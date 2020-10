Tölzer Klinik kehrt zu alter Regel zurück: Nur ein Besucher pro Patient und Tag

Auch im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen steigen die Corona-Zahlen wieder. Auch mit Blick darauf ändert die Tölzer Stadtklinik an diesem Samstag wieder die Besucherregeln.

Bad Tölz – Die Asklepios-Stadtklinik Bad Tölz passt ab diesem Samstag, 17. Oktober, das Besuchsrecht an und kehrt zu folgender Regel zurück: „Ein Besucher pro Patient pro Tag“, heißt es in einer Pressemitteilung von Asklepios. Besuchszeiten sind täglich von 11 bis 18 Uhr. „Dies dient in Zeiten von steigenden Covid-Zahlen im Landkreis und der Region der Sicherheit der Patienten, anderer Besucher sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Klinik“, sagt Klinik-Geschäftsführer Felix Rauschek.

Besucher müssen sich jedes Mal registrieren, einen eigenen Mund-Nasenschutz mitbringen und diesen während des Aufenthalts ebenso wie die Patienten tragen. Außerdem gilt: „Gleichzeitig nur ein Besucher pro Zimmer.“ Daher könne es zu Wartezeiten kommen. Das Tragen von FFP-Masken mit Ausatemventil ist nicht gestattet, da diese keinen ausreichenden Schutz für andere Personen gewährleisten.

Zugang zur Klinik ausschließlich über den Haupteingang

Beim Betreten und Verlassen des Krankenhauses sowie der Patientenzimmer werden die Besucher gebeten, sich die Hände zu desinfizieren „Es ist wichtig, dass die Angehörigen die Patienten auch weiterhin besuchen können. Das Thema Hygiene und Patientensicherheit steht dabei aber weiterhin an oberster Stelle“, so Rauschek. Besucher mit Erkältungssymptomen sollen dem Krankenhaus ausdrücklich fernbleiben. Der Zugang zur Klinik ist ausschließlich über den Haupteingang möglich.

Das Krankenhaus biete auch weiterhin das gesamte Behandlungsspektrum an, heißt es in der Pressemitteilung. Und: „Auf einen möglichen Anstieg von Corona-Fällen ist die Klinik gut vorbereitet.“ Den letzten Corona-Patienten behandelte die Asklepiosklinik allerdings vor rund zwei Monaten. Derzeit befindet sich im Landkreis nur eine Person, die positiv auf Covid-19 getestet wurde, in stationären Behandlung - jedoch aufgrund einer Grunderkrankung und nicht wegen des Coronavirus‘, wie das Landratsamt berichtet.

