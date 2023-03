Wege aus der Schuldenfalle? Tölzer Caritas-Berater Schäffenacker erklärt, wie es geht

Steht den Betroffenen mit Rat und Tat zur Seite: Caritas-Schuldnerberater Jürgen Schäffenacker begleitet seine Klienten auf dem Weg zur Schuldenfreiheit. © FS

Jürgen Schäffenacker ist Schuldnerberater bei der Caritas im Landkreis. Er empfiehlt, sich lieber frühzeitig Hilfe bei Geldproblemen zu suchen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Fast sechs Millionen Menschen in Deutschland gelten als überschuldet. Hilfe können Betroffene bei Schuldnerberatungen finden. Im Landkreis betreibt die Caritas drei Beratungsstellen in Bad Tölz, Geretsried und Wolfratshausen. Insgesamt 537 Personen haben vergangenes Jahr das kostenlose Beratungsangebot in Anspruch genommen. Jürgen Schäffenacker, Sozialpädagoge und Schuldnerberater in Bad Tölz, erklärt, wie man der Schuldenfalle entkommen kann.

Herr Schäffenacker, hat die Nachfrage nach Beratungen aufgrund der aktuellen Krisen zugenommen?

An unserem Standort in Geretsried hat sich das bereits bemerkbar gemacht, hier in Bad Tölz beziehungsweise in Wolfratshausen kaum. Ich bin mir aber sicher, dass in den kommenden Monaten mehr Menschen zu uns kommen werden. Besonders, weil jetzt die ersten Energienachzahlungen anfangen einzutrudeln. Die Inflation kommt natürlich auch noch hinzu. Gerade die, die sowieso schon wenig haben, können nun noch weniger an die Gläubiger zurückzahlen und so ihre Schulden begleichen.

Oft mehrere Gründe für Schuldenprobleme

Wer kommt zu Ihnen in die Schuldnerberatung?

Alle, da gibt es keine spezielle Personengruppe. Auch was die Höhe der Schulden angeht, von tausend bis zu einer Million Euro Schulden war schon alles dabei. In den meisten Fällen gibt es nicht die eine Ursache, warum sich der Klient in einer finanziellen Notlage befindet. Es ist in der Regel eine Verkettung unglücklicher Umstände.

Können Sie ein paar Beispiele nennen?

Ein älteres Ehepaar hat durch die Finanzkrise fast sein gesamtes Vermögen verloren, weil der Vermögensverwalter in die Aktien von „Lehmann Brothers“ investiert hatte. Statt in einer Villa zu wohnen, sind sie jetzt Sozialhilfeempfänger. Oder: Der Mann erkrankt und kann nicht mehr arbeiten, gleichzeitig verlässt ihn seine Frau. Ohne Arbeit kann er weder Unterhalt zahlen noch seinen Lebensunterhalt bestreiten.

Wie genau gerät man in die Schuldenspirale?

Es fängt zum Beispiel damit an, dass man seinen Dispo überzieht oder die Raten fürs Auto nicht mehr zahlen kann. Meistens wird dann ein Kredit bei der Bank aufgenommen, um weiter zahlungsfähig zu bleiben. Aber auch der reicht irgendwann nicht mehr, besonders wenn unvorhersehbare Ausgaben auftreten. Wenn man die Rechnungen nicht mehr bezahlen kann, ist man bei der Überschuldung angelangt. Obwohl das zu diesem Zeitpunkt die wenigsten merken und weiter versuchen, Löcher zu stopfen – mit Geld, das eigentlich gar nicht da ist.

Warum suchen sich viele Menschen zu spät Hilfe?

Die meisten denken, dass sie noch alles unter Kontrolle haben. Erst, wenn es gar nicht mehr geht und alles zusammenbricht, offenbart man sich der Familie oder Freunden. Schulden sind leider immer noch ein Tabuthema – obwohl es viele Menschen betrifft. Es kostet einfach Überwindung, sich anderen anzuvertrauen.

Grundsatz: Hilfe zur Selbsthilfe

Was ist das Ziel der Beratung?

Der Grundsatz heißt: Hilfe zur Selbsthilfe. Es geht nicht darum, den Menschen alles abzunehmen, sondern ihnen eine Hilfestellung zu geben. Die Klienten sollen soweit unterstützt werden, dass sie in der Lage sind, selbstständig mit den Gläubigern eine außergerichtliche Lösung zu finden. Das gibt den Personen auch wieder das Gefühl, dass sie etwas erreichen können und ihr Leben wieder in den Griff bekommen, anstatt nur noch permanent zu reagieren. Es geht aber nicht nur um den finanziellen Aspekt.

Sondern?

Überschuldung hat weitreichende Folgen. Das kann von Beziehungsstress über verminderte Belastbarkeit bis hin zu sozialer Isolation und Vereinsamung führen. Nicht nur, weil das Geld für die Teilnahme am sozialen Leben fehlt, sondern weil man sich niemandem anvertraut. Es gib auch Personen, die in die Sucht abgerutscht sind. Da geht es teilweise um menschliche Tragödien. Das ist auch der Grund, warum ich als Sozialpädagoge die Beratung bei uns übernehme.

Wann ist der Zeitpunkt gekommen, sich Hilfe zu suchen?

Im Idealfall kommen die Betroffenen selber darauf, dass sie etwas in ihrem Leben verändern müssen und es nicht so weiter gehen kann. Man muss sich selbst eingestehen, dass man gescheitert ist. Es gibt aber Menschen, die teilweise jahrelang mit Schulden durchs Leben gehen, weil sie sich mit der Situation arrangiert haben. Ich rate aber dringend, so früh wie möglich zu uns zu kommen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist.

Wie läuft eine solche Beratung bei Ihnen ab?

Für die Erstberatung bekommt man in der Regel nach zwei bis drei Wochen einen Termin. Wir versuchen, die Wartezeit möglichst kurz zu halten, schließlich brauchen die Betroffenen zeitnah Hilfe. Zu Beginn verschafft man sich einen Überblick über die jeweiligen Einnahmen und Ausgaben, um dann zu überlegen wie man am besten Existenzsicherung betreiben kann. Da kommt dann alles auf den Prüfstand. Das ist natürlich auch mit unbequemen Entscheidungen verbunden.

Oft mit unbequemen Entscheidungen verbunden

Inwiefern?

Zum Beispiel muss man sich überlegen, ob man nicht mit dem Rauchen aufhört oder sein Auto verkauft. Vielleicht ist es auch sinnvoll, sich einen Job zu suchen, der näher am Wohnort liegt. Niemand verzichtet gerne, aber ohne drastische Veränderungen geht es nicht, wenn man langfristig wieder besser leben will. Sonst droht im schlimmsten Fall Obdachlosigkeit. Wenn die Existenz erst einmal soweit gesichert ist, kann man sich Gedanken über die Schulden machen.

Was gibt es da für Wege?

Um wieder schuldenfrei zu werden, bietet sich ein Schuldenvergleich an. Das heißt, dass man sich mit den Gläubigern darauf einigt, nur einen Teil der Schulden zurückzuzahlen, und der Restbetrag erlassen wird. Scheitern außergerichtliche Einigungsversuche mit den Gläubigern, kann man Privatinsolvenz anmelden. Der Insolvenzverwalter verteilt das verbliebene Vermögen. Nach maximal drei Jahren ist man schuldenfrei.

Was kann man tun, um nicht in die Schuldenfalle zu geraten?

Am besten ist es natürlich, Geld anzusparen, statt auf Ratenzahlung oder Kredite zu setzen. Ach wenn diese nicht per se schlecht sind. Man sollte sich immer fragen, wofür man sein Geld ausgibt und ob es nicht günstigere Alternativen gibt. Ganz wichtig ist es, Rücklagen zu bilden. Auch, oder gerade dann, wenn man schon verschuldet ist. Es kann jederzeit zu unvorhersehbaren Ausgaben kommen – und wenn man dann kein Geld zurückgelegt hat, muss man zwangsläufig neue Schulden machen.

Info

Die kostenlose Schuldner- und Insolvenzberatung der Caritas in Bad Tölz ist zu erreichen unter der Telefonnummer 0 80 41/79 31 61 00 oder per E-Mail an die Adresse cz-toelz-sozialedienste@caritasmuenchen.org.