Wer hatte Grün? Unfall mit zwei Verletzten

Wer hatte Grün? Diese Frage stellt sich nach einem Unfall am Montagnachmittag an der Kreuzung Osterleite/Bahnhofstraße. Die Polizei sucht dringend Zeugen

Bad Tölz - Laut Polizei war ein 68-jähriger Wackersberger gegen 13.50 Uhr mit seinem Subaru auf der Osterleite bergauf unterwegs. An der Ampel-Kreuzung wollte er nach links Richtung Mühlfeldkirche abbiegen und ordnete sich hierzu ordnungsgemäß ein. Als die Ampel nach seinen Angaben für die Linksabbieger Grün zeigte, bog er ab. Im selben Moment fuhr allerdings eine 39-jährige Tölzerin mit ihrem Ford Focus von der Dietramszeller Straße kommend geradeaus über die Kreuzung in Richtung Osterleite. Auch sie gab an, in diesem Moment noch Grün gehabt zu haben. „Dann wäre allerdings die Lichtzeichenanlage defekt gewesen, worauf es keine Hinweise gibt. Viel mehr ist bei einem der Beteiligten zumindest ein ,Wahrnehmungsirrtum‘ anzunehmen“, so Polizeiinspektionsleiter Bernhard Gigl.

Feuerwehr rückt aus

Die beiden Autos stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Am Ford entstand links ein Frontschaden, der Subaru erlitt einen Totalschaden. Beide mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit rund 7500 Euro.

Die Fahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Auch die Tölzer Feuerwehr rückte mit 20 Kräften aus, weil ihr ursprünglich eine eingeklemmte Person gemeldet worden war. Da dies nicht der Fall, kümmerten sich die Helfer um die Verkehrslenkung und das Reinigen der Fahrbahn.

Lesen Sie auch: Nächtlicher Spaziergang artet aus: 18-Jähriger randaliert in Heilbrunn

Da der Unfallhergang unklar ist, sucht die Polizei nun dringend nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 80 41/ 76 10 60 zu melden.

Auch interessant: Heilbrunnerin (19) gewürgt und zu Boden gedrückt und Zwillinge wollen Husky-Welpen kaufen - und betreiben stattdessen Geldwäsche