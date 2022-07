Wechsel von Icking nach Bad Tölz: Neuer Rektor für die Jahnschule

Von: Andreas Steppan

Peter Lang, künftiger Rektor der Tölzer Jahnschule. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Peter Lang wird neuer Rektor der Tölzer Jahnschule. Damit endet für Christian Müller die Doppelbelastung: Er hatte zuletzt Jahn- und Südschule geleitet.

Bad Tölz/Icking – Eine Grundschule im Landkreis bekommt einen neuen Rektor, die andere muss den ihren dafür ziehen lassen. Wie das Schulamt auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt, übernimmt Peter Lang zum 1. August die Leitung der Jahnschule in Bad Tölz. Er ist derzeit noch Rektor in Icking.

Doppelschulleitung am Übergangslösung

In Bad Tölz endet damit eine Übergangslösung: An der Jahnschule hatte, wie berichtet, die frühere Rektorin Christine Janning ihr Amt aus gesundheitlichen Gründen aufgeben müssen. An ihrer Stelle sprang Christian Müller ein. Ein Schuljahr lang hatte er somit zwei Schulen parallel zu führen, denn Müller ist gleichzeitig Leiter der Grund- und Mittelschule Bad Tölz Süd.

Auch stellvertretende Schulleitung ist nun wieder fest besetzt

Außerdem war die Stelle der Konrektorin unbesetzt, denn Birgit Veigl wechselte nach Lenggries. Auch hier gibt es nach Auskunft von Schulamts-Leiterin Petra Burkhardt eine Lösung: Jana Briksa, die bislang kommissarisch die Aufgabe der stellvertretenden Schulleiterin ausgefüllt hatte, übernimmt diesen Posten nun offiziell. Die Übergangszeit habe das „tolle Kollegium“ der Jahnschule „hervorragend gemeistert“, sagt Burkhardt.

Rektorenstelle in Icking ist ausgeschrieben

Ein Rektor für zwei Schulen: Theoretisch wäre ein solches Szenario auch an der Grundschule Icking möglich. Die dortige Rektorenstelle ist laut Burkhardt ausgeschrieben, eine Entscheidung noch nicht gefallen.

Peter Lang (44) hatte die Leitung der Ickinger Schule zum 1. August 2019 übernommen. Zuvor war er dort schon Lehrer gewesen. Der Wechsel nach Bad Tölz ist für ihn nun ein weiterer Karriereschritt, denn die Jahnschule ist größer. Mit nach Bad Tölz bringt Lang unter anderem eine Qualifikation als Beratungslehrer und Erfahrung mit der Ganztagsschule.

