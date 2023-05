Handy-Aktion: Weltladen in Tölz rettet Kupfer, Gold und Silber

Von: Andreas Steppan

Wiederverwerten statt wegwerfen: Ernst Gürlich nimmt im Tölzer Weltladen alte Handys an. © Arndt Pröhl

Viele Menschen haben noch ihre alten Handys zu Hause - und damit wertvolle Rohstoffe. Wer etwas Gutes tun will, bringt sie zur Sammelbox in den Tölzer Weltladen. Dort landeten in den vergangenen Monaten schon 850 alte Handys zum Recycling.

Bad Tölz – Kupfer, Silber und Gold liegen kiloweise ungenutzt in Schubladen herum oder landen sogar im Hausmüll. Wie das sein kann? Die genannten wertvollen Rohstoffe sind in Handys enthalten – und viele Nutzer versäumen es, ihre alten Mobiltelefone einem geregelten Recycling zuzuführen. Einen Beitrag, um das zu ändern, leistet das Team des Weltladens in Bad Tölz mit einer Handy-Sammelbox. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Eine Urkunde der „Handyaktion Bayern“ bescheinigt dem Team jetzt 850 eingesammelte Handys. Dadurch seien 7650 Gramm Kupfer, 127,5 Gramm Silber und 21,25 Gramm Gold zurückgewonnen worden.

Recycling erfolgt nach Vorgaben

Der Königsdorfer Ernst Gürlich betreut für den Weltladen ehrenamtlich die Handysammlung. Das bedeutet zum einen, dass er in verschiedener Hinsicht Verantwortung für den korrekten Ablauf übernommen hat. Etwa dafür, dass die alten Handys nicht wieder auf den Markt gelangen oder dass keine Fremden Zugriff auf die Sammelbox haben. Zudem muss der 68-Jährige die alten Telefone unter die Lupe nehmen, bevor er sie an die „Handyaktion Bayern“ schickt, eine Kooperation von „Mission Eine Welt“ und dem „Eine-Welt-Netzwerk Bayern“. Das Rücknahmesystem dafür betreiben die Deutsche Telekom und das Recycling-Unternehmen Teqcycle.

Wie Gürlich erläutert, dürfen die Handys inzwischen nur noch entweder ohne Akku versandt werden oder dann, wenn sie sich noch einschalten lassen und keine Schäden aufweisen. „Wir bekommen viele alte Telefone, zum Beispiel die klassischen Klapphandys“, berichtet der Königsdorfer. „Bei ihnen lässt sich der Akku relativ leicht ausbauen.“ Bei vielen modernen Smartphones seien die Akkus dagegen so verschweißt, dass man sie gar nicht mehr herausbekomme. Dann versucht Gürlich – oft mit Erfolg –, sie doch noch mal mit einem alten Ladegerät zum Laufen zu bringen. Nicht zuletzt muss er auch noch in einer Datenbank abgleichen, ob der jeweilige Handytyp zum Einsenden zugelassen ist. „Ich musste einen einstündigen Zoom-Kurs absolvieren, damit ich weiß, was ich verschicken darf.“

Pensionierte Ingenieur repariert gerne

Als Ingenieur sei er „technikaffin“, sagt der Königsdorfer. „Wenn im Haushalt ein Gerät kaputt geht, dann nehme ich das in Angriff und schaue, ob sich noch etwas reparieren lässt.“ Deswegen habe er sich, nachdem er in Ruhestand ging, für die Handy-Sammelaktion interessiert – vor allem aber, weil er es sinnvoll findet, die enthaltenen Rohstoffe dem Recycling zuzuführen. Das gelinge über die „Handyaktion“ effektiver, als wenn die alten Handys zusammen mit anderen Elektrogeräten auf dem Wertstoffhof landen, ist er überzeugt. „Und wenn man sie in den Müll wirft, sind die Rohstoffe ganz verloren.“

In Deutschlands Schubladen schlummern rund 200 Millionen alte Handys

Zudem kommt ein Teil des Erlöses der Handyaktion – aktuell 60 Cent pro Telefon – Bildungsprojekten in Liberia und El Salvador sowie „Eine-Welt-Kitas“ in Bayern zugute. Die Telekom verdient an der Handyrücknahme übrigens nichts. Nach Angaben der „Handyaktion Bayern“ werden allein in Deutschland jährlich etwa 25 Millionen neue Handys gekauft. Jedes Gerät werde im Schnitt nur 18 Monate genutzt. „Allein Handys verursachen so jährlich mindestens 5000 Tonnen Elektroschrott“, heißt es auf der Homepage der Handyaktion. In Deutschlands Schubladen würden rund 200 Millionen alte Mobiltelefone schlummern – als ungenutzte „Schatzkisten“. Und das, obwohl sowohl die Rohstoffgewinnung als auch die Elektrischrottentsorgung mit erheblichen Problemen für die Umwelt und in Sachen Menschenrechte verbunden sei.

Appell: „Nutzt eure Handys länger“

Im vergangenen Jahr seien rund 100 abgegebene Handys über seinen Tisch gegangen, schätzt Ernst Gürlich. „Aber heuer hat es ein bisserl abgenommen“, bedauert er. Deswegen schließt er sich den Appellen der Handyaktion an: „Schmeißt Eure alten Handys nicht weg! Nutzt Eure Handys länger! Gebt gebrauchte, aber funktionierende Handys an Freunde weiter! Erkundigt Euch nach Reparaturmöglichkeiten!“

