Nach Maschinenschaden: Zweites Blockheizkraftwerk geplant

Das Abfallwirtschaftsunternehmen des Landkreises (AWU) möchte ein zweites Blockheizkraftwerk bauen.

Bad Tölz-Wolfratshausen– Auslöser für die Überlegung war ein Maschinenschaden in der bestehenden Anlage, wie der stellvertretende AWU-Geschäftsführer Siegfried Helfrich dem Kreistag erläuterte. Auf dem Gelände der WGV Quarzbichl wird seit 2014 aus Biogas mittels eines Blockheizkraftwerks (BHKW) Strom und Wärme erzeugt. Letztere wird direkt verbraucht, der Strom wird ins Netz eingespeist. Das mache derzeit Sinn, weil das AWU für die eingespeiste Kilowattstunde 15 Cent bekommt, aber nur 13 Cent für jede zurückgekaufte bezahle, erläuterte der stellvertretende AWU-Geschäftsführer Siegfried Helfrich in der Sitzung des Kreistags. Ende des vergangenen Jahres „kam es dann zum GAU“, sagte Helfrich. Im BHKW trat ein Schaden an einem Bauteil auf – „zu dem es laut Hersteller eigentlich nie kommt“. Die Fertigung des Ersatzteils dauerte zudem geraume Zeit. „Deshalb mussten wir in den sauren Apfel beißen und die Anlage zwei Monate lang stilllegen.“ Glücklicherweise springe die entsprechende Versicherung für den Schaden ein und bewerte auch gerade die entfallenen Erlöse. „Wirtschaftlich sind wir also mit einem blauen Auge davon gekommen“, sagte Helfrich. Die ökologische Bilanz sehe da schlechter aus: Denn das Biogas, das nicht mehr in den Speicher passte, musste während der Stilllegung des BHKW über die Notfackel verbrannt werden. Es sei natürlich alles andere als wünschenswert, wenn man auf diese Weise „sinnlos CO2 rausballert“.

Um das in Zukunft zu verhindern, möchte das AWU nun ein zweites Blockheizkraftwerk mit 600 Kilowatt Leistung bauen. Helfrich zählte verschiedene Vorteile auf. Einer davon ist, dass in einem erneuten Havariefall in einer Anlage oder auch bei geplanten Wartungsarbeiten eine zweite zur Verfügung steht, die dann einspringen kann. Geplant ist, dass die neue Anlage ständig läuft und die Grundlast deckt, die alte Anlage mit 800 Kilowatt Leistung „würde in den vorzeitigen Ruhestand geschickt“ und eben nur anspringen, wenn sie gebraucht wird, so Helfrich. „Dadurch erhöhen wir auch deren Lebensdauer.“ Gebraucht wird eine zweite Anlage übrigens nicht nur im Schadensfall. Es gibt gerade im Winter immer wieder „fette Monate“, in denen so viel Biogas aus dem Bioabfall gewonnen wird, das es eine Anlage alleine gar nicht verbrennen kann. „Das würden wir dann auch durch ein zweites BHKW abschöpfen können“, so Helfrich.

Zudem steige die Flexibilität in der Stromerzeugung – je nachdem, ob eine oder beide Anlagen laufen – und das honoriert der Netzbetreiber durch eine Flexibilitätsprämie. „Tatsächlich gibt es Geld für das Nichteinspeisen von Energie“, so Helfrich.

Sichergestellt werden kann durch die zweite Anlage auch, dass die Wärmeproduktion nicht zum Erliegen kommt. Dabei sei es eher zweitrangig, dass die Kollegen in der Verwaltung nicht frieren. Essentiell sei aber, dass die Temperatur im Fermenter, in dem das Biogas entsteht, nicht unter 50 Grad fallen dürfe. Bislang kamen bei einem Ausfall mobile Heizungen zum Einsatz.

Rund eine Million Euro wird das AWU in die neue Anlage investieren. Verrechnet mit den Erlösen und Prämien, „kommen wir am Ende bei einer schwarzen Null raus“, hofft Helfrich. Für Landrat Josef Niedermaier (FW) ist das „ein weiterer Schritt in Richtung ökologische Wende“. Hier werde „Strom und Wärme aus der braunen Tonne“ gewonnen. Ein Kreistagsbeschluss war übrigens nicht nötig. Es ging lediglich um eine Kenntnisnahme.

