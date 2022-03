„Macho-Benehmen findet nur draußen statt“: Frauen mit ausländischen Wurzeln sprechen über Gleichberechtigung

Von: Elena Royer, Dominik Stallein

Am 8. März demonstrieren Frauen weltweit für Gleichberechtigung. © Christoph Schmidt / dpa

Frauen mit ausländischen Wurzeln sprechen über die Gleichstellung von Frauen und Männern in ihren Ländern.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Seit 1911 gibt es den Weltfrauentag. Seit 1921 wird er jedes Jahr am 8. März begangen. Im 20. Jahrhundert hat sich in Deutschland zwar schon einiges zum Positiven geändert, was die Gleichberechtigung von Frauen und Männern anbelangt. Und doch ist noch viel Luft nach oben. Frauen in Deutschland verdienen beispielsweise durchschnittlich noch immer weniger als Männer. Und auch in anderen Ländern ist der Weg bis hin zur Gleichstellung von Frauen und Männern noch weit. Um eine Einschätzung der Situation in anderen Ländern haben wir Frauen mit ausländischen Wurzeln, die in der Region leben, gebeten.

Frauen mit Familie müssten in Deutschland oft beruflich zurückschrauben

Muriel Danner aus Frankreich. © privat

Muriel Danner, 49, aus Frankreich, lebt in Lenggries: „Allgemein würde ich sagen, dass Männer und Frauen in Frankreich schon gleichberechtigt sind. Aber es gibt Unterschiede beim Lohn. Oft arbeiten Frauen in schlechter bezahlten Berufen. Und obwohl sie Familie und Haushalt managen müssen, sind die meisten in Vollzeit berufstätig. Aber die Männer in Frankreich müssen auch mithelfen. In Deutschland ist es oft so, dass Frauen, die Familie haben, beruflich zurückschrauben müssen.

Keine großen Unterschiede zwischen den beiden Ländern

In Frankreich dagegen ist das kein Thema. Hier haben sie es berufstechnisch einfacher. Frauen können leichter und schneller Karriere machen, weil die Kinder ganztags in die Schule gehen. Ich bereue es aber nicht, dass ich hier in Deutschland lebe. Insgesamt kann man sagen, dass es keine großen Unterschiede zwischen den beiden Ländern gibt.“

In Brasilien wandelt sich die Gleichberechtigung zum Positiven

Mônica Ferreira da Silva-Niederstraße aus Brasilien. © privat

Mônica Ferreira da Silva-Niederstraßer, 57, aus Brasilien: „In Brasilien sind Männer und Frauen nicht gleichberechtigt. Aber ich glaube, das befindet sich gerade im Wandel. São Paulo, wo ich herkomme, ist sehr europäisch und auch männlich geprägt, da hier viele Italiener leben. Insgesamt gibt es leider viele Misshandlungen und Gewalttaten gegenüber Frauen. Das liest man immer wieder. Aber die Frauen in Brasilien kämpfen. Ich spüre, dass Frauen insgesamt mehr in die Offensive gehen. Das freut mich.“

Mentalität der Männer in Kolumbien eine andere

Andrea de Latto aus Kolumbien. © privat

Andrea de Latto, 41, aus Kolumbien, lebt in Wolfratshausen: „Die Situation der Frauen in Kolumbien ist eine andere als in Deutschland. Inzwischen gibt es zwar einige, die auch arbeiten gehen, aber die Mentalität der Männer dort ist noch eine andere: Viele finden, dass die Frauen zuhause bleiben und sich um den Haushalt kümmern sollten. Wenn sie doch arbeiten, dann vor allem deshalb, weil sie es aus finanziellen Gründen machen müssen.

In Spanien ist Familie ein Team

Ich habe meine Jugend fast komplett in Spanien verbracht. Da war die Situation vergleichbar mit der in Deutschland: Dass Frauen arbeiten, ist völlig normal. Aber auch, wenn die Männer hie und da helfen, sind häusliche Aufgaben vor allem Frauensache. Das ändert sich nur langsam, auch wenn ich den Eindruck habe, dass die Spanierinnen etwas feministischer sind. Dort gibt es eine Besonderheit: Die Schulferien im Sommer dauern drei Monate. Für Frauen, die Vollzeit arbeiten, ist es natürlich schwierig, wenn die Kinder so lange am Stück betreut werden müssen. Auch deshalb halten die Familien mit Oma und Opa ganz stark zusammen. In Spanien wird die Familie als Team verstanden.“

In Italien große Unterschiede zwischen Norden und Süden

Eine 49-jährige Italienerin, die in der Region lebt: „Männer und Frauen sind in Italien nicht gleichberechtigt. Vor allem zwischen Norden und Süden gibt es große Unterschiede. Das merkt man am Lohn und an der Mentalität. Mädchen sollen in Süditalien zum Beispiel abends nicht alleine fortgehen, sondern von ihren älteren Brüdern begleitet werden. Aber das Macho-Benehmen findet nur draußen statt, im Haus hat die Frau das Sagen. Auch in Italien haben Frauen oft einen zweiten Job und müssen sich zusätzlich um den Haushalt und die Kinder kümmern. Aber es gibt Fortschritte hinsichtlich der Gleichberechtigung. Der Mann sieht langsam, dass er mithelfen soll.

Frauen in Städten haben es leichter

Meiner Erfahrung nach haben es die Frauen in Italien in den Städten leichter als in ländlicheren Regionen. Auch in Deutschland ist mir schon einmal aufgefallen, dass man als Frau etwas zu hören bekommt, wenn man auf dem Land etwas beanstandet. Nach dem Motto: ,Das war schon immer so, und was hast du überhaupt zu sagen?‘ Mit einem Mann an der Seite ist es anders. Da wird man anders wahrgenommen.“

