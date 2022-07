Tölzer Bürgermeister Ingo Mehner Kritik am „Förderdschungel“

Von: Patrick Staar

Ein breites Themenspektrum behandelte die Tölzer CSU in ihrer Jahresversammlung. © PR

In der Jahresversammlung der Tölzer CSU hat Bürgermeister Ingo Mehner Kritik am „Förderdschungel“ geübt und Verbesserungen gefordert.

Bad Tölz – Politische Strategien entwickeln und umsetzen: Dies wird nach Ansicht von Ingo Mehner von Jahr zu Jahr schwieriger: „Ständig wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben“, sagte der Bürgermeister in der Jahresversammlung der Tölzer CSU im „Binderbräu“. „Die Themen tauchen auf und verschwinden in einer erstaunlichen Schnelligkeit.“ Als Beispiel nannte Mehner die Luftreinigung in Schulen. Vor einem Jahr hätten sich viele Diskussionen darum gedreht, heuer sei dieses Thema beim Städtetag kaum angesprochen worden. „Und wenn, dann hat es geheißen, dass man am besten darauf verzichten soll, weil die Lüftungsgeräte ganz schön viel Strom verbrauchen.“

Schwierige Entscheidungen in der Corona-Zeit

Generell gebe es beim Thema Corona ein großes Hin und Her: „In der einen Woche soll alles auf- und in der nächsten Woche alles zugesperrt werden.“ Die öffentliche Meinung ändere sich manchmal schneller als die Fakten. „Das habe ich auch an den Menschen gemerkt, die auf mich zugekommen sind.“

Ein großes Thema beim Städtetag sei der Klimawandel gewesen. So werde den Kommunen empfohlen, Klimaschneisen einzurichten, die für Kühlung sorgen. „In Tölz stehen wir da vergleichsweise gut da. Die Isar, der Ellbach und der Rehgraben sind Bereiche, die uns als Stadt gut tun.“ Hinzu kämen Parks wie der umgebaute Bürgergarten und das neu gestaltete Taubenloch: „Sie sind in meinen Augen sehr gut geworden.“ Der mit viel Technik ausgestattete Bürgergarten habe sich zuletzt beim Sommerfest „Vier Tage – vier Bands“ bewährt. Das Taubenloch sei im Bauministerium als vorbildliches Projekt vorgestellt worden: „Die versammelten Architekten waren baff, wie man solch einen Umbau ohne Bagger in der Isar schaffen kann.“ Eine weitere Umweltschutz-Auflage sei gewesen, dass die Erde zwischen den Wurzeln herausgesaugt wird.

Finanzielle Grundausstattung der Kommunen verbessern

Kritik übte Mehner am undurchschaubaren „Förderdschungel“. Jedes Ministerium biete Förderprogramme an, „aber oft ist die Soße teurer als der Braten“. Sprich: Die Auflagen seien extrem hoch, die zu vergebenden Beträge aber niedrig: „Alles kann man nicht mitmachen. Sonst sind die Kosten für das zusätzlich notwendige Personal höher als die Fördermittel.“ Mehner hielte es für sinnvoll, die Fördermittel herunterzufahren und dafür die finanzielle Grundausstattung der Kommunen zu verbessern.

Ortspolitisch sei in den vergangenen beiden Jahren bei der Tölzer CSU „wenig passiert“, berichtete der Vorsitzende Karsten Bauer. Aufgrund von Corona seien nur Pflicht-Veranstaltungen möglich gewesen. Er habe vermutet, dass es nun aufwärts gehe, „und dann kam der Schock mit dem Ukraine-Krieg“.

Viele Tölzer im CSU-Kreisvorstand

Die damit verbundene Unsicherheit und die steigenden Zinsen seien auch in Tölz spürbar, konkret am Baugebiet am Hintersberg. Aufgrund der Preissteigerungen würden Baufirmen den Bauwerbern keine Angebote machen. Beim Verkauf der Parzellen komme es zu Verzögerungen: „Dadurch fehlen uns zwei Millionen Euro für den sozialen Wohnungsbau.“

Positiv sei, dass dem CSU-Kreisvorstand mittlerweile viele Tölzer angehören: Adriane Geier ist Digitalbeauftragte, Severin Eichenseher Schatzmeister, Karsten Bauer Geschäftsführer, Stefanie Rasch und Ingo Mehner Beisitzer. Bauer: „Damit ist der Tölzer Ortsverband im Kreisverband so stark vertreten wie lange nicht.“

