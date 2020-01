Was wird aus dem Moralt-Gelände? Eigentümer äußert sich

Immer wieder wird spekuliert, dass der Eigentümer des Moralt-Geländes in Bad Tölz dort Wohnungen bauen will. Dazu nahm Hans Wehrmann nun öffentlich Stellung.

Bad Tölz–Auf dem ehemaligen Moralt-Gelände in Bad Tölz soll es keine (Luxus-) Wohnungen geben. Das stellte Grundeigentümer Hans Wehrmann von der Münchner Certina Holding am Freitagabend bei einer Veranstaltung des CSU-Ortsverbands klar. Zu dem „Werkstattgespräch“ mit Bürgermeisterkandidat Ingo Mehner waren rund 70 Mitglieder, Stadtratskandidaten und Interessierte in die Räumlichkeiten der Firma Taxi Much auf der Flinthöhe gekommen. Fazit nach eineinhalb Stunden Diskussion: Wehrmann möchte „gemeinsam und mit der Stadt Bad Tölz ein nachhaltiges Konzept entwickeln“, so hieß es.

Wohnungen aufs ehemalige Moralt-Gelände?

Mehner machte klar, dass er als Bürgermeister nicht „zubetonierte Gewerbegebiete“ anstrebe, sondern „neue Lebensräume mit hoher Aufenthaltsqualität“. Deshalb habe er sich Gedanken gemacht, wie das derzeit wenig ansprechende Moralt-Gelände in seinem nördlichen Teil (der südliche Teil in Richtung Gaißach ist nach wie vor Produktionsstätte) künftig genutzt werden könne.

Es gebe immer wieder Gerüchte, auf der 2003 von Wehrmann gekauften, 2,6 Hektar großen Fläche mit alten Firmengebäuden sollten (Luxus-)Wohnungen entstehen. Dies verneinte Wehrmann als Gesellschafter und Geschäftsführer der Eigentümergemeinschaft klar.

Anfrage von einem Möbelgiganten eingegangen

Bei ihm seien Anfragen von Logistikunternehmen für eine Nutzung als Lagerfläche (beispielsweise von einem Möbelgiganten) eingegangen. Dies bedeute zwar viel Fläche, aber wenig Arbeitsplätze, so Wehrmann. Seine Absicht sei ganz deutlich, das „Grundstück nicht kurzfristig, sondern gemeinsam mit der Stadt zu entwickeln und nachhaltig mit handwerklich orientiertem Gewerbe zu nutzen“. Allerdings könne er sich auch eine „lebendige Gastronomie“ vorstellen, repräsentiert von Peter Frech, der bekanntlich als Pächter des „Jailhouse“ schon seit längerem im Clinch mit dem neuen Eigentümer des ehemaligen „Biertempel“ liegt und Abwanderungsgedanken hegt.

Hans Wehrmann wünscht sich langfristiges Konzept fürs ehemalige Moralt-Gelände in Bad Tölz

Für die künftige Nutzung der alten Moralt-Hallen könnte sich Mehner Maschinenbau- oder IT-Unternehmen, Start-ups und Architektenbüros vorstellen. Auf die Frage, was von den früheren Werkshallen noch nutzbar sei, meinte Wehrmann, das hintere Gebäude mit dem markanten Uhrturm stamme aus den 1920er-Jahren. Hier sei der Denkmalschutz nicht zu vernachlässigen. Außerdem gebe es Probleme mit dem Brandschutz, sodass man nicht alles werde verwenden können.

Auf die Frage, welche Unterstützung er sich von der Stadt erhoffe, meinte Wehrmann: „einen ständigen Dialog mit der Stadt und ein langfristiges Konzept.“ Mehner zeigte sich von den Aussagen „beeindruckt“ und konstatierte, dass man heute „kein konkretes Ergebnis“ verkünden könne – was man auch nicht angestrebt habe.

CSU-Stadtrat Anton Mayer aus Ellbach, der erneut kandidiert, meinte, Mehner habe mit der Veranstaltung ein Tor aufgestoßen, um gemeinsam mit dem Stadtrat das Areal zu entwickeln.

Karl Bock