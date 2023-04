Wettkampf mit Spaßfaktor: Wasserwacht-Jugendteams messen sich in Bad Tölz

Würdige Vertreter des Landkreises: Als einziges Team aus Bad Tölz-Wolfratshausen trat die Wasserwacht aus Kochel am See zum Bezirkswettbewerb an. © Stefanie Pfleger

37 Jugendteams der Wasserwacht aus ganz Oberbayern kamen jetzt in Bad Tölz zusammen. Im Bezirkswettkampf mussten sie ihre Fähigkeiten in Theorie und Praxis unter Beweis stellen.

Bad Tölz – Der Schlachtruf „Patsch Nass“ der Wasserwachten schallte am Wochenende durchs Tölzer Gymnasium. Dort und im Hallenbad auf der Flinthöhe fand der Bezirkswettbewerb der Jugend-Wasserwachten aus Oberbayern statt. Dabei ging es nicht nur um das Gewinnen, sondern vor allem um den Spaß und das Gemeinschaftsgefühl.

Das Kochler Team vertritt im Wettbewerb den Landkreis

Für den Bezirkswettbewerb qualifiziert hatten sich alle Mannschaften, die beim Kreiswettbewerb den ersten Platz gewonnen hatten. Dies waren 37 Teams mit 215 Kindern und ihren Betreuern. Der Landkreis Bad Tölz--Wolfratshausen wurde in allen drei Altersgruppen – Stufe 1: 8 bis 10 Jahre, Stufe 2: bis 13 Jahre und Stufe 3: bis 16 Jahre – durch die Wasserwacht aus Kochel am See vertreten. Sie hatte sich im Vorfeld gegen die Wasserwachten aus Bad Tölz, Lenggries und Sachsenkam durchgesetzt.

Sechs verschiedene Schwimmdisziplinen stehen auf dem Programm

Der Wettbewerb begann am Freitagabend und dauerte bis Sonntagnachmittag, wobei die Teilnehmer in der Turnhalle übernachten konnten. Die Mannschaften traten je nach ihrer Altersgruppe in sechs verschiedenen Schwimmdisziplinen gegeneinander an. Kreisjugendleiter Jakob Jungmeier hatte zusammen mit seinem Stellvertreter Tobias Eger sowie dem Bezirksverband den Wettbewerb organisiert. „Für mich war es ein absolutes Highlight, die wahnsinnig gute Stimmung im Hallenbad zu erleben und die Kinder zu sehen, die Spaß haben, sich gegenseitig anfeuern und nicht aufgeben“, berichtete er begeistert.

Spannende Wettkämpfe lieferten sich die jungen Wasserretter im Hallenbad. © Pfleger

Bei den Schwimmstaffeln stellten die jungen Wasserwachtler ihr Können mit Rettungsmitteln und unterschiedlichen Schwimmtechniken unter Beweis. So mussten sich die Kleinsten beispielsweise auf einem Rettungsring liegend selbst auf die andere Seite des Beckens bringen oder zu zweit mit einer Rettungsboje schwimmen.

Zur Auflockerung gibt es einige Spiele

Um sich auf den Wettbewerb vorzubereiten, hatte die Kochler Wasserwacht bereits vor sechs Wochen mit dem Training begonnen. Dabei wurde nicht nur das Rettungsschwimmen geübt, sondern auch theoretisches Wissen gebüffelt, das beim Wettbewerb ebenfalls abgefragt wurde. So gab es Stationen zu den Themen „Erste Hilfe Praxis“, „Knotenkunde“ und „Fremdrettung“. Die theoretischen Inhalte wurden aber nicht nur einfach abgefragt. In Form des Fernsehquiz’ „1, 2 oder 3“ mussten die Kinder sich für eine von drei Antworten entscheiden.

Zur Auflockerung gab es Spiele zum Thema: „Kinderrechte auf der Welt“: Bei einem Spiel wurde ein Kind aus der Gruppe blind von den anderen geführt – eine gute Möglichkeit, das Vertrauen und den Teamgeist zu stärken. Am Samstag hatten die Kinder zudem Gelegenheit, ein großartiges Abendprogramm zu erleben. Den meisten Zuspruch fand ein Bubble-Soccer-Turnier“, bei dem die Spieler in lebensgroßen Bällen stehend auf dem Sportplatz gegeneinander Fußball spielten.

150 Helferinnen und Helfer sind im Einsatz

Der zehnjährige Kochler Carl Lemân ist seit einem Jahr bei der Wasserwacht und war begeistert. „Mir macht das Tauchen am meisten Spaß“, erzählte er, „und natürlich mit Kindern aus anderen Wasserwachten zu spielen.“ Bosco Göttlich (10) aus Kochel nahm bereits zum zweiten Mal in Folge an dem Bezirkswettbewerb teil. „Ich fand am besten, die Mimen zu verarzten und die Bälle beim Schwimmen zu transportieren.“

Auf der letzten Bezirksversammlung war entschieden worden, dass der Wettbewerb für Oberbayern heuer in Tölz stattfindet. Die Hauptorganisatoren Jungmeier und Eger kümmerten sich darum, dass alles vor Ort war. „Wir organisierten die Schule und die Küchenhelfer. Mit den Schiedsrichtern waren rund 150 Helfer eingespannt, dabei kamen 25 aus dem Landkreis“, sagte Jungmeier. Dennoch: Dank der Unterstützung des Arbeitskreises „Wettbewerb“ im Bezirksverband sei es weniger Arbeit als beim Kreiswettbewerb gewesen. Jungmeier fand es „großartig, wie viel Herzblut in diesen drei Tagen“ steckte.

Kochler Kinder landen am Ende auf dem ersten Platz

Abschließend wurden die Sieger gekürt. Im Spielewettbewerb setzten sich die Kochler Kinder der Stufe 1 gegen alle 37 Mannschaften durch und gewannen den ersten Preis. Im Wasserwachtwettbewerb holte die Stufe 1 aus Kochel für den Landkreis den 6. Platz und die Stufe 2 den 4. Platz – jeweils unter zwölf Mannschaften. Die Stufe 3 landete unter 13 Mannschaften auf dem achten Platz.

Die Erst- und Zweitplatzierten dürfen den Bezirk beim Landeswettbewerb, der Ende Mai stattfindet, vertreten. Das sind in Stufe 1 und 2 Landsberg und Dachau sowie in Stufe 3 Landsberg und Rosenheim. (sp)