Wenn das Bariton-Horn pupst: „Brettl-Spitzen“ mit abwechslungsreichen Programm im Tölzer Kurhaus

Jürgen Kirner präsentierte die verschiedenen Gruppen und Künstler des Abends. © Scheitterer

Das Musik-Kabarett der „Brettl-Spitzen“ sorgte am Wochenende für ein gut gefülltes Tölzer Kurhaus.

Bad Tölz – Als Garant für beste bayerische Unterhaltung steht die Couplet AG mit ihrem Aushängeschild Jürgen Kirner. Diesem Ruf wurden die „Brettl-Spitzen“, die bekannte Musik-Kabarettsendung und Volkssängerrevue des Bayerischen Fernsehens, am Samstag im gut gefüllten Tölzer Kurhaus voll gerecht. Auch ohne die krachenden Schenkelklopfer fühlte sich das Publikum bei feinem Humor und durchwegs heiterer Stimmung zwei Stunden lang bestens unterhalten.

„Brettl-Spitzen“ treten im Kurhaus auf

„Wir fördern immer wieder nachhaltig Talente“, betonte Kirner und präsentierte diesmal neben der eigenen Couplet AG mit Bianca Bachmann (Gesang), Bernhard Gruber (Ziach) und Berni Filser (Gitarre) die Oberpfälzerin Marion Schieder, Tobias Boeck als Peter-Alexander-Kopie und das niederbayerische Trio Schleudergang. Vor allem Letzteres hatte mit seinen eingängigen Texten und einprägsamen Refrains das Auditorium schnell auf seiner Seite, das dann auch nach Aufforderung immer wieder kräftig mitsang wie etwa bei „pudelnackat ohne Hemd“.

Das niederbayerische Trio Schleudergang brachte das Publikum zum Mitsingen. © Ewald J.Scheitterer

„Dem Volk aufs Maul gschaut!“, unter dieser Devise präsentierte die Couplet AG beste Unterhaltung mit deftigen Couplets, stimmungsvollen Wirtshausliedern und würziger Satire in der unverfälschten Tradition der Volkssänger. Gern Gehörtes, fast Vergessenes, aber auch Brandneues wurde da in einer bunten Mischung vorgetragen.

Zugaben für abwechslungsreiches Programm

Aber auch die eher der K&K-Zeit entstammenden österreichisch-böhmischen Einlagen von Tobi Boeck kamen beim Tölzer Publikum gut an. Egal, ob er die „süßesten Früchte“ besang oder den „schönen Sigismund“: Der große Background-Chor vor der Bühne war ihm sicher. Auch Kirner knüpfte mit „Oh Mister Swoboda“ und „Heit kemman d’Engerl auf Urlaub nach Wien“ zusammen mit Marion Schieder an die K&K-Tradition an. Letztere, vielen bekannt als „d’Schiederin“ von Antenne Bayern, überzeugte ihr Publikum, indem sie sich besonders über die Absurditäten des Alltags oder die Eigenheiten des männlichen Geschlechts lustig machte.

Das Trio Schleudergang schließlich zeigte unter großem Gelächter noch in einem Stück die Wirkung von Weißbier und Radi auf das menschliche Innenleben. Dabei übernahm das Bariton-Horn überaus gekonnt die akustische Seite der pupsenden Auswirkungen. Wie bei den „Brettl-Spitzen“ üblich, kamen am Schluss noch einmal alle Mitwirkenden auf die Kurhaus-Bühne und statt einseitiger Zugaben wurde dann gemeinsam gesungen: „Oh wie herrlich ist das Leben.“

