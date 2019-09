Weniger Risiko, mehr Entlastung: Zweckverband will künftig im Namen der Kommunen Aufträge vergeben

Im Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland soll ein Vergabezentrum für die Gemeinden entstehen. Das Ziel ist die Kommunen zu entlasten und das Risiko für Bürgermeister zum minimieren.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Viel Zeit und Kosten braucht eine Kommune zumeist, um den Einkauf von Waren, Dienstleistungen sowie Bauleistungen öffentlich auszuschreiben. Zudem sollte das Personal, das sich darum kümmert, gut geschult sein. Andernfalls zwingen komplexe und sich ständig ändernde Rechtsgrundlagen Gemeinden oftmals dazu, eine externe Beratung hinzuzuziehen, um die Vergabe rechtssicher durchführen zu können. Nun will der Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland ein Vergabezentrum für Gemeinden schaffen.

Angestoßen hatte das Vorhaben Holzkirchens Bürgermeister Olaf von Löwis (CSU). In der Marktgemeinde wurde darüber nachgedacht, eine Vergabestelle zu schaffen. Andere Bürgermeister aus dem Kreis Miesbach hatten angeregt, ob Holzkirchen die Aufgabe gleich für den ganzen Landkreis übernehmen könnte. Schnell merkte Löwis jedoch, dass erheblicher Aufwand damit verbunden gewesen wäre. „Da ist Holzkirchen dann doch zu klein“, sagte er nun bei einem Pressegespräch in Bad Tölz.

Dennoch hatte Löwis weiterhin das Ziel, vor allem kleinere Gemeinden zu entlasten und auch das Risiko für einen Bürgermeister zu minimieren, sollte in einem Vergabeverfahren ein Fehler passieren. „Wenn was schief läuft“, erklärte er, „hat man als Bürgermeister den Kopf in der Schlinge.“ Sein Tölzer Kollege und Zweckverbandsvorsitzende Josef Janker ergänzte: „Ausschreibungen müssen sauber abgehandelt werden. Wenn da Fehler passieren, kostet das sehr viel Geld.“

Als Bürgermeistersprecher des Landkreises Miesbach wandte sich Löwis Anfang des Jahres schließlich an den Zweckverband. Der fand Gefallen an der Idee und gründete Anfang August einen Arbeitskreis. Orientiert haben sich die Verantwortlichen an dem Modell der Stadt Coburg, die die Vergabearbeiten für 14 Gemeinden und den Landkreis koordiniert. „Die würden auch die Patenschaft übernehmen“, sagte Benjamin Bursic, Kaufmännischer Leiter des Zweckverbands.

Bei einer Infoveranstaltung vergangene Woche waren rund 100 Interessierte aus 60 Kommunen – Bürgermeister, Bauamtsleiter, Verwaltungsangestellte – anwesend, um sich über das Vorhaben zu informieren. Die Tendenz war weithin positiv, berichtet Zweckverbands-Geschäftsführer Michael Braun. Eine Probeabstimmung habe ergeben, dass die Anwesenden nahezu unisono für das Vergabezentrum wären.

Entscheidend seien dabei freilich die Kosten. Ab einem Auftragswert von 25 000 Euro würde der Zweckverband für eine Kommune tätig werden. „Alles drunter bleibt bei der Gemeinde“, sagte Bursic. Wer mitmachen will, zahlt zunächst eine Anschubfinanzierung von einem Euro pro Einwohner. Der Betrag wird allerdings binnen drei Jahren zurückerstattet. Ein Sockelbetrag von 33 Cent pro Einwohner würde für die jeweilige Gemeinde dann jährlich anfallen. Hinzu kommen je nach Auftrag Beratungsleistungen auf Stundenlohn-Basis, 600 Euro pro Verfahren, 3000 Euro für Einzelplanungsleistung und ein Individualpreis bei Sektoren- und Konzessionsvergaben.

Verband hofft, dass 30 Gemeinden mitmachen

Für das Vergabezentrum müsste der Zweckverband eine komplett neue Abteilung aufbauen. Zunächst seien drei Mitarbeiter eingeplant, erklärte Bursic. Das Gebiet des Zweckverbands erstreckt sich vom Lech bis an den Chiemsee und von München bis Mittenwald. Von den rund 240 Kommunen in diesem Bereich gehören 129 dem Zweckverband an, der seinen Sitz in Bad Tölz hat.

Als nächsten Schritt will Braun in den Gremien das Vorhaben vorstellen. Im Idealfall haben sich bis November rund 30 Gemeinden dazu entschlossen, das Angebot wahrzunehmen. Am 8. November steht eine Verbandsversammlung an, bei der die Satzung angepasst werden soll. An dem Tag entscheidet sich: „Wir machen’s oder machen’s nicht“, sagte Braun. Fällt das Votum positiv aus, soll im Frühjahr 2020 mit dem Aufbau der Abteilung begonnen werden. Ab spätestens Juli 2020 sollen Kommunen dann die Dienstleistung wahrnehmen können.

Die Verantwortlichen versprechen sich von dem Vorhaben durchaus Erfolg. „Wir sind davon überzeugt, dass das genauso erfolgreich wird wie die Verkehrsüberwachung“, sagte Braun, und Janker ergänzte: „Es ist jeder Kommune zu empfehlen, sich zu informieren, Gedanken zu machen und nachzufragen.“

tas

