Wiener Streichensemble räumt in Tölz ab: Gewinner des „1st International String Quartet Competition“ gekürt

Von: Felicitas Bogner

Christoph Kesseler (li.) und Wolf-Dieter Seiffert vom Henle Verlag (re.) überreichten den Siegern, (mittig, v.li.) Sara Marzadori, Susanne Schäffer, Eszter Kruchio, Bas Jongen vom „Chaos String Quartet“ aus Wien, den ersten Preis im Sitzungssaal des Tölzer Rathauses. © pröhl

Streichensembles aus aller Welt stellten sich einer Jury in Tölz und kämpften um den ersten Platz des neuen Wettbewerbs „1st International String Quartet Competition“. Nun wurden die Sieger gekürt.

Bad Tölz – „Klangerlebnis“ heißt ein Tölzer Verein, der getreu seinem Namen Konzerte auf hohem musikalischem Niveau veranstaltet. Die Konzertreihe „Quartettissimo“ hat sich bereits in der Kurstadt etabliert. Nun organisierte der Verein mit Unterstützung der Stadt Bad Tölz erstmals einen Streichquartett-Wettbewerb (wir berichteten).

Neun internationale Ensembles stellten sich im Kurhaus einer Jury – angeführt von Günter Pichler, dem Gründer und langjährigen Primarius des „Alban Berg Quartetts“. Das siebenköpfige Expertenteam um Pichler kürte nach mehreren Runden das „Chaos String Quartet“ aus Wien zum Sieger. Dafür gab es den mit 10 000 Euro dotierten ersten Preis – gestiftet von dem Ehepaar Susanne und Christoph Kessler, Vorsitzende des Vereins „Klangerlebnis“ – sowie ein zusätzliches Preisgeld in Höhe von 2500 Euro vom Henle Urtext Verlag.

Streichquartett-Wettbewerb: „Chaos String Quartet“ gewinnt den ersten Platz

„Wir freuen uns riesig“, sagten die Streicher aus Österreich: Sara Marzadori (Bratsche), Susanne Schäffer (Geige), Eszter Kruchio (Geige) und Bas Jongen (Cello). Der Gewinn sei für sie der „krönende Abschluss“ ihrer Wettbewerbskarriere, sagte Susanne Schäffer gegenüber unserer Zeitung. Die Profimusiker waren bereits auf Wettbewerben in Ungarn, Frankreich und England. Aber: „Es gibt eine Altersgrenze für Wettbewerbe. Wir sind alle Anfang 30 und haben beschlossen, dass dieser unser letzter ist“, erklärte sie. „Umso schöner ist es“, ergänzte Sara Marzadori, „dass wir sogar den ersten Platz gewonnen haben.“ Seit 2019 spielen die vier zusammen. Eszter Kruchio: „Wir haben in Wien gemeinsam unseren Master in Kammermusik gemacht.“ Das Preisgeld sei eine große Hilfe für ihre weitere Karriere, so Bas Jongen. „Wir hoffen schon, dass der Wettbewerb eine Art Sprungbrett für weitere Aufführungen ist.“

Das Ehepaar Kessler ist bemüht, Tölz zu einem international bekannten Streichquartett-Zentrum zu machen. Diesen Einsatz würdigte Bürgermeister Ingo Mehner mit einem Eintrag im Goldenen Buch der Stadt. „Wir öffnen dieses Buch nur an besonderen Tagen. Heute ist so einer“, verkündete er, bevor er Susanne und Christoph Kessler sowie die vier Gewinnergruppen um eine Signatur in dem Buch bat.

Tölzer Bürgermeister Ingo Mehner bittet um Eintragung im Goldenen Buch

„Es war spannend, wie der Wettbewerb läuft, immerhin war es der erste Versuch“, meinte Christoph Kessler. „Ich bin glücklich, dass alles so gut funktioniert hat.“ Besonders spannend fand er die Diversität der jungen Spitzenensembles und die internationale Resonanz. „Man merkt, dass alle an anderen Universitäten studiert haben. Es ist interessant, die Unterschiede herauszuhören.“

Der zweite Platz ging an das „Affinity Quartet“ aus Melbourne (Australien). Über den dritten Platz freute sich das „Abeo Quartet“ aus Delaware (USA). Das „Erinys Quartet“ aus Helsinki (Finnland) räumte den Esterhazy-Sonderpreis für die beste Haydn-Interpretation ab und gewann damit eine Einladung zu einem Konzert im Schloss Esterhazy. Zusätzlich wurde das finnische Ensemble mit dem Publikumspreis ausgezeichnet.

Ehepaar Kessler mit Jury-Entscheidung zufrieden

Mit der Entscheidung der Jury sind die Kesslers zufrieden. Vor allem freuten sie sich, dass die Veranstaltung mit anderen renommierten Streicher-Wettbewerben mithalten könne, wie Christoph Kessler sagte. „Überdies kann der Wettbewerb zum Türöffner für Musiker werden.“ Im Januar nächsten Jahres finde ein Konzert mit den Gewinnern der Streichquartett-Wettbewerbe in Bordeaux, London, München, Banff und jetzt auch Bad Tölz in der Kurstadt statt. „Es ist eine Ergänzung der ,Quartettissimo’-Reihe“, kündigte Kessler an. Finanziell unterstützt wurde die „1st International String Quartet Competition“ von der Stadt Bad Tölz, dem Freistaat und Sponsoren. Der Wettbewerb soll nun alle drei Jahre stattfinden.

