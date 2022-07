Wie kleine Wandermuffel zu begeistern sind: Neues Buch mit Tipps für Familienausflüge

Unterwegs in den Bergen

Nicht immer gehen Kinder gerne in die Berge. Das neue Buch „Irrwichtel im Isarwinkel“ zeigt 20 familiengerechte Ausflüge zwischen Mittenwald und Bad Tölz.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Andreas M. Bräu ist in der Region als Schauspieler und Rezitator bekannt – nicht zuletzt als imposantes Kini-Double wird er gerne gebucht. Als Buchautor präsentiert er nun gemeinsam mit der Literaturwissenschaftlerin Lena Havek einen Familienwanderführer, der 20 Ausflüge zwischen Mittenwald und Bad Tölz auflistet. Und zwar, das sei gleich vorweg genommen, so geschickt aufbereitet, dass sich damit jeder kleine (oder auch große) Wandermuffel mit Sicherheit bekehren lässt.

Jedes der 20 Kapitel ist anregend bebildert. Die schönen Fotos zeigen aber nicht nur die beeindruckende Landschaft, sondern immer wieder auch die sieben Test-Wanderkinder im Alter von drei bis elf Jahren, wie sie mit sichtlichem Vergnügen bei der Sache sind. Zunächst wird die jeweilige Tour beschrieben (Route, Dauer, Anfahrt, Startpunkt), wobei explizit auch auf die Anreisemöglichkeiten ohne Auto hingewiesen wird – in Zeiten endloser Staus wie hoher Spritpreise ebenso hilfreich wie sinnvoll. Da es in jeder Familie, schon alleine altersbedingt, unterschiedliche Kraft- und Wanderkapazitäten gibt, wird diesen mit der jeweiligen „Extra-Tour“ Rechnung getragen.

+ Autor und Schauspieler Andreas M. Bräu wird gern als Kini-Double gebucht. © Sabine Näher

„Hier finden sich Anregungen für Mitwanderer mit erhöhtem Bergauf-Bedarf“, erklären die Autoren. „Alle unsere Touren beinhalten zudem (Spiel-)Plätze oder (Picknick-)Stellen, an denen die eher bodengebundenen Wichtel derweil herumirren können.“ Man sieht: Es ist an alles und an alle gedacht! Und um die Wander- und Entdeckungslust weiter anzufachen, sind spannende, manchmal gar gruselige Legenden aus der jeweiligen Region eingestreut, etwa vom grausamen Raubritter von Mittenwald, von den Wetterhexen in Wallgau, von der mörderischen Alm auf der Glentleiten oder den Feuerteufeln in Lenggries.

Auch der Ausflug Nummer 14 trägt eine vielversprechende Überschrift: „Unterwegs mit Flößern und Zombies“ – da sollten selbst Halbwüchsige, die sich für den „Kinderkram“ zu erwachsen dünken, zu packen sein. Die Runde startet am Lenggrieser Bahnhof und führt über die Isarbrücke nach Schlegldorf, Arzbach und Steinbach zurück nach Lenggries. Angegeben sind dafür neun Kilometer und 40 Höhenmeter. Auf eine Zeitangabe verzichten die Autoren übrigens ganz bewusst, weil diese bei Wanderungen mit Kindern zum einen ohnehin nur ein Näherungswert sein könnte und zum anderen den vielen kleinen Entdeckungen am Wegesrand Raum und Zeit gegeben werden soll. Dass hier von Flößern erzählt werden kann, ist angesichts der umwanderten Isar naheliegend. Doch was hat es mit den Zombies auf sich?

Das ist eine wirklich gruselige Geschichte, die in den 40er-Jahren des 18. Jahrhunderts spielt: Im Österreichischen Erbfolgekrieg sollen sich auf dem Lenggrieser Friedhof die Gräber aufgetan haben und die Toten sich den aus Tölz heranstürmenden sogenannten Rotmänteln, kroatisch- und ungarnstämmigen Soldaten der Kaiserin Maria Theresia, entgegen gestellt haben. Da ihre Pferde in Panik durchgingen, wurde den Soldaten die Entscheidung abgenommen, ob sie es mit diesem Totenheer aufnehmen sollten…

+ Ein gelungener Wanderführer für Klein und Groß. © Sabine Näher

Doch auch auf kulturelle Erlebnismöglichkeiten wird hingewiesen, sei es das Franz-Marc-Museum in Kochel, das Naturkundemuseum in Krün, der Thomas-Mann-Weg in Tölz oder das dortige Marionettentheater. Dass auch lohnende Einkehrmöglichkeiten Erwähnung finden, versteht sich fast schon von selbst – schließlich macht Wandern hungrig und durstig, und hier ist es völlig egal, ob es sich um kleine oder große Wanderer handelt.

Fazit: Ein überaus gelungener Wanderführer, der zugleich so viel mehr ist, nämlich Sagen- und Heimatbuch sowie Gastroführer. Damit steht erfolgreichen Familienausflügen wirklich nichts mehr im Wege. (Sabine Näher)

Weitere Infos: Lena Havek & Andreas M. Bräu: Irrwichtel im Isarwinkel, 22 Euro, ISBN 978-3-96233-309-6, Allitera Verlag München 2022.

