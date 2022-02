Wilderei: Ein Problem im Tölzer Land?

Von: Felicitas Bogner

Ist Wilderei im Landkreis ein Problem? Es gibt keine eindeutige Antwort auf diese Frage. Während Polizei und Staatsforsten beruhigen wollen, berichten Jagdpächter von nächtlichen Schüssen. © Patrick Pleul/dpa

Wo es Wild gibt, findet auch Wilderei statt – möchte man annehmen. Wie oft es im Landkreis zu derlei Delikten kommt und wie hoch die Gefahr dadurch ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Auch wenn nur wenige Fälle in der Kriminalstatistik auftauchen, sind die Jäger auf der Hut.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Seit der Bluttat von Kusel rückt das Thema Jagdwilderei in den Fokus: Zwei Männer, die wohl beim Wildern ertappt worden waren, sollen zwei Polizeibeamte erschossen haben. Auch im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen sind die Menschen durch diese Schlagzeilen offenbar für das Thema Wilderei sensibilisiert. „Nachbarn sprechen mich seither öfter auf nächtliche Schüsse an“, berichtet Josef Heßlinger, Pressesprecher des Kreisjagdverbands. „Man merkt, dass die Leute aktuell das Thema im Kopf haben und durchdenken, was es bedeuten könnte, wenn man zu ungewöhnlichen Zeiten einen Schussknall hört.“ Er selbst ist Jagdpächter und hat ein Revier in Oberfischbach. „Natürlich ist Wilderei auch bei uns im Landkreis ein Thema“, unterstreicht er. „Wieso sollen nachts sonst Schüsse fallen? Bis auf Ausnahmen, wie beispielsweise Wildschweine, wird hier nachts gar nicht gejagt. Aktuell ist zudem hier Schonzeit für Schalenwild“, erklärt er. Wildtiere mit Hufen werden als Schalenwild betitelt, also beispielsweise Hirsche oder Rehe.

Kritik: „Man macht es Verbrechern zu einfach“

Ein weiteres Indiz für Wilderei erkennt Heßlinger im Verhalten mancher Tiere: „Wenn Wild bei einem langsam anhaltenden Auto sofort aufschreckt und flüchtet, liegt die Vermutung sehr nahe, dass gewildert wird.“ Denn: „Wilderer schießen meist aus dem Auto heraus.“ Das sei eine Strategie, um nicht dingfest gemacht zu werden. Dabei gehen die Wilderer laut Heßlinger wie folgt vor: „Mit Nachtzielgeräten können sie im Dunkeln gut auf ein Reh im Feld zielen und brauchen nicht auf einem Jägerstand sitzen. Ist das Wild geschossen, fahren sie weiter und legen ihre Waffe ab.“ Sobald das Jagdequipment außerhalb des Wagens sei, würden die Täter zurückfahren und ihre Beute einladen. „Sollten sie dann angehalten werden, sagen sie, dass sie es gefunden hätten – es mitzunehmen, ist zwar auch nicht erlaubt, wird aber nicht so bestraft, wie wenn man den Tätern nachweisen könnte, das Tier auch geschossen zu haben.“ Heßlinger bemängelt, dass Nachtzielgeräte für jedermann im Internet zu erwerben seien.

Josef Heßlinger Sprecher des Kreisjagdverbands © Archiv

Das gleiche Problem spricht Gutsbesitzer und Jäger Markus Fagner aus Icking an. „Wenn man alles günstig online bekommt, macht man es Verbrechern einfach“, sagt er. „Einigen Jägern – auch mir – fallen immer wieder Schüsse auf, die nicht zuzuordnen sind.“ Denn auch wenn Schalldämpfer benutzt würden, könne man einen Gewehrschuss noch hören. Auch findet Fagner nach eigener Aussage ab und zu Wild mit Schussverletzungen auf – ebenfalls ein Zeichen für Wilderei. „Wenn ein echter Jäger schießt und das Tier nicht umfällt, dann sucht er mit seinem Jagdhund so lange, bis er es hat. Das macht ein Wilderer natürlich nicht, der muss ja schnell sein.“ Fagner geht von einer hohen Dunkelziffer aus. „Es ist schwer, Wilderer zu stellen, die sind ja auch nicht blöd und treiben ihr Unwesen immer in anderen Gebieten.“ Fagner bezeichnet Wilderer als „kriminell und gefährlich“. Diesen Tätern gehe es darum, „Schwarzgeld mit dem Fleisch zu machen. Noch dazu sind diese Leute schwer bewaffnet.“

Polizei verzeichnet acht Verdachtsfälle im Landkreis

Dennoch geht der Jagdprofi bei den Delikten im Landkreis nicht von vergleichbaren Dimensionen aus, die man nach dem Polizistenmord im Kopf habe. „Was man jüngst dazu in den Medien mitbekommen hat, ist schon sehr extrem.“ In der polizeilichen Kriminalstatistik kommen Wildereidelikte im Landkreis selten vor. Laut Martin Emig, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, wurden 2020 von bayernweit 250 Fällen nur acht Verdachtsfälle in Bad Tölz-Wolfratshausen gemeldet – darunter fallen sowohl Jagd- als auch Fischwilderei-Ermittlungen. Für 2021 seien noch keine Zahlen ausgewertet.“ Die Aufklärungsquote bei den Jagdermittlungen lag 2020 bei 75 Prozent, berichtet der Sprecher auf Nachfrage, betont aber auch: „Es wird nicht jeder Fall zur Anzeige gebracht.“ Wie hoch die Dunkelziffer der Taten hier sei, könne er nicht abschätzen.

Trophäenjäger tarnen sich als Wanderer

Ähnlich ordnet Rudolf Plochmann, Tölzer Forstbetriebsleiter der Staatsforsten, die Situation ein. Er ist für rund 18 000 Hektar Jagdrevier im Landkreis zuständig. „Es kann durchaus sein, dass ab und an jemand wildert, aber ich glaube nicht, dass es allgemein hier ein bedeutendes Problem ist.“ Er begründet seine Aussage so: „Ganz ohne Spuren geht das nicht. Unsere Hunde würden das Blut ja auch riechen.“ Daher meint er, dass Wilderei zum Zweck des illegalen Fleischhandels im Landkreis nicht in großen Dimensionen betrieben werde. „Anders sieht es vielleicht bei Wilderern aus, denen es nur um die Trophäe geht.“ Dieser Typus tarne sich als Wanderer und habe ein zusammensteckbares Gewehr dabei. In den Bergen schieße er dann auf Rehe und Hirsche, nehme aber nur das Haupt mit. Allzu häufig passiere das hier aber auch nicht. „Sonst würden wir die Überreste der Tiere auffinden.“ Plochmann geht davon aus, dass die häufigsten Wildereidelikte Taten sind, wie beispielsweise das Mitnehmen von im Wald gefundenen Abwurfstangen. Auch das ist rechtlich Wilderei.

