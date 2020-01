Überstürzt zur Parklücke: Unfall auf Lenggrieser Straße in Bad Tölz

Zu hastig hat am Donnerstag eine Autofahrerin in Bad Tölz eine freie Parklücke angesteuert. 12.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis ihres Fahrmanövers.

Bad Tölz - Die Freude, einen Parkplatz ergattert zu haben, währte am Donnerstag für eine Tölzer Autofahrerin nur kurz. Um die Parklücke anzusteuern, wechselte sie laut Polizei so überstürzt den Fahrstreifen, dass sie dabei einen Unfall verursachte.

Das Ganze passierte nach Angaben der Polizei am Donnerstag gegen 11.15 Uhr auf der Lenggrieser Straße. Dort war die 60-Jährige mit ihrem VW in Richtung Süden unterwegs und ordnete sich an einer roten Ampel ein, um nach links in die Sudetenstraße abzubiegen.

Lesen Sie auch: Junge Kommunalpolitiker diskutieren in Lenggries über Klimaschutz

Als die Ampel auf Grün sprang, schwenkte sie jedoch nach rechts um, weil sie am Fahrbahnrand einen Parkplatz entdeckt hatte. dabei beachtete sie jedoch nicht den Peugeot einer 58-jährigen Gaißacherin, der rechts neben ihr an der Ampel gestanden hatte. Bei der Kollision entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

Lesen Sie auch: Räumfeuer sorgen für dicke Luft in Gaißach