In Bad Tölz: Mehr Spaziergänger, mehr Müll

Der Tölzer Wertstoffhof ist seit Dienstag wieder geöffnet. Der erwartete Ansturm blieb aber aus. Dafür wird es an anderer Stelle voller.

Bad Tölz – Wie berichtet hatte die Stadt befürchtet, dass es zu Rückstauungen auf der Dietramszeller Straße kommen könnte, da durch die Schutzmaßnahme vor dem Corona-Virus nur wenige Autos zeitgleich aufs Gelände fahren dürfen.

„Es war immer Frequenz, aber es gab nie große Massen auf einmal“, sagt Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach auf Anfrage. Nur einmal habe ein Auto vor der Einfahrt gestanden und konnte nicht direkt reinfahren. Aber es kam zu keinen Verkehrsbehinderungen. „Großes Lob an die Bürger“, sagt Otterbach. „Es haben sich alle an die Regeln gehalten. Wenn es so läuft, können wir die Öffnungszeiten so gut weiterführen.“

Mehr Spaziergänger sorgen für mehr Müll

Der Wertstoffhof ist also nicht überlaufen – dafür füllen sich die städtischen Mülleimer in letzter Zeit deutlich schneller. „Es sind deutlich mehr Spaziergänger unterwegs. Da keine Gaststätten offen haben, konsumieren die Menschen wohl mehr unterwegs“, sagt Otterbach. An den am meisten frequentierten Stellen wurden zusätzliche Mülleimer aufgestellt – unter anderem am Isarkai. Außerdem würde das „Müllwagerl“ öfter fahren und die Behältnisse entleeren.

Dass, wenn die Mülleimer voll seien, Abfall auch mal daneben gestellt werde, sei kein Phänomen der Corona-Zeit. Auch dieser Müll werde entsorgt. „Wir haben das Problem mit dem vermehrten Müll nach kurzer Zeit bemerkt und reagiert“, sagt Otterbach. Es gebe keinen Grund zu klagen. „Wirklich schlimm ist es nicht.“

Lesen Sie auch:

Appell an Ausflügler:„Bleibt zu Hause!“

„Uns stinkt‘s“: Tölzer Anwohner klagen über nächtliche Feiern an der Isar

Die aktuellen Entwicklungen in Sachen Corona im Landkreis gibt es hier.