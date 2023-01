„West Side Story“ auf Tölzer Art: Premiere am 27. Januar

Von: Christiane Mühlbauer

Einige Hauptdarsteller und im Projekt verantwortliche Lehrer: (vo., v. li.) Christina Strobel (Regieassistenz), Sarah Thompson (Dramaturgie), Kilian Widmann (spielt „Riff“), Marlene Rein („Rosalia“), Luzia von Huene („Anita“), Ella Mahnel (Tänzerin), Charlotte Rein („Maria“) sowie Eva Emmler und Harald Roßberger (beide sind die Projektkoordinatoren). Die hintere Reihe zeigt (v. li.) Alexander Göbel (Direktor Gymnasium), Elisabeth Artmeier-Mogl (Regie), Susanne Molendo (Choreografie) und Stefanie Regus (Regieassistenz). © arp

Noch zehn Tage, dann feiert die „West Side Story“ Premiere – endlich. Es ist das bislang größte gemeinsame Projekt von Tölzer Gymnasium und Musikschule. Beteiligt sind rund 200 Mitwirkende auf und hinter der Bühne.

Bad Tölz – Eigentlich hätte mit der Aufführung des Musicals 2021 das 100-jährige Bestehen des Tölzer Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums gefeiert werden sollen – doch Corona machte einen Strich durch die Rechnung. Zweimal wurde das Großprojekt, für das man schon lange vorher begonnen hatte zu planen, verschoben. Nun wirken aktuelle und ehemalige Gymnasiasten mit sowie zahlreiche Musikschüler im großen Orchester. Aber auch Profis wurden mit ins Boot geholt, berichtete Musikschulleiter Harald Roßberger bei einem Pressegespräch am Montag und nannte beispielsweise Violinistin Elisabeth Heuberger, Saxofonist Peter Zoelch und Landrat Josef Niedermaier an der Klarinette.

Komplett eigene Choreografie entwickelt

Die „West Side Story“ ist nicht nur eines der berühmtesten, sondern musikalisch auch eines der anspruchsvollsten Musicals überhaupt. Für eine Aufführung gelten strenge Vorgaben, was erlaubt ist und was nicht, sagt Dramaturgin Sarah Thompson. „Dazwischen gibt es ein bisschen Spielraum, und den haben wir ausgekostet.“ Entstanden sei so eine „eigene Tölzer Fassung“, sagt Regisseurin Elisabeth Artmeier-Mogl. Die Original-Choreografie durfte man nicht verwenden. „Wir wollten es auch nicht. Wir haben unsere komplett eigene gemacht“, sagt Choreografin Susanne Molendo.

Mitwirkende „wie Rennpferde, die jetzt unbedingt rauswollen“

Alle Mitwirkenden seien „wie Rennpferde, die jetzt unbedingt rauswollen“, sagt Roßberger lächelnd. „Es ist eine einmalige Möglichkeit, in so einer großen Produktion mitzuwirken“, sagt Charlotte Rein. Die 18-Jährige spielt eine der Hauptrollen und hat die Schule eigentlich schon im vergangenen Sommer nach dem Abitur verlassen. Um weiterhin mitwirken zu können, verschob sie extra private Pläne. „Es ist jetzt ein fließendes Rausgehen aus der Schulfamilie. Das ist auch schön“, sagt sie.

Schüler sind Feuer und Flamme

Für alle Jugendlichen ist das Musical-Team mittlerweile eine zweite Familie. Kein Wunder: So viele Proben über einen so langen Zeitraum, das schweißt zusammen. „Bei anderen Produktionen in früheren Jahren gab es einzelne Sparten, aber diesmal haben wir uns alle von Anfang an gut kennengelernt“, sagt Ella (18), eine der Tänzerinnen. Sie schreibt in Kürze Abitur. „Es ist schön, mit so einem Projekt abzuschließen.“ Die Doppelbelastung mit der Schule „passt schon“, meint auch Kilian Widmann (17), einer der männlichen Hauptdarsteller. Für Luzia von Huene (18) wiederum bedeutete das Projekt das schnelle Hineinwachsen in die Schulfamilie, denn sie geht erst seit eineinhalb Jahren aufs Tölzer Gymnasium. „Es ist zeitaufwändig neben der Schule, aber ein wunderbares Finale vor dem Abitur“, sagt sie. Alle hätten „wahnsinnig viel dazugelernt“, meint Marlene Rein (16), die „Rosalia“ spielt und tanzt. „Man sieht auch, was wir für große Talente an der Schule haben.“

Alle Rollen wurden doppelt besetzt, damit möglichst viele Schüler mitspielen können. Die Lehrer schwärmen von der Entwicklung der Jungs, von denen einige anfangs zwar schauspielern, aber auf keinen Fall singen und tanzen wollten. Doch im Laufe der Probenarbeit trauten sie sich immer mehr zu, kamen aus dem Schneckenhaus. Beim Pressegespräch zeigten sie stolz Bilder von begeistert singenden und tanzenden Jungs.

Für die Kostüme ein Farbkonzept entwickelt

Eine Herausforderung waren auch die Kostüme. Man entwickelte zuerst ein Farbkonzept, um die rivalisierenden Gangs darzustellen, die Roten und die Blauen. Dann wurde Kleidung gesucht, teils im Fundus, teils im Internet und teils selbst genäht. Nicht nur hier, sondern auch in anderen Bereichen stellten sich ehemalige Schüler und Eltern zur Verfügung, um ehrenamtlich zu arbeiten. Die sogenannten Aktiv-Teams kümmerten sich auch um Finanzierung, Sponsoring, Bühnenbau, Technik und Mitschnitt.

Alle 6 Vorstellungen sind schon ausverkauft

An diesem Mittwoch wird die Turnhalle des Tölzer Gymnasiums in einen Veranstaltungsraum umgewandelt: Zwei zwölf mal acht Meter große Bühnen werden aufgebaut: Die eine erhöht für die Darsteller, die andere für das Orchester. Auf die Licht- und Tontechniker wartet noch umfangreiche Arbeit. Das Bühnenbild bestehet aus auf eine große Leinwand projizierten Bildern, alles individuell für Tölz entworfen. Zudem wird für 600 Personen bestuhlt. Immerhin: Die beiden Schulen müssen sich keine Sorgen mehr machen, auf Karten – und damit auf Kosten – sitzen zu bleiben: Alle sechs Veranstaltungen sind ausverkauft.

