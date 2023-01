Werben für den MVV-Beitritt: 2023 für Bad Tölz-Wolfratshausen Jahr der Entscheidung

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Ein Landkreis, ein Tarif: Geht alles glatt, gilt das ab Dezember in Bad Tölz-Wolfratshausen. 49-Euro-Ticket ersetzt nicht den MVV-Beitritt „Der Benzinpreis hat nichts bewirkt“ © dpa

Geht alles glatt, wird der gesamte Landkreis ab Dezember MVV-Gebiet sein. Um aber wirklich eine Tarifeinheit hinzubekommen, müssen auch die Nachbarn mitziehen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – 2023 ist das Jahr der entscheidenden Weichenstellung auf dem Weg zur Verkehrswende. Läuft alles wie geplant, erfolgt heuer der Beitritt zum MVV-Verbund. Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen beseitigt das eine seit 40 Jahren bestehende Ungleichbehandlung. Denn während der Norden seit Langem dem MVV-Tarifgebiet angehört und von den subventionierten Tickets profitiert, ist die Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Süden meist teurer. Zudem gibt es eben keine einheitliche Tarifstruktur im Landkreis. Das ist für die Nutzer kompliziert. Unabdingbar ist es aber, dass auch die Nachbarlandkreise mitziehen, schließlich kreuzen zahlreiche Bahnstrecken deren Gebiete auf dem Weg nach München. Der MVV-Beitritt aber ist nicht überall unumstritten.

Überzeugungsarbeit leisten von „Rosenheim bis Schongau“

Landrat Josef Niedermaier und Matthias Schmid, ÖPNV-Experte am Landratsamt, versuchen derzeit, „von Rosenheim bis Schongau“ Überzeugungsarbeit zu leisten und „erklären, welche Chance, der MVV-Beitritt bietet“. Rosenheim sei schwierig. Da gebe es derzeit einen Antrag der Freien Wähler, lieber einen Verkehrsverbund mit Salzburg zu machen. Auch in Weilheim-Schongau ist nicht jeder überzeugt von der Sinnhaftigkeit eines MVV-Beitritts. Das liege auch daran, glaubt Niedermaier, dass es keine definitive Zusage des Freistaats gibt, das Defizit beim Schienenverkehr zu tragen. Dieses entsteht, weil die Strecken langfristig vergeben sind und die dort geltenden Haustarife teurer sind als der im MVV. Für die Differenz muss jemand aufkommen – und eigentlich ist der Freistaat für die Schiene zuständig. „Der Freistaat muss klar machen, dass er die Verluste trägt – bevor die Beitrittsbeschlüsse in den Landkreisen auf der Tagesordnung stehen“, sagt Niedermaier.

Der MVV sei eben nicht nur ein Tarif, sondern auch ein Verbund der Aufgabenträger

Immer wieder wird auch gefragt, ob es den MVV-Beitritt angesichts des 49-Euro-Tickets überhaupt noch brauche. „Auf jeden Fall“, sagt Niedermaier. Der MVV sei eben nicht nur ein Tarif, sondern auch ein Verbund der Aufgabenträger. „Gemeinsam lösen wir die komplexe Aufgabe, die öffentliche Mobilität zu organisieren.“ Wer das allein machen will, „braucht deutlich mehr Personal“. Und Landratsamts-Abteilungsleiter Wolfgang Krause ergänzt: „Der Beitritt ist ein Riesenfortschritt, wichtiger als jede Taktverdichtung. Davon hat die Bevölkerung sofort etwas.“ Die Chance des Beitritts müsse ergriffen werden, sagt Niedermaier. Schließlich zahle der Freistaat nur jetzt einen Großteil aller nötigen Untersuchungen.

Expressbuslinie bis Starnberg ist ein Erfolgsmodell

Apropos bezahlen: Zuschüsse vom Staat sprudeln auch für einige Buslinien. Die sind eigentlich Sache der Kommunen, allerdings gibt es neuerdings „landesbedeutsame“ Buslinien. Und für die gibt es Geld vom Staat – auch deshalb, weil die Busse dort fahren, wo Schienenverbindungen fehlen. Der XBus 970 von Bad Tölz über Geretsried und Wolfratshausen bis zum S-Bahnhof Starnberg, der seit Dezember 2021 fährt, ist so eine Linie. Sie sei „ein Erfolgsmodell mit Wahnsinns-Zuwachsraten“, sagt Niedermaier.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Schon innerhalb des ersten Jahres habe es einen deutlichen Anstieg der Fahrgastzahlen gegeben. Besonders seit dem Sommer sei die Beliebtheit bei den Fahrgästen noch mal deutlich gestiegen. Wurden im Januar 2022 an einem durchschnittlichen Werktag mit Schulbetrieb im Schnitt knapp 600 Fahrgäste gezählt, waren es von September bis November im Schnitt mehr als 1900 Personen. In der Ferienzeit war der August der Monat mit den meisten Fahrgästen an Werktagen: Durchschnittlich waren es mehr als 2000.

Auch nach dem Ende des 9-Euro-Tickets blieben die Fahrgastzahlen hoch

Auch am Wochenende wurde die Linie im Jahresverlauf immer stärker genutzt: „Waren es im Januar noch gut 800 Nutzer, lag der Höchstwert im Juli bei über 2600. Und auch im November sind noch über 2100 Personen am Wochenende mit der Expressbuslinie gefahren“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. Zum Erfolg habe sicher das 9-Euro-Ticket beigetragen. Aber auch nach dessen Ende „blieben die Fahrgastzahlen konstant oben“.

Angebote schaffen, um das „Eh-da-Auto“ wegzubekommen

Ein gutes Angebot mit guter Taktung und einfachen Tarifstrukturen – das ist für Niedermaier der Schlüssel zu Mobilitätswende. „Der Bürger wird sich nur bedingt in Sachen Mobilität einschränken. Der Benzinpreis hat nichts bewirkt“, sagt Niedermaier. „Deshalb muss man Angebote schaffen, um das ,Eh-da-Auto‘ wegzubekommen. Und die Angebote, die wir geschaffen haben, sind Erfolgsmodelle.“ Deshalb setzt Niedermaier auch weiterhin auf die Umsetzung des Nahverkehrsplans. In ihm hat die Kreispolitik festgelegt, welche Qualität der ÖPNV im Landkreis haben soll. Das wird durch neue Buslinien und Taktverdichtungen schon heuer Millionen kosten. Das erachtet nicht jeder im Kreistag als sinnvoll in finanziell schwieriger werdenden Zeiten – zumal der ÖPNV eine mehr oder minder freiwillige Leistung ist.

Ob die Mehrheit des Kreistags Niedermaiers Linie mitträgt, wird sich am 27. Februar zeigen. Dann beschließt das Gremium den neuen Haushalt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.