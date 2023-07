Wie klappt‘s mim 1,0-Abitur? „Man muss es wirklich wollen“

Von: Felicitas Bogner

Das Abiturzeugnis in Händen zu halten, ist für alle Absolventen ein bedeutender Moment. Sechs Schülerinnen aus dem südlichen Landkreis haben sogar die Bestnote 1,0 erreicht. © Karl-Josef Hildenbrand

Fünf Einser-Abiturientinnen aus dem Tölzer Land verraten, wie sie es zu Ihrer Traumnote geschafft haben.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Besser geht’s nicht: Einen Notenschnitt von 1,0 haben insgesamt sechs Abiturientinnen aus dem südlichen Landkreis geschafft – volle Frauen-Power also. Aber wie erreicht man diese Traumnote? Und was stellt man dann damit an? Im Gespräch mit unserer Zeitung verraten die Hohenburger Absolventinnen Agnes Braun und Elisabeth Simon sowie die Abiturientinnen des Tölzer Gabriel-von-Seidl-Gymnasium Valerie Geisler, Sarina Haushofer und Mia Guttenberger Tipps und Tricks für einen Spitzenabschluss.

Valerie Geisler (18)aus Bad Tölz

Valerie Geisler. © Privat

Es war zu Beginn der Oberstufe, als sich Valerie Geisler das ambitionierte Ziel gesetzt hat, ein Einser-Abi zu erreichen. „Erst hatte ich nur vor, dass es eine Eins vor dem Komma werden muss, weil ich auf dem Imperial College London studieren möchte. Um da einen Platz zu bekommen, braucht man einen guten Schnitt.“ Dann hat die 18-Jährige der Ehrgeiz gepackt, wie sie sagt. Schon vor der Oberstufe hatte Geisler gute Noten. „Aber eher immer im Zweier-Bereich.“ Mathematik war immer ihr Lieblingsfach. „Deswegen habe ich nach der siebten Klasse auch von Hohenburg nach Tölz gewechselt, weil es dort einen naturwissenschaftlichen Zweig gibt“, erklärt sie. Ihre Lernmethode sei der sogenannte „Active Recall “ gewesen. „Dabei liest man sich einen Hefteintrag einmal durch, legt das Heft beiseite und versucht alles, was man sich gemerkt hat, wiederzugeben. Das wiederholt man solange, bis alles sitzt.“ In den letzten Wochen vor dem Abitur habe sie dann mit Altklausuren geübt. „Das bereitet einen gut vor, denn am Ende können die Aufgabensteller, das Rad ja auch nicht neu erfinden.“ Bis zu fünf Stunden pro Tag hat die Tölzerin vor den großen Klausuren am Schreibtisch verbracht. „Ausgleich ist aber auch sehr wichtig. Ich war jeden Tag viel mit meinem Hund spazieren.“

Agnes Braun (18) aus Lenggries

Agnes Braun. © Privat

„Ich denke, man muss Spaß an der Schule haben und sich für den Lernstoff interessieren, wenn man ein 1,0-Abitur schaffen möchte“, sagt Agnes Braun. Dafür sei auch das Schulklima wichtig. Braun sei immer gern auf das Hohenburger Mädchengymnasium gegangen. „Wir hatten auch den Vorteil, dass wir ein recht kleiner Jahrgang waren. Wir konnten also immer gut und viel mit unseren Lehrern interagieren.“ Ihre Lernzettel haben Agnes Braun immer viel geholfen, sie waren beinahe schon ihr Markenzeichen. „Ich habe mir stichpunktartig immer das Wichtigste auf kleine Blätter geschrieben und bin so den Stoff immer wieder durchgegangen“, sagt sie. „An sich ist es das Prinzip eines Spickzettels, nur dass ich ihn natürlich nicht in den Prüfungen verwendet habe.“ Auswendiglernen habe einen großen Teil ihres Erfolgs ausgemacht. „Und in Mathe muss man einfach extrem viel üben.“

Den bestmöglichen Schnitt zu erreichen, sei für sie eine „reine Egosache“ gewesen, meint die Lenggrieserin lachend. „Eine andere Note hätte ich nicht verkraftet.“ Dazu waren fünf bis sechs Stunden am Schreibtisch täglich nötig. „Mathe hat am meisten Zeit beansprucht.“ Als Abwechslung zum Lernen war die 18-Jährige viel mit dem Rad unterwegs. Einen Zukunftsplan hat sie bereits: „Ich werde ein duales Studium bei Airbus beginnen.“

Mia Guttenberger (17) aus Wackersberg

Mia Guttenberger. © Privat

Nach dem ersten Zwischenzeugnis in der 11. Klasse war für Mia Guttenberger klar: „Ein 1,0-Abitur ist machbar.“ Ab dann habe sie sich das Ziel in den Kopf gesetzt. Dafür sei es vonnöten, nie den Fokus zu verlieren. „Wenn man einen 1,0-Schnitt erreichen will, muss man sich zusammenreißen, wenn es darauf ankommt.“ Also: lernen statt Freunde treffen. „Man muss es wirklich wollen“, betont die 17-Jährige aus Wackersberg. Rückblickend sei ihr allerdings auch klar: „Ich habe mir selber immens viel Druck gemacht, und es gab sicherlich Situationen, in denen es einfach zu viel war.“ Ihre Eltern hätten ihr nie Druck gemacht. „Ich bin selbst sehr ehrgeizig.“ Ihr Ausgleich: Klettern. „Das betreibe ich auch auf Leistungsniveau. Trotzdem habe ich das Training während der Abi-Phase zurückgestellt.“ Weniger als sechs Stunden Pauken pro Tag sei nicht drin gewesen. Was sie mit dem Erfolg nun anstellt, das weiß Mia Guttenberger noch nicht genau. „Auf jeden Fall will ich erst im nächsten Jahr studieren und bis dahin meine Freizeit genießen, viel klettern und mir überlegen, was ich beruflich machen will.“

Sarina Haushofer (18) aus Reichersbeuern

Sarina Haushofer. © Privat

Sarina Haushofer sind die schulischen Herausforderungen noch nie schwer gefallen. „Vor allem Technisch-Mathematisches habe ich immer schnell verstanden.“ In der Oberstufe habe sie aber deutlich mehr gelernt, als in den Jahren zuvor. „Da kommt auch einfach mehr Stoff dazu“, sagt sie. Für ein 1,0-Abitur habe es ihr geholfen, dass sie stets im Unterricht gut aufgepasst hat und aktiv dabei war. „So musste ich nie Lücken auffüllen“, erklärt sie. „Man muss versuchen, herauszufinden, was die Lehrer von einem wollen.“ Regelmäßiges und sorgfältiges Hausaufgabenmachen sei essenziell. „Die haben schon ihren Sinn, und man lernt Dinge einfach nur, wenn man sie auch macht.“ Kurz vor dem Abitur habe ihr das langanhaltende Regenwetter im Mai in die Karten gespielt. „Da waren die Verlockungen, raus oder in die Berge zu gehen, nicht ganz so präsent.“ Einen Schnitt von 1,0 habe sie nur für ihren inneren Ehrgeiz angestrebt, sagt sie. „Ich habe mich riesig gefreut, dass ich es geschafft habe, aber ein anderer Schnitt, wäre jetzt auch kein Drama gewesen“, meint die 18-Jährige. Haushofer hat vor, Chemie oder Physik zu studieren. „Und darauf gibt es keinen Numerus clausus.“

Elisabeth Simon (18) aus Wackersberg

Elisabeth Simon. © Privat

Strukturiertes Lernen nach Plan sei das A und O, ist sich Elisabeth Simon sicher. „Ich habe mir stets Wochenpläne gemacht. Darin war enthalten, welches Kapitel ich wiederholen muss. Am Ende der Woche habe ich mir dann noch meine Schwachstellen in den jeweiligen Kapiteln notiert, damit ich wusste, worauf ich mich nochmal konzentrieren muss“, erklärt sie. Schon ab der fünften Klasse war Simon eine gute Schülerin. „Aber in der Oberstufe habe ich dann nochmal einen Motivationsschub bekommen.“ Auch habe sie sich gerne mit Freundinnen über das Lernen und die Lösungen der Altklausuren ausgetauscht. „Das hat mir immer geholfen.“ Die Note sei ihr sehr wichtig gewesen. Denn: „Ich möchte gerne Medizin studieren, und dafür braucht man einen 1,0 Schnitt mit hoher Punktezahl.“ Um immer am Ball zu bleiben, hat es der Wackersbergerin geholfen, ab und an einen Tag Pause vom Lernen einzulegen. „Diese Zeit habe ich mit meiner Familie verbracht.“

