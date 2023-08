„Wir sind Profiteure der Energiekrise“: WGV zieht Bilanz

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Seit 2014 ist die Biogasanlage in Quarzbichl in Betrieb. Rund 6 Gigawattstunden Strom und 6,3 Gigawattstunden Wärme werden dort pro Jahr erzeugt. © WGV

WGV-Chef Reiner Späth stellte nun die Bilanz des kreiseigenen Abfallwirtschaftsunternehmens für das Geschäftsjahr 2022 vor. Sowohl die Sperrmüll- als auch die Papiermengen sind gesunken. Das ist allerdings gar nicht so gut.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Einmal im Jahr hören die Kreisräte, wie es in den Landkreisgesellschaften so läuft. Daher war nicht nur der Wolfratshauser Klinikgeschäftsführer Ingo Kühn in der jüngsten Sitzung zu Gast (wir berichteten), sondern auch Reiner Späth, Geschäftsführer der WGV und Vorstand des kreiseigenen Abfallwirtschaftsunternehmens. „Sie werden es vermutlich auch schon nicht mehr hören können, aber 2022 war wieder ein Jahr der Krise“, sagte Späth. Corona habe man zwar hinter sich gelassen. „Jetzt aber bewegen wir uns in der Ukraine-, Klima und Energiekrise.“ Corona sei mit „immensen Abfallzuwächsen“ einhergegangen, blickte Späth zurück. „Eigentlich klar: Die Menschen waren zuhause im Homeoffice, sind nicht in Urlaub gefahren und haben ihre Speicher und Keller geleert.“ Er hoffe wirklich, „dass jetzt endgültig alles leer ist“, bekannte Späth. „Ich hab’ schon noch was daheim“, scherzte CSU-Fraktionschef Martin Bachhuber in einem Zwischenruf.

Sperrmüllanlieferung ist jetzt kostenpflichtig

2022 sei wieder eine gewisse Normalisierung eingekehrt. Bei der Sperrmüllmenge – dazu gehören Elektro-Altgeräte genauso wie Grobschrott, Altholz und alles vom Sofa bis zur Matratze – erkenne man einen starken Rückgang. „Hier kam natürlich noch der Effekt hinzu, dass wir ab Mitte des Jahres eine generelle Kostenpflicht für die Anlieferung eingeführt haben“, sagte Späth. Deutlich gesunken ist die Menge des Bioabfalls. „Das gilt aber auch bayern- und bundesweit.“ Ob es dafür eine Erklärung gebe, wollte Landrat Josef Niedermaier (FW) wissen. Späth erkannte erneut Corona-Effekte. Aber auch der trockene Sommer 2022 habe Auswirkungen gehabt, fiel so doch deutlicher weniger Grüngut aus den Gärten an. Für die WGV hat das ganz konkrete Auswirkungen: Denn fällt weniger Bioabfall an, gibt es weniger Grundlage für die Stromerzeugung in der Biogasanlage. „Ich bin aber immer noch zufrieden“, sagte Späth. Denn auch 2022 wurden 5,96 Millionen Kilowattstunden Strom ins Netz eingespeist.

Mehrerlös fließt in den Müllgebührenhaushalt

Das lohnte sich vor allem in den Sommermonaten, als die Preise an der Strombörse explodierten. Damals sei die Kilowattstunde mit bis zu 43 Cent vergütet worden. „So gesehen sind wir Profiteure der Energiekrise“, sagte Späth. Tatsächlich gab es in diesem Bereich einen Mehrerlös von 550 000 Euro. Davon profitiert übrigens der ganze Landkreis: Das Geld fließt komplett in den Müllgebührenhaushalt. Ähnliche Effekte seien für heuer aber nicht mehr zu erwarten. „Die Strombörsen bewegen sich wieder zurück auf früheres Niveau.“

Biogasanlage braucht mehr Auslastung

Mit Blick auf die Auslastung der Biogasanlage müsse man sich tatsächlich Gedanken machen, sagte der WGV-Geschäftsführer. Auch weil andernorts derzeit Planungen für große Anlagen laufen oder schon umgesetzt sind. „Deshalb ist es mir wichtig, die bestehenden Verträge zu verlängern“, so Späth. Denn in der Anlage werden auch Bioabfälle aus dem Landkreis Weilheim-Schongau und aus der Landeshauptstadt verarbeitet. Erstere hätten die Verlängerung der Verträge bereits beschlossen, informierte Späth. „Mit München befinden wir uns auf einem guten Weg.“

Ebenfalls eine Mengenentwicklung, „die nicht so schön ist“, gebe es beim Papier. „Der langjährige Mengenrückgang hat sich 2022 noch einmal beschleunigt.“ Das liege auch daran, dass viele große Firmen Prospekte weglassen und keine Kataloge mehr drucken. Abfalltechnisch sei das natürlich zu begrüßen, zur Wirtschaftlichkeit der WGV trägt es aber nicht bei. Dabei wurden 2022 „Höchstpreise für unser Material bezahlt“, sagte Späth, der von Zusatzerlösen von 200 000 Euro berichtete. „Der Einbruch zu Jahresende war dafür mehr als deutlich – und im Moment zeichnet sich noch keine Erholung ab.“ Die Märkte seien mit Altpapier versorgt. Daher beklage man bereits „leichte Absatzschwierigkeiten“.

WGV-App hat Verschenkemarkt

Auch in diesem Jahr steht einiges auf der Agenda oder wurde bereits erledigt. „Wir haben eine kleine Photovoltaik-Anlage auf unserem Sozialtrakt mit knapp 30 Kilowattpeak in Betrieb genommen.“ Investiert wird zudem in die Abwasserreinigung. Noch einmal Werbung machen wollte Späth auch für den Verschenkemarkt in der WGV-App und auf der Homepage. Dort kann jeder Dinge, die eigentlich noch zu gut für den Sperrmüll sind, zum Verschenken anbieten.

