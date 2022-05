Wie feiert man 50 Jahre Bad Tölz-Wolfratshausen? - Diskussion im Kreistag

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Landrat Josef Niedermaier diskutierter in der jüngsten Ausschusssitzung mit den Kreisräten, wie man 50 Jahre Bad-Tölz-Wolfratshausen feiern könnte. © Archiv

Die ersten Planungen für Festlichkeiten zur Gebietsreform wurden jüngste in der Kreisaussschussitzung besprochen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Feste feiern, wie sie fallen – das war in den vergangenen zwei Jahren gar nicht so einfach. Auch viele offizielle Anlässe, wie der Wirtschaftsempfang oder die Umweltpreisverleihung des Landratsamts fielen der Pandemie zum Opfer. In der Kreisausschusssitzung am Montag ging es nun darum, ob diese Preise heuer verliehen werden sollen und ob man vielleicht bei den Veranstaltungen neue Wege gehen möchte. Zudem gab es einen ersten Überblick, was zum Thema 50 Jahre Landkreis-Gebietsreform geplant ist. Genaueres werde man in einer Bürgermeisterdienstbesprechung bekannt geben, sagte Abteilungsleiter Wolfgang Krause. Es seien zum Landkreis-Geburtstag aber einige Aktionen auf Social-Media-Plattformen geplant. Gesucht werden sollen beispielsweise die schönsten Ecken im Landkreis und ihre Entwicklung in den vergangenen 50 Jahren. Klaus Koch (Grüne) wirkte skeptisch. Die Gebietsreform 1972 sei „ein politischer Ritt gewesen, auch wenn wir nicht ganz so weit geritten sind wie andere Bundesländer, die viel größere Gebietskörperschaften haben“. Insgesamt sei es ihm einfach zu wenig, nur ein paar nette Bilder auf Social Media zu sammeln und zu zeigen. Die „Möglichkeiten und Grenzen der Kreisverwaltungsbehörde aufzuzeigen“, würde Koch gefallen. „Die macht schließlich die Arbeit einer ganzen Regierung“, sagte er. „Ich will einfach mehr als weiß-blaue Girlanden.“ Susanne Merk (FW) regte auch an, die Schulen bei diesem Thema zu integrieren. „Viele Jugendliche haben das gar nicht mehr auf dem Schirm.“ Michael Müller (CSU) fragte sich auch, „ob es eine Evaluation gibt, ob die Ziele, die damals mit der Kreisreform verbunden waren, erreicht wurden. Ich würde gerne wissen, wo man da steht.“ Reiner Berchtold (SPD) plädierte zudem für eine Jubiläums-Zeitschrift, die an alle Haushalte verteilt wird.

Umwelt- und Wirtschaftspreise sollen vergeben werden

Es sei durchaus mehr als ein bisschen Social Media geplant, sagte Landrat Josef Niedermaier. Man wolle möglichst viele Landkreisbürger erreichen und einbinden. „Ein Festakt mit der üblichen politischen Blase wollen wir nicht. 400 Leuten vertreten nicht den Landkreis“, sagte Niedermaier. Noch seien die Ideen aber nicht spruchreif.

Klar ist jedenfalls, dass heuer Umwelt- und Wirtschaftspreise sowie die Isar-Loisach-Medaille vergeben werden sollen. Hier erfolgt nun die Ausschreibung – im Bereich Umwelt ist das schon passiert. Zu einem späteren Zeitpunkt wird das Gremium dann noch einmal darüber reden, ob die Veranstaltungen mit Preisverleihung umgestaltet werden. „Vielleicht könnte man mal darüber nachdenken, neue Formate zu finden“, sagte Koch. „Dynamischer und kleiner“ – könnte er sich vorstellen. Natürlich seien die Empfänge immer sehr schön gewesen, „aber deren Organisation beschäftigt die Verwaltung reichlich“, sagte Koch. Ein Vorschlag ist unter anderem, Wirtschafts- und Umweltpreisverleihung zusammenzulegen sowie Isar-Loisach-Medaille und Kulturpreis.

