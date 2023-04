Wie Handys das Tölzer Land eroberten

Von: Elena Royer, Felicitas Bogner

Kultig: Markus Teltscher präsentiert ein altes Motorola International 3200 aus dem Jahr 1992. Kein Vergleich zu dem aktuellen Smartphone in seiner anderen Hand: dünner, leichter, schneller. © arp

50 Jahre nachdem das erste Handygespräch geführt wurde, erinnern sich bekannte Persönlichkeiten aus dem Tölzer Land an ihre ersten Geräte von Nokia, Motorola und Co.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Das Handy wird 50 Jahre alt. Im April 1973 führte der Erfinder des Mobilfunkgeräts, Martin Cooper, das erste Mobilgespräch. Erst Jahre später kam das Handy auf den deutschen Markt. Markus Teltscher und sein Bruder Michael besitzen seit 26 Jahren ein Handygeschäft in Tölz und bekamen so die Geräte im Wandel der Zeit mit. „Am Anfang waren Handys eher Randprodukte. Daran interessiert waren Geschäftsleute und Menschen, die viel unterwegs waren“, sagt Markus Teltscher. Als erste Modelle seien Nokia, Sony, Motorola und Siemens verkauft worden. Einen „Riesenfortschritt“ machte in den 2000er-Jahren das Handy mit Kamera. „Sie hatten zwar eine schlechte Qualität, aber es war etwas Besonderes“, erinnert sich der Tölzer. Highlight sei später das erste iPhone gewesen. Der Tölzer Kurier hat Persönlichkeiten aus dem Landkreis nach ihren ersten Handys befragt.

Pete York (80), Schlagzeug-Star „Spencer Davis Group“, Bad Tölz:

„Mein allererstes Handy war in den frühen 90ern ein Autotelefon, damals haben wir einen Jeep gefahren, in dem das verbaut war. Ich habe es aber nie benutzt. Ich kannte die Telefonnummer nicht mal. Lustig war es trotzdem. Mein erstes Handy für unterwegs war ein aufklappbares von Motorola. Als ich auf Tournee war, habe ich es genutzt, um mit meiner Frau Mecky zu sprechen. Ansonsten sind mir Handys bis heute nicht sonderlich wichtig. Meine Frau kommuniziert viel für mich, sie schaut auch öfter Videos auf TikTok an oder liest Nachrichten. Wenn man beispielsweise im Wartezimmer beim Arzt ist, hat das schon seine Vorteile. Ich selber nutze das Handy nur selten und wenn, dann zum Telefonieren unterwegs oder ab und an, um Nachrichten zu versenden. Neulich bin ich dazu von SMS auf WhatsApp umgestiegen. Ach ja: Einen Vorteil haben die modernen Handys noch: Sollte ich morgens mal aufwachen und vergessen haben, wer ich bin, dann kann ich das schnell auf Google nachlesen.“

Pete York hatte in den frühen 90ern ein Autotelefon. © arp

Monika Dahlberg (86), Schauspielerin, Benediktbeuern:

„Ich habe mir vor ungefähr 15 Jahren mein erstes Handy gekauft. Ob SMS ging, weiß ich gar nicht, ich habe damit nur telefoniert. Vor zwei Jahren habe ich mir dann ein Smartphone zugelegt. Aufgrund von Corona und den damit einhergehenden Onlineterminen fand ich, dass es an der Zeit war, mir ein Handy zuzulegen. Ich sehe es als eine Bereicherung. Vor allem auch für ältere Leute, die allein leben. Man kann mit Freunden und Familie im Kontakt bleiben, sich Fotos und Videos schicken.

Schauspielerin Monika Dahlberg nutzt mittlerweile Smartphones. © arp/A

Sabine Bach (62), Schauspielerin, Lenggries:

„Mein erstes Handy war ein Nokia, das ich mir selbst gekauft habe. Vor allem wenn ich beruflich unterwegs war, konnte ich so mit meiner Familie telefonieren und Kurznachrichten versenden. Jetzt besitze ich ein Smartphone und finde es super praktisch, was man mittlerweile alles damit machen kann. Seit meine Kinder groß sind und woanders wohnen, ist es ein schönes Kommunikationstool.“

Sabine Bach ist eine Schaupielerin aus Lenggries. © Agentur Gotha/Mittermayer

Horst Stahl (61), Bereitschaftsleiter der Tölzer Bergwacht :

„Von der Arbeit gab es damals ein sogenanntes C-Netz-Telefon. Das war ein tragbares Mobiltelefon in einem Koffer mit einer Antenne. Das wurde dann von einem Nokia abgelöst. Als Firmenhandy hat man damit vielleicht auch mal die Familie angerufen, es sonst aber nur für die Arbeit genutzt. Nun besitze ich schon länger ein Smartphone. Auch bei der Bergwacht ist ein Handy nicht mehr wegzudenken. Durch SMS werden bei einer Alarmierung direkt mehr Einsatzkräfte erreicht und Infos durchgegeben. Das ist bei einem Funkempfänger nicht möglich.“

Horst Stahl ist Bereitschaftsleiter der Tölzer Bergwacht. © arp/A

Wolfgang Ramadan (63), Poet und Veranstaltungsmanager, Icking:

„Als Handyverweigerer kaufte ich auf Wunsch meiner Frau für uns beide Handys. Im April 2006 hatte ich dann mein erstes Telefonat damit, welches mich gleich rettete: Meinen allerersten Abo-Abend sollte Jörg Hube eröffnen. Der hatte aber ein wichtiges Requisit in München vergessen. Ich sollte die erste Stunde übernehmen, bis er wiederkommt. Zum Glück hatte ich die Nummer meines späteren Regieassistenten gespeichert, der das Requisit mit seinem Motorrad zu uns nach Tölz brachte. So konnte Hube die Show pünktlich eröffnen. Als dann das erste Smartphone auf den Markt kam, war ich sofort begeistert. Ich hatte mein Büro jetzt immer in der Hosentasche. Viele Vorstellungen habe ich von Berggipfeln organisieren können. Damals ein Wunder, mittlerweile ein Fluch. Denn egal wo ich bin, ich bin immer im Büro.“

Veranstaltungsmanager Wolfgang Ramadan aus Icking. © A

Josef Niedermaier (60), Landrat, Bad Tölz:

„Mein erstes Handy habe ich 1993 gekauft. Das war ein Ericsson GH172. Damit konnte man nur telefonieren, SMS gab es damals noch nicht. Das Handy war fast ein Kilo schwer. Heutzutage nutze ich ein iPhone der vorletzten Generation. Das Handy ist für mich zum wichtigsten Arbeitsgerät geworden. Zur Informationsbeschaffung und zum Mitnehmen von Termin- und Sitzungsunterlagen ist es für mich nicht mehr wegzudenken. Unerlässlich ist überdies für mich der permanente Zugriff auf Musik. Auch für Hörbücher nutze ich das Handy.“

Landrat Josef Niedermaier. © arp

Sebastian Horn (52), Musiker und Autor, Lenggries:

„Mein erstes Handy war von Siemens. Das war ein wasserdichtes. Machen konnte man damit nicht viel – telefonieren und SMS schreiben. Die Hauptsache war, dass es nicht kaputt geht. Ich hatte erst relativ spät ein Handy, vielleicht im Jahr 2000 oder ein bisschen eher. Mir war das nicht so wichtig. Ich bin auch nach wie vor nicht so handyaffin. Genutzt habe ich es vor allem, um mit der Familie in Kontakt zu bleiben, da ich als Musiker viel unterwegs war.“

Sebastian Horn von den „Bananafishbones“. © Jantz/A

Schwester Josefa Thusbaß (77), Schlehdorfer Missionsdominikanerin:

„Mein erstes Mobiltelefon habe ich mir vor etwa 20 Jahren zugelegt. Die Marke Nokia war damals der große Renner unter den Handys. Viel genutzt habe ich es im Alltag dann aber nicht, ich hatte es meist nur eingesteckt für Notfälle. Und im Büro hatte ich sowieso ein normales Telefon zur Hand. Ein Smartphone nutzte ich erst seit fünf Jahren. Hauptsächlich zum Telefonieren und zwischendurch auch mal zum Nachrichtenlesen. Weniger nutze ich es zum Fotografieren, dafür habe ich meine Fotokamera.“

Schwester Josefa Thusbaß. © Andreas Sauer/A

Markus Janka (43), Erster Vorsitzender des ESC Geretsried:

„Ich habe mein erstes Handy zu meinem 18. Geburtstag geschenkt bekommen. Lange behalten habe ich es allerdings nicht, sondern mir dann relativ schnell ein anderes Modell gekauft. Die heutigen Smartphones sind zwar Allzweckgeräte, aber am meisten nutze ich meines dann doch einfach nur zum Telefonieren. Für mich ist Erreichbarkeit immer noch der essenziellste Punkt.“ (anf, fs, feb, oy)

Markus Janka. © Sabine Hermsdorf-Hiss/A

