Wenn die Feuerwehr beim Einsatz lachen muss - Tölzer Floriansjünger ziehen Jahresbilanz

Von: Patrick Staar

Langjährige Mitglieder und beförderte Feuerwehrleute zeichneten der Vorsitzende Hans Eberl (li.), der stellvertretende Vorsitzende Thomas Floßmann (4. v. li.) und Kommandant Thomas Fuchsgruber (3. v. re.) in der Jahresversammlung der Tölzer Feuerwehr aus: (v. li.) Korbinian Flossmann (Beförderung zum Löschmeister), Barbara Herl (Beförderung zur Oberfeuerwehrfrau), Stefan Kremser (Oberfeuerwehrmann), Martin Spermann (Oberfeuerwehrmann), Michael Detter (20 Jahre aktiver Dienst), Michael Lindmair (30 Jahre aktiver Dienst) und Florian Holnburger (25 Jahre aktiver Dienst). Die Corona-Einschränkungen haben gesellschaftlich mehr zerstört als das Virus selbst. Hans Eberl, Vorsitzender der Tölzer Feuerwehr © patrick staar

Bei der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Tölz gab es einen Rückblick auf einen kuriosen Einsatz und ein rauschendes Fest.

Bad Tölz – Zu 210 Einsätzen wurde die Tölzer Feuerwehr im vergangenen Jahr gerufen. Die meisten waren Routine, manche waren entsetzlich und einer richtig kurios. Schmunzelnd berichtete Kommandant Thomas Fuchsgruber in der Jahresversammlung im Feuerwehrhaus von einer ungewöhnlichen technischen Hilfeleistung auf dem Spielplatz „Taubenloch“ am 14. Mai. Am Abend war die Feuerwehr von der Leitstelle alarmiert worden. „Als wir angekommen sind, haben wir erst mal lachen müssen“, sagte Fuchsgruber. Eine junge Frau war in eine Babyschaukel gestiegen und mit den Oberschenkeln stecken geblieben. „Jeder Befreiungsversuch hat dazu geführt, dass sie weiter hineingerutscht ist“, sagte der Kommandant. Schließlich habe ihre Freundin den Notruf gewählt. Die Feuerwehrleute ließen die Frau auf eine Holzkiste steigen, sodass sie nicht mehr in der Luft hing. Anschließend zerlegten die Helfer die Babyschaukel. Nach 30 Minuten konnte die Feuerwehr abziehen und die Frau weiterfeiern – „unverletzt, aber sichtlich peinlich berührt“.

Freiwillige Feuerwehr Bad Tölz: 210 Einsätze im Jahr 2022

Insgesamt sei es ein „ganz normales Vereinsjahr“ gewesen, befand der Vorsitzende Hans Eberl. Selbstverständlichkeiten wie Übungsabende, Feste und Kaffeetrinken im Stüberl seien ohne coronabedingte Einschränkungen wieder möglich gewesen: „Ich hoffe, dass so was wie in den letzten zwei Jahren nie mehr wieder passiert. Die Corona-Einschränkungen haben gesellschaftlich mehr zerstört als das Virus selbst.“

Das aufwendigste Fest im vergangenen Jahr war die „lange Nacht der Feuerwehr“, eine Mischung aus Blaulichtparty und Tag der offenen Tür. Dreieinhalb Monate hätten die Vorbereitungen gedauert, sagte Eberl: „Es war ein harter, anstrengender Tag, aber trotzdem ein superschönes Fest.“ Er habe viel gelernt für zukünftige Veranstaltungen. „Geradezu überrannt“ worden sei man beim ersten Feuerwehr-Kinderfasching am 19. Februar. Eltern und Kinder seien „total begeistert“ gewesen: „Sie haben gesagt, dass wir das unbedingt wieder machen müssen.“ Er sei anfangs etwas skeptisch gewesen, räumte Eberl ein: „Aber wenn die Kinder beschäftigt sind und wenn man den Eltern was zu trinken gibt, läuft es von alleine.“

Aufwendiges Fest: „Lange Nacht der Feuerwehr“

Kassier Florian Roith berichtete, dass bei der langen Nacht der Feuerwehr 14 500 Euro Einnahmen 14 000 Euro Ausgaben gegenüberstanden. Der Gewinn sei wegen der Investition in Feuerwehrhelme für Kinder und Plastikbecher geringer ausgefallen als gedacht: „Aber da haben wir die nächsten Jahre auch noch was davon.“ Der Kinderfasching sei finanziell hingegen „richtig, richtig gut“ gelaufen – in dreieinhalb Stunden nahm die Feuerwehr über 1600 Euro ein.

Kritische Worte fand Kassenprüfer Josef Sappl. In den beiden Corona-Jahren habe die Feuerwehr ein Plus von 4636 und 7184 Euro gemacht, im vergangenen Jahr dagegen ein Minus von knapp 14 000 Euro. Der Kassenbestand sank damit auf 53 000 Euro. Der Grund seien zum Teil fehlende Abstimmung und unklar geregelte Zuständigkeiten. „Wir haben die Sachen notiert, nächstes Jahr wird’s anders ausschauen“, versprach Eberl. Wohl auch vor diesem Hintergrund fand sich keine klare Mehrheit für die Anschaffung einer 2000 Euro teuren Hüpfburg. Über dieses Thema soll nun noch einmal diskutiert werden. Dritter Bürgermeister Christof Botzenhart sagte in seinem Grußwort, seiner Meinung nach sei es kein normales Vereinsjahr gewesen: „Es ist nicht normal, dass man in einer Stadt so viele Leute findet, die sich ehrenamtlich engagieren.“ Die Zusammenarbeit mit der Stadt sei vertrauensvoll, die finanziellen Forderungen der Feuerwehr nicht unbotmäßig.

Übungen mit Nachbarfeuerwehren geplant

Für dieses Jahr sei wieder einiges geplant, berichtete Hans Eberl. So sucht die Feuerwehr nach einer Nachfolge-Veranstaltung für das alpine „Blaulichtrennen“, das es wegen der immer geringeren Schneesicherheit und Teilnehmerzahl nicht mehr geben wird. Ebenso sei der Eintrag ins Vereinsregister geplant, was haftungsrechtliche Vorteile für die Mitglieder mit sich bringt. Am 30. September wollen die Feuerwehrleute zu einem Törggelen-Abend in Südtirol aufbrechen. Thomas Fuchsgruber kündigte an, dass es auch 2023 wieder Übungen mit Nachbar-Feuerwehren geben wird. Die gemeinsame Übung mit den Lenggriesern solle fester Bestandteil des Terminkalenders werden.

