Was tun bei einem Wildunfall? Tölzer Jäger erklärt richtiges Verhalten

Von: Elena Royer

Ein Wildunfall lässt sich nicht immer vermeiden. Wenn es passiert ist, müssen Autofahrer einen kühlen Kopf bewahren. Jäger Josef Hesslinger erklärt das richtige Verhalten nach einem Zusammenstoß. © Julian Stratenschulte/DPA

Der Tölzer Jäger Josef Hesslinger erklärt das richtige Verhalten bei einem Wildunfall - und auch, was man auf jeden Fall lassen sollte.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Es ist der Horror jedes Autofahrers: Auf der Wiese neben der Fahrbahn sieht man noch die leuchtenden Augen eines Rehs im Scheinwerferlicht, im nächsten Augenblick läuft das Tier vors Auto, und ein Zusammenprall lässt sich nicht mehr vermeiden. Dass man in so einer Situation unter Schock steht und nicht weiß, was zu tun ist, ist kaum verwunderlich. Viele Behauptungen und Halbwahrheiten, die man mal irgendwo aufgeschnappt hat, schwirren durch den Kopf. Josef Hesslinger, der Sprecher des Kreisjagdverbands, unterzieht sie einem „Faktencheck“.

Nur in der Dämmerung muss man damit rechnen, dass Wildtiere aus dem Wald laufen.

„Nein“, sagt Josef Hesslinger. Erst kürzlich hatte er einen Fall, bei dem ein Rehkitz vormittags um 11 Uhr an der Blombergbahn auf die Straße lief. „Rehe liegen oft im Unterholz“, sagt Hesslinger. „Später habe ich gesehen, dass an der Stelle Schwammerlsucher unterwegs waren.“ Auch Hunde seien oft verantwortlich, dass ein Tier tagsüber auf die Straße rennt. Trotzdem sei die Nacht die Hauptzeit des Wildes. „Wildtiere sind eigentlich keine Nachttiere“, erklärt Hesslinger, „aber sie wurden vom Menschen dazu gemacht, weil tagsüber inzwischen so viel im Wald los ist.“

Wildwarnschilder werden nach Unfallhäufungsstatistik aufgestellt

Wildtiere am Straßenrand vertreibt man am besten durch Hupen.

„Am allerwichtigsten ist es, die Geschwindigkeit wegzunehmen“, rät Hesslinger. „Hupen kann helfen, kann das Wild aber auch zu sehr erschrecken.“ Zudem sollte man abblenden. „Das Wild ist sonst orientierungslos. Der Jäger fügt hinzu: „Wildwarnschilder werden je nach Unfallhäufungsstatistik aufgestellt. Die stehen nicht umsonst da, deshalb sollte man sie unbedingt beachten.“

Man sollte immer versuchen, einen Zusammenstoß zu vermeiden und dem Wild ausweichen.

„Auf keinen Fall sollte man das Lenkrad verreißen“, sagt Hesslinger. Besser ist es, das Lenkrad gut festzuhalten, auf der Fahrbahn zu bleiben und abzubremsen. „Ansonsten gefährdet man auch sich selbst“, so der Jäger.

Bei einem Zusammenstoß mit Wild ist es nicht nötig, die Unfallstelle abzusichern.

„Doch“, mahnt Hesslinger. „Sofort die Warnblinkanlage anschalten und eine Warnweste überziehen.“ Außerdem auf den Verkehr achten. „Das ist höchstgefährlich“, sagt der Jäger. Zusätzlich sollte die Polizei verständigt werden. „Die Polizei hat ein Register, damit kann sie zuordnen, welcher Jäger zuständig ist.“ Außerdem können sowohl die Polizei als auch Jäger eine Wildunfall-Bescheinigung für die Versicherung ausstellen. Auch deshalb sollte man nicht einfach weiterfahren.

Wenn ein verletztes Tier in den Wald flüchtet, sollte man es verfolgen, um zu sehen, wo es hin rennt.

Davon rät der Jäger ab. Besser sei es, sich die Richtung zu merken, in die das Tier weggelaufen ist. „Das hilft enorm bei der Nachsuche“, erklärt Hesslinger. „In aller Regel ist das Tier durch den Aufprall so schwer verletzt, dass man es erlösen muss. Das ist für mich auch nicht schön, aber die oberste Prämisse ist, dass das Tier nicht leiden muss.“ Deswegen sollte der Unfallverursacher auch keine Diskussion mit dem Jäger beginnen, ob es wirklich nötig sei, das Tier zu erlegen. „Dadurch leidet das Tier nur unnötig länger“, sagt Hesslinger.

Tote Tiere dürfen nicht mitgenommen werden - maximal von der Fahrbahn gezogen werden

Hat das Tier den Unfall nicht überlebt, darf der Autofahrer es mitnehmen.

„Tote Tiere darf man nicht mitnehmen“, stellt der Jäger klar. „Auch ich darf tote Tiere aus einem anderen Jagdrevier nicht mitnehmen, nur aus meinem eigenen. Das ist per Gesetz so geregelt.“ Ist das Tier tot und der Unfallverursacher traut es sich zu, kann er das Tier von der Fahrbahn ziehen.

Lebt das Tier noch, beruhigt man es, indem man eine Decke darüber breitet.

„Die Tiere bekommen Panik, wenn sich ihnen ein Mensch nähert“, so Hesslinger. „Zu Wildtieren geht man nicht hin“, nennt der Jäger einen Grundsatz. „Ein Reh versucht zu fliehen. Es läuft dann schwer verletzt in den Wald, was die Suche immens erschwert und sein Leid verlängert.“ Deshalb sollte man 10 bis 15 Meter Abstand halten.

