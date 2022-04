WhatsApp-Betrüger finden Opfer im Raum Bad Tölz

Von: Andreas Steppan

Kriminelle melden sich bei WhatsApp unter Vorspiegelung falscher Tatsachen. © Fabian Sommer/dpa

Sie geben sich als Sohn oder Tochter aus und bitten per WhatsApp um Geld: Betrüger wenden diese Masche zurzeit massiv an. Im Raum Bad Tölz machten sie jetzt wieder Beute.

Bad Tölz - Höchst aktiv sind aktuell Betrüger, die ihre Opfer mittels einer WhatsApp-Masche um ihr Geld bringen wollen. Auch die Polizeiinspektion Bad Tölz meldet, dass ihr in den vergangenen Tagen mehrere solcher Betrugsversuche aus dem südlichen Landkreis mitgeteilt wurden. Meist hätten die betroffenen Bürger richtig reagiert und sich auf keine Geldforderungen eingelassen. In einem Fall aber konnten die Täter 4200 Euro erbeuten, die – so die Polizei – „unwiederbringlich weg“ sind.

Täter bitten per WhatsApp um Überweisung

Die Polizei warnt daher noch einmal eindringlich vor der Masche, die stets in etwa gleich abläuft: Zumeist ältere Personen erhalten eine WhatsApp-Nachricht – vorgeblich von ihrem Sohn oder ihrer Tochter. Diese melden sich über eine fremde Nummer, mit der Begründung, sie hätten ihr eigenes Handy verloren oder es sei defekt. Nun bitten die Absender der Nachricht, um eine dringende Überweisung von Rechnungen oder um Zusendung von Geldbeträgen.



Polizei Bad Tölz warnt vor WhatsApp-Betrug

Die Polizei weist daraufhin, dass es sich bei diesen Nachrichten um Betrugsversuche krimineller Banden handelt. Der dringende Appell: Betroffene sollten sich absichern, umgehend Kontakt über bekannte Telefonnummern zu den Angehörigen aufnehmen und auf keinen Fall Geld überweisen.

