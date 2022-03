„Wie ein Ritterschlag“: Erich Schwingshackl erneut mit Michelin-Stern in Bad Tölz ausgezeichnet

Von: Elena Royer

Neben dem Stern hat Erich Schwingshackl noch ein weiteres rotes Michelin-Schild an der Tür: Den „Bib Gourmand“. © Pröhl

Erich Schwingshackl hat allen Grund zur Freude: Der 52-Jährige konnte in seinem Restaurant „Schwingshackl Esskultur“ seinen Michelin-Stern erneut verteidigen.

Bad Tölz – .„Das ist wie ein Ritterschlag für uns“, freut er sich. Erich Schwingshackl betreibt seit fast vier Jahren gemeinsam mit seiner Frau Katharina das Restaurant im ehemaligen „Alten Fährhaus“ am Isarufer in Bad Tölz. Wegen der Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen sei es in letzter Zeit insgesamt schwierig gewesen, erzählt der Sternekoch. Zum Beispiel waren bestimmte Produkte nicht so einfach zu bekommen. „Trotzdem haben wir immer das Beste gekauft.“

Tester kamen anonym

Und das hat sich offenbar gelohnt, schließlich ist der Michelin-Stern „die höchste Auszeichnung, die man kriegen kann“, merkt Schwingshackl an. „Wir sind damit die einzigen im Landkreis. Ich finde, das ist auch schön für die Stadt.“ Von wem und wann er bewertet wurde, weiß der Sternekoch übrigens nicht. „Die Tester kommen anonym und benehmen sich wie ganz normale Gäste“, erklärt er. „Denen merkt man das nicht an.“ Trotzdem stehe man immer unter Beobachtung, sagt Schwingshackl, der in seinem früheren Restaurant am Tegernsee bereits die Tester vom Guide Michelin überzeugen konnte. Er arbeitet nach dem Prinzip: „Jeder Tag muss gleich gut sein.“

Angst davor, seinen Stern zu verlieren, hat der gebürtige Südtiroler übrigens nicht. „Das könnte immer passieren“, sagt er. „Aber man muss überzeugt sein, von dem, was man macht.“

