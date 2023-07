Großprojekt „Alte Seifensiederei“ in Bad Tölz: Yoga, Tee und „Mammalife“

Eröffnung im September

Von Andreas Steppan schließen

Eine große Baustelle an der Bairawieser Straße in Bad Tölz soll bald abgeschlossen sein. Veronika und Florian Wiedemann wollen dort eine Art modernes Kurzentrum eröffnen.

Bad Tölz – Es ist ein Standort, der viel Tradition und Geschichte atmet. Nun erfüllen sich dort Veronika und Florian Wiedemann einen „Lebenstraum“, wie sie sagen: An der Bairawieser Straße in Bad Tölz errichtet das Ehepaar ein Seminarhaus mit Ferienapartments und kleinem Café. An die historische Nutzung des künftigen Zentrums erinnert der Name: „Alte Seifensiederei“. Die Eröffnung ist für September geplant.

„Alte Seifensiederei“ mit Seminarzentrum und Café

Beim Rundgang über die Baustelle sprudeln die Zukunftsideen aus den beiden 41-Jährigen nur so heraus. In den Räumlichkeiten, die sie seit April 2022 umfassend umbauen und renovieren, können sie sich viele Nutzungen vorstellen. Eine Art „modernes Kurzentrum“ solle es werden, sagt Florian Wiedemann, aber auch ein gesellschaftlicher Treffpunkt, an dem die Menschen bei Vorträgen und Kulturveranstaltungen zusammenkommen und sich austauschen können.

Ein Zentrum dieser Art sei schon seit 10 bis 15 Jahren „insgeheim ein Wunsch“ gewesen, sagt der promovierte Sport- und Gesundheitswissenschaftler. Zuletzt sei sein Bedarf aber auch ganz konkret geworden: Seit 2018 bietet Wiedemann in Bad Tölz die Nachsorgekur „Mammalife“ für Brustkrebspatientinnen an – und brauchte für dieses Angebot „ein Dach über dem Kopf“, sagt er.

Immobilie war früher Seifenfabrik von Wiedemann

Dafür griff er nun auf jene Immobilie zurück, die seine Vorfahren 1905 erworben hatten, um dort unter anderem die legendäre Seife „Isarperle“ zu produzieren. Joseph Anton Wiedemann – der Onkel von Florians Urgroßvater – hatte 1856 eine Seifensiederei an der Marktstraße übernommen. Daraus entwickelte sich bis heute eine Parfümerie-Kette mit über 20 Filialen, mittlerweile geführt von Florians Bruder Christian Wiedemann.

+ In der Halle, in der Florian Wiedemanns Urgroßvater und Großvater – beide hieße mit Vornamen Anton – einst am Seifensudkessel standen, entsteht aktuell ein 180 Quadratmeter großer Raum für Yoga und andere Kurse. © Familie Wiedemann

Die Fabrik an der Bairawieser Straße wurde bis vor einigen Jahren noch als Lager der Parfümerie genutzt, stand dann aber großteils lange leer. In einem Teil war das Fitnesscenter „Siam Gym“ untergebracht.

Apartments und Physiotherapiepraxis

Ursprünglich errichtet wurde das Fabrikgebäude laut Florian Wiedemann sogar schon Ende des 18. Jahrhunderts, wobei ein Anbau erst in den 1960er-Jahren dazukam. „Viele haben uns gefragt: Warum reißt Ihr das alte Gebäude nicht einfach ab?“, sagt er. Seine Antwort: „Dann wäre viel Charme verloren gegangen, und richtig nachhaltig wäre es auch nicht.“ Die alte Gebäudeaufteilung ließ sich auch recht gut auf die Bedürfnisse des Ehepaars Wiedemann umfunktionieren. Die Halle, in der einst der Sudkessel stand, bildet nun das Herzstück mit einem 180 Quadratmeter großen Raum. Der lässt sich per Trennwand teilen und etwa für Yoga, Taichi oder QiGong nutzen. Im Gebäudeteil zur Bairawieser Straße hin entsteht ein kleines Café mit rund 20 Sitzplätzen, das sich auf besondere Teesorten spezialisieren wird.

Darüber wird es einen Meditationsraum geben. Hier sowie im rückwärtigen Gebäudeteil hin zur Manhartstraße befinden sich zudem insgesamt neun Apartments mit Küchenzeile. Im Erdgeschoss wird der Tölzer Anton Büttner eine Physiotherapiepraxis eröffnen.

Achtsamkeitskurse in der „Alten Seifensiederei“ Bad Tölz

In dem Seminarhaus kann Florian Wiedemann nun alle Angebote bündeln, die zu seiner „Mammalife“-Kur gehören. Die hatten ihren Mittelpunkt bisher im Vitalzentrum, verteilten sich aber auch auf andere Örtlichkeiten in der Stadt. An acht Terminen im Jahr finden die dreiwöchigen Kuren für je bis zu zwölf Patientinnen statt. Diese haben zwar freie Unterkunftswahl, bekommen jetzt aber die Möglichkeit, sich direkt am Ort des Geschehens einzuquartieren. Außerhalb der Kuren werden die Wiedemanns die kleinen Wohnungen auch an Urlauber beziehungsweise externe Seminarteilnehmer vermieten – zum Preis von 55 bis 80 Euro pro Person.

+ Die frühere „Michael Wiedemann Seifen- und Sodafabrik“ an der Bairawieser Straße wurde umfassend ausgebaut. Das rechte Foto zeigt den Gebäudeteil zur Bairawieser Straße hin, in dem ein Café eröffnet wird. © Arndt Pröhl

Florian Wiedemann hält in der Alten Seifensiederei künftig auch seine Übungsprogramme in den Bereichen „Stressbewältigung durch Achtsamkeit“, „Lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern“ oder „Coaching für Gesundheitsberufe“ ab. Seine Frau, die ursprünglich Marketing studiert hat, ist Taichi- und QiGong-Lehrerin. Gemeinsam hat das Ehepaar drei Kinder im Alter von 12, 9 und 6 Jahren.

„Alte Seifensiederei“ wird Heimat für „Triyoga“-Center

Neben dem Physiotherapeuten wird als fester Mieter das „Triyoga“-Center in der „Alten Seifensiederei“ einziehen, mit dem Wiedemann schon lange eng zusammenarbeitet – zuletzt in einem Übergangsquartier im mittlerweile abgerissenen ehemaligen Sparkassen-Pavillon an der Lenggriese Straße.

Das Café, das für die Allgemeinheit zugänglich ist und tagsüber geöffnet haben wird, wollen die Wiedemanns selbst betreiben, wobei eine gute Freundin die Betriebsleitung übernimmt. Dazu gehört auch ein kleiner Außenbereich, durch eine Hecke und einen Höhenunterschied abgetrennt von einem größeren Naturgarten des Seminarhauses mit Yoga-Plattform und Wasserspiel. Hier sollen die Nutzer des Seminarhauses einen Rückzugsort finden – „mitten in der Stadt und trotzdem in einem ruhigen Eckerl“, sagt Wiedemann.

Infos im Internet gibt’s auf der Seite www.alte-seifensiederei.de.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.