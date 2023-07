Windkraft in der Sackgasse? „Flächenziele mit diesen Vorgaben kaum zu erreichen“

In weiter Ferne scheint die Errichtung von Windkraftanlagen in der Region Oberland zu liegen. Der Planungsverband fordert eine Vereinfachung der Kriterien.

Planungsausschuss

Von Melina Staar schließen

Der Ausbau der Windkraft geht nur mühsam voran. Bis ein Windrad steht, müssen viele Hürden überwunden werden. Das treibt so manchen in die Verzweiflung.

Bad Tölz-Wolfratshausen – „Es wird zunehmend schwieriger, Flächen für Windkraft auszuweisen“, sagte Landrat Josef Niedermaier am Freitag in der Sitzung des Planungsausschusses der Region Oberland im Landratsamt.

Kaum Flächen für den Windkraft-Ausbau geeignet: „In Summe bleibt dann nichts mehr übrig“

Aktuell findet die Vor-Prüfung sogenannter Such-Räume statt. Hier gibt es von vorneherein bestimmte beschränkende Kriterien. So darf ein Windrad beispielsweise nicht zu nahe an Wohnbebauung errichtet werden und nicht im Naturschutzgebiet. Es müssen die Belange von Wasser und Forst sowie wissenschaftlicher Messstationen berücksichtigt werden, sowie zahlreiche andere. „Der Teufel steckt im Detail“, sagte Niedermaier. „Unsere Flächenziele können wir mit diesen Vorgaben kaum erreichen.“ Regionalbeauftragte Cornelia Drexl frage derzeit alle Belange ab: „In Summe bleibt dann nichts mehr übrig.“

Drexl bestätigte dies in ihrem Bericht. „Wenn wir die erwähnten Kriterien berücksichtigen, bleiben gerade einmal 8,89 Prozent der Regionsfläche, die wir weiter untersuchen.“ Neben weiteren Belangen, die berücksichtigt werden müssen – so müssen sich die Steuerungskonzepte auf Referenz-Windenergieanlagen beziehen, die es in der Region noch gar nicht gibt –wurden acht Fachbereiche einbezogen. Dazu zählt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Dieser wünscht sich einen Puffer von 15 Kilometern rund um die Anlage am Hohenpeißenberg – was allerdings in Widerspruch zum bestehenden Vorranggebiet steht.

Windkraft-Ausbau: Die Themen Wasser und Forst sind ungeklärt

„Wir sind ständig in Klärung“, sagt Drexl. Eine endgültige Bewertung stehe noch aus. Ebenfalls gibt es keine abschließende Stellungnahme zum Thema Denkmalschutz. Hier ist die Wieskirche als Unesco-Kulturerbe eine besondere Herausforderung. Angedacht ist wohl ein 2,5-Kilometer-Puffer rund um landschaftsprägende Denkmäler. „Wir haben ein Konzept für die Wieskirche erstellt“, erklärte Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder. „Die Unesco hat uns mitgeteilt, dass der Pfaffenwinkel als Schutzraum gesehen wird. Aber das wäre fast der gesamte Landkreis Weilheim-Schongau.“ Dieser würde dann in den Planungen nicht vorkommen. Undenkbar, so Niedermaier. Schließlich gebe es in Weilheim-Schongau mehr Möglichkeiten für Windenergie als anderswo.

Ungeklärt sind dazu die Themen Wasser und Forst. Aufwendig sei die Absprache mit der Bundeswehr gewesen. Immerhin scheinen sich die Belange insgesamt zu vertragen. Nur auf den Radar Lechfeld und den Flugplatz Altenstadt muss vermutlich Rücksicht genommen werden. Noch überhaupt keine Rückmeldung gibt es zum Thema Naturschutz. „Nach unserer Ersteinschätzung sieht es aber schwierig aus“, so Drexl. Erst diese Woche habe man ein Gutachten des Landesamts für Umwelt bezüglich „kollisionsgefährdeter Vogelarten“ erhalten.

Hier fragte Niedermaier nach, ob eine automatische Abschaltung der Windräder möglich sei, wenn eine Kollision mit einem gefährdeten Vogel drohe. „Das ist schwierig“, sagte Windkümmerer Peter Beermann. Der Wespenbussard, der im Gutachten aufgeführt werde, sehe fast genauso aus wie der Mäusebussard. Das könne eine Kamera nicht erkennen. „Das Windrad würde sich jedes Mal abschalten, wenn ein Mäusebussard vorbeifliegt.“

„Der Wahnsinn, den wir jeden Tag erleben, tritt hier zu Tage. Wir haben mit den Gemeinden noch nicht einmal geredet und sind schon in einer vermeintlichen Sackgasse.“

Angesichts dieser vielen Schwierigkeiten war es nicht verwunderlich, dass Drexl sagte: „Es bleiben von den ursprünglich 8,89 noch 2,2 Prozent der Flächen übrig.“ Das gehe nicht, man brauche Spielraum. „Der Wahnsinn, den wir jeden Tag erleben, tritt hier zu Tage“, sagte Niedermaier unter Kopfschütteln. „Wir haben mit den Gemeinden noch nicht einmal geredet und sind schon in einer vermeintlichen Sackgasse.“ Die Mitglieder des Planungsausschusses waren ebenso empört wie ratlos.

Es sei nun eine andere Herangehensweise gefordert, sagte Drexl. „Wir brauchen eine Positiv-Planung anstatt eines höchstvorsorglichen Ausschlusses.“ Nach Klärung aller offenen Punkte und dem Abschluss der Vor-Prüfung, „hoffe ich auf ein möglichst schlankes Beteiligungsverfahren“.

