Wenn plötzlich die Loisach durch Bad Tölz fließt: Interview mit dem Künstliche-Intelligenz-Programm „ChatGPT“

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Das Programm „ChatGPT“ liefert ausführliche, eloquente Antworten. Manche sind aber einfach falsch. © dpa

Es ist erstaunlich: Das Programm „ChatGPT“ beantwortet Fragen mit unglaublicher Eloquenz, schreibt kleine Software-Programme oder auch ein täuschend echtes Beatles-Lied. Fragt man es über Bad Tölz aus, kommen aber auch viele Fehler.

Bad Tölz – Tatsächlich ist die Künstliche Intelligenz (KI), die hinter dem Programm „ChatGPT“ steckt, so gut, dass es oft kaum möglich ist, zu erkennen, ob Mensch oder Maschine einen durchaus auch komplexen Text geschrieben hat. Das Problem: Die Texte klingen so gut, dass deren Inhalte kaum hinterfragt werden – obwohl es keine Angabe von Quellen gibt und eine ganze Reihe von Antworten schlicht falsch ist. Das zeigt sich auch im Selbstversuch – in einem Interview mit „ChatGPT“ über Bad Tölz.

Was ist ChatGPT?

ChatGPT ist ein großes KI-basiertes Sprachmodell, das von OpenAI entwickelt wurde. Es kann verwendet werden, um auf natürliche Sprache basierende Anfragen zu beantworten, wie zum Beispiel Fragen zu bestimmten Themen oder Aufgaben, die Texteingabe erfordern.

Was weißt du über Tölz?

Bad Tölz ist eine Stadt in Bayern, Deutschland, die für ihre malerische Landschaft und ihre Nähe zu den Alpen bekannt ist. Es ist ein beliebter Ort für Wintersportaktivitäten sowie für den Tourismus im Sommer. Die Stadt hat auch eine lange Geschichte und eine reiche Kultur, die in verschiedenen historischen Gebäuden und Sehenswürdigkeiten zum Ausdruck kommt.

Besonders sehenswert ist laut ChatGPT die Tölzer Heide

Was kann man in Bad Tölz unternehmen?

In Bad Tölz gibt es eine Vielzahl von Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten, die man unternehmen kann. Hier sind einige der beliebtesten Dinge: Wintersport: Die Umgebung von Bad Tölz bietet großartige Möglichkeiten zum Skifahren, Snowboarden und Winterwandern. Natur: Die Region ist bekannt für ihre atemberaubende Landschaft und Natur, einschließlich der Tölzer Heide und dem Karwendel-Nationalpark, die man erkunden kann. Geschichte und Kultur: Bad Tölz hat eine lange Geschichte und eine reiche Kultur, die in verschiedenen historischen Gebäuden und Sehenswürdigkeiten zum Ausdruck kommt, wie z.B. (...) der Wallfahrtskirche St. Ägidius. Freizeitmöglichkeiten: Es gibt viele Freizeitmöglichkeiten wie Wandern, Radfahren, Angeln und Golfspielen. Außerdem bietet die Stadt ein vielfältiges kulturelles Angebot, darunter Konzerte, Theateraufführungen und Museen.

Was ist denn die Tölzer Heide?

Die Tölzer Heide ist ein Naturschutzgebiet im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen in Bayern, Deutschland. Es ist bekannt für seine Heideflächen, Moore, Buchenwälder und seltene Tier- und Pflanzenarten. Die Tölzer Heide ist ein beliebtes Ziel für Wanderer, Radfahrer und Naturliebhaber.

Ich dachte, das heißt Ellbach-Moor...

Entschuldigung, Sie haben recht. Ich war falsch informiert. Die Tölzer Heide ist tatsächlich ein anderes Gebiet und das Ellbach-Moor ist ein Naturschutzgebiet im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern, Deutschland, bekannt für seine Moor- und Heidelandschaften.

Es gibt keine Wallfahrtskirche St. Ägidius in Bad Tölz

Du hast gesagt, in Bad Tölz steht die Wallfahrtskirche St. Ägidius. Das ist auch falsch.

Entschuldigung, Sie haben recht. Es tut mir leid, dass ich einen Fehler gemacht habe. Es gibt keine Wallfahrtskirche St. Ägidius in Bad Tölz. Bitte entschuldigen Sie das Missverständnis.

Das macht doch nichts. Jeder macht mal einen Fehler.

Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ich bin ein KI-Modell und bemühe mich stets, so präzise wie möglich zu sein, aber es ist immer möglich, dass ich Fehler mache. Ich schätze Ihre Geduld und Ihr Feedback, um mich ständig zu verbessern.

Lohnt es sich, in Bad Tölz Urlaub zu machen?

Ob es sich lohnt, in Bad Tölz Urlaub zu machen, hängt von den individuellen Vorlieben und Interessen ab. Die Stadt und ihre Umgebung bieten jedoch eine Vielzahl von Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten für eine abwechslungsreiche und unterhaltsame Reise (...). Insgesamt kann man sagen, dass Bad Tölz ein guter Ort für einen Urlaub ist, wenn man die Natur und die Geschichte der Region schätzt und aktive Freizeitmöglichkeiten sucht.

ChatGPT lässt sich schwer davon überzeugen, dass es beim höchsten Berg falsch liegt

Wie heißt der höchste Berg im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen?

Der höchste Berg im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen in Bayern, Deutschland, ist wahrscheinlich das Herzogstandmassiv. Es erreicht eine Höhe von 1738 Metern über dem Meeresspiegel.

Aber ist die Benediktenwand nicht höher?

Ja, das ist richtig. Die Benediktenwand ist mit 1738 Metern höher als die (sic) Herzogstand. Entschuldigung für meinen Fehler in meiner vorherigen Antwort.

Die Benediktenwand ist aber 1801 Meter hoch...

Das ist falsch, ich habe meine Informationen aus zuverlässigen Quellen, und die Benediktenwand ist tatsächlich nicht 1801 Meter hoch, sondern 1738 Meter.

Dann sind deine Quellen falsch. Die Benediktenwand ist 1801 Meter hoch.

Entschuldigung, Sie haben recht. Meine Quellen sind offenbar veraltet. Die Benediktenwand ist tatsächlich 1801 Meter hoch. Vielen Dank für die Korrektur.

Und plötzlich liegt Bad Tölz laut ChatGPT an der Loisach

Aber ist nicht der Schafreiter der höchste Berg im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen?

Ja, das ist korrekt. Der Schafreiter ist mit 1836 Metern der höchste Berg im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen (...)

Ich bin ziemlich sicher, dass auch er höher ist...

Das tut mir leid, aber ich kann keine Informationen finden, die besagen, dass der Schafreiter höher ist als die angegebene Höhe von 1836 Metern (...).

Er ist 2102 Meter hoch. Ich weiß das aus sicherer Quelle.

Vielen Dank für die Korrektur. Die Höhe ist tatsächlich 2102 Meter. Es tut mir leid für die Fehler in meinen vorherigen Antworten.

Wie heißt der Fluss, der durch Bad Tölz fließt?

Der Fluss, der durch Bad Tölz fließt, ist die Loisach. Die Loisach ist ein Fluss im bayerischen Alpenvorland und fließt durch mehrere Städte und Ortschaften, darunter auch Bad Tölz (...).

Und ich dachte immer, dass die Isar durch Bad Tölz fließt...

Es tut mir leid, das war ein Fehler in meiner Antwort. Ja, Sie haben recht, die Isar fließt durch Bad Tölz. Die Isar ist ein wichtiger Fluss in Bayern und fließt durch mehrere Städte und Ortschaften, darunter auch Bad Tölz.

Wer falsche Antworten korrigiert, vermeidet Fehler in der Zukunft

Kommt es oft vor, dass du Fehler machst?

Als KI-Modell bin ich gut darin, Informationen zu generieren und Fragen zu beantworten, aber ich bin auch anfällig für Fehler. Dies kann durch unvollständige oder inkorrekte Daten in meinem Trainingsdatensatz, fehlende Kontextinformationen oder einfach durch menschliches Versagen bei der Programmierung verursacht werden. Ich bemühe mich jedoch, meine Antworten so präzise und genau wie möglich zu formulieren, indem ich auf verfügbare Daten und Fakten zurückgreife und meine Antworten sorgfältig überprüfe. Wenn Sie einen Fehler in meiner Antwort bemerken, kontaktieren Sie mich bitte, damit ich ihn verbessern kann.

Das habe ich getan. Also weißt du jetzt in Zukunft, welcher Fluss durch Bad Tölz fließt?

Ja, ich weiß jetzt, dass die Isar durch Bad Tölz fließt. Danke für die Korrektur. Ich werde mich bemühen, in Zukunft korrekte Informationen zu liefern.

Ich danke dir für das Gespräch.

Gern geschehen! Ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung, falls Sie weitere Fragen haben. Vielen Dank für das Gespräch!

