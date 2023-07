Wie ein Oscar fürs Lebenswerk: 7. Dan für Tölzer Taekwondo-Großmeister Hans Kaiser

Von: Patrick Staar

Rund 200 Aktive und ebenso viele Gäste drängten sich bei der traditionellen Sommer-Abschlussfeier mit großer Sommer-Prüfung in der Turnhalle auf der Flinthöhe. © Patrick Staar

In Deutschland gibt es nur rund 20 Taekwondo-Großmeister, die den 7. Dan „seriös erworben“ – also nicht gekauft – haben. Einer davon ist Hans Kaiser.

Bad Tölz – Vor über 30 Jahren wurde die Tölzer Taekwondo-Schule gegründet. Längst hat sie sich etabliert. Dies zeigte sich auch bei der traditionellen Sommer-Abschlussfeier mit großer Sommer-Prüfung: Um die 200 Aktive und ebenso viele Gäste drängten sich in der Turnhalle auf der Flinthöhe. Im Mittelpunkt: Hans Kaiser, dem seine Schüler zum Erwerb des 7. Dan gratulierten – darunter versteht man einen Großmeister-Grad. Die hochwertigste Prüfung legte am Samstag Maxi Frimmer ab, der den 2. Dan erwarb.

Minutenlanger Applaus für den Großmeister-Grad

Es war ein emotionaler Moment, als Anton Granich, Inhaber des 4. Dan, seinem Lehrer Hans Kaiser eine hölzerne Ehrentafel überreichte und mehrere hundert Menschen in der Turnhalle minutenlang klatschten. Kaiser selbst wollte nicht viele Worte über die Auszeichnung verlieren: „Natürlich ist das eine schöne Sache und eine große Ehre. Aber wenn du den 7. Dan bekommst, merkst du, dass du alt wirst – das ist so ähnlich wie ein Oscar fürs Lebenswerk.“ Große sportliche Leistungen muss man nicht mehr erbringen, wichtiger sind hervorragende Schüler. Die hat Kaiser, mehrere seiner Schützlinge gehören dem Nationalteam an. Kaiser schätzt, dass es in Deutschland nur rund 20 Großmeister gibt, die den 7. Dan „seriös erworben“ – also nicht gekauft – haben.

Vor über 30 Jahren begann alles in Bad Tölz

Kaiser war bereits am 24. Juni beim Bundeslehrgang in Anzing bei München von einem Großmeister-Gremium mit dem 7. Dan ausgezeichnet worden. Sportliche Höchstleistung musste er dafür nicht vollbringen, vielmehr zeigte er – wie in solchen Fällen üblich – eine frei zusammengestellte Kür. Einer der Hauptgründe für die Auszeichnung ist Kaisers Engagement für den Verband. So war er dabei, als 2014 der „Traditional Taekwondo Centers e.V.“ von mehreren Großmeistern gegründet wurde. „Der Start war etwas holprig“, erinnerte sich Granich, Kaisers ältester Schüler. „Mittlerweile hat sich der Verband aber längst etabliert und expandiert immer mehr.“

Kaiser hat 1990 als „ganz junger“ Taekwondo-Meister in Bad Tölz angefangen, mittlerweile leitet er weitere Schulen in Penzberg, Weilheim und Geretsried. Granich: „Du bist ein großartiger Taekwondo-Meister. Mit deiner Begeisterung und Leidenschaft steckst du uns in den Trainingsstunden immer wieder neu an.“

101 Taekwondo-Kämpfer treten zur Prüfung an

Zu den Gratulanten gehörten auch Bürgermeister Ingo Mehner und der Bundestagsabgeordnete Alexander Radwan, der in seiner Jugend zwei Jahre lang Kampfsport betrieben hat: „Aber mittlerweile bereitet es mir schon Schmerzen, wenn ich den Schwarzgurten beim Dehnen zusehe“, merkte er schmunzelnd an. Radwan gratulierte Kaiser zur „hervorragenden Mischung aus Breitensportlern und Mitgliedern der Nationalmannschaft“. Kaiser trainiere seine Schüler nicht nur körperlich, sondern auch geistig, ergänzte Mehner: „Es tut uns als Stadt gut, wenn wir so konzentrierte Kinder haben.“

Ein emotionaler Moment: Anton Granich (li.) übergab seinem Lehrer Hans Kaiser die Ehrentafel. © Patrick Staar

Im weiteren Verlauf stellten sich 101 Taekwondo-Kämpfer den Prüfungen, 100 bestanden sie – eine Rekordzahl für das „Taekwondo Black Belt Center“ in Bad Tölz. Für die Kämpfer gab’s als Lohn Gürtel in sämtlichen Farben – weiß, gelb, grün, blau, rot und schwarz. Die bemerkenswerteste Leistung erbrachte dabei Maxi Frimmer, der schon als Jugendlicher Taekwondo betrieben und nun den 2. Dan erworben hat: „Er war superstark“, lobte Kaiser. „33 Jahre ist das beste Alter, da hat man am meisten Schmalz.“

Auch eine Kindergartengruppe gibt es in der Tölzer Schule

Ein besonderer Tag war es aber auch für die Kinder, die teils zum ersten Mal das Erlernte zeigen durften. Unter anderem üben in der Taekwondo-Schule vier Kindergarten-, eine Schüler- und eine Jugendgruppe. „In der Kindergartengruppe gibt’s noch keine Prüfungen, da geht’s nur um motorische Übungen“, erläuterte Kaiser. Mit dem Eintritt in die erste Klasse gehe es dann um Disziplin und Durchbeißen – „wie in der Schule“.

Nach den Prüfungen und Vorführungen gab’s eine Grillfeier, und die Kinder durften in der Turnhalle übernachten.