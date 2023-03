„Wir brauchen einen langen Atem“: Schwieriger Neuanfang beim Bund Deutscher Milchviehhalter

Werden die Aufgaben unter sich aufteilen: Die neu gewählten Beisitzer des BDM-Kreisverbandes, Hans Hainz (li.), Josef Holzer (2. v. li.), Josef Eichner jun. (4. v. li.) und Johannes Müller (re.). Nicht auf dem Foto ist Josef Schlickenrieder. Kaspar Walleitner (Mi.) wurde ebenso wie Hainz, Holzer und Eichner zum Landesdelegierten gewählt. © Krinner

Corona hat auch beim Kreisverband des Bunds Deutscher Milchviehhalter für Stillstand gesorgt. Nach drei Jahren wieder in die Gänge zu kommen, ist nicht einfach, wie sich bei der Jahresversammlung beim „Holzwirt“ in Ascholding zeigte.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Vize-Vorsitzender Hans Hainz leitete in Vertretung des erkrankten Kreischefs Hans Falter das Treffen, bei dem auch Neuwahlen auf der Tagesordnung standen. Falter stelle sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung, informierte Hainz die überschaubare Mitgliederrunde. Er selbst könne das Führungsamt aus gesundheitlichen Gründen ebenfalls nicht übernehmen, für eine weitere Amtsperiode als Stellvertreter sei er jedoch offen.

Nachdem sich kein Kandidat für das Amt des Vorsitzenden fand, wurden schließlich unter Leitung des BDM-Landesvorsitzenden Hans Leis mit Hans Hainz, Josef Holzer, Johannes Müller und Josef Eichner jun. sowie in Abwesenheit Josef Schlickenrieder fünf Beisitzer gewählt, die nun unter sich die Ämter- und Aufgabenverteilung regeln wollen. „Grundsätzlich ist es für uns als Verband wichtig, dass wir in den Landkreisen Ansprechpartner haben“, konstatierte Hans Leis. Das Aufgabenpensum auf dieser Ebene sei tragbar – im Wesentlichen liege die Arbeit des BDM bei den Akteuren auf Landes- und Bundesebene.

„Die Mühlen der Politik mahlen langsam“

Dass diese nach der Lockerung der Corona-Maßnahmen ihre Arbeit als Vertreter der Milchbauerninteressen zügig wieder aufgenommen haben, ließ der aus Uffing stammende Landesvorsitzende in seinem Bericht Revue passieren. Treffen und Gespräche mit den Agrarvertretern aller Parteien gehörten mit dazu, ebenso die Teilnahme als geladene Gäste bei deren Empfängen oder ähnlichen Anlässen. „Präsenz ist wichtig, um immer wieder unsere Probleme und Anliegen darstellen zu können“, sagte Leis. „Wir brauchen da einen langen Atem, denn die Mühlen der Politik mahlen langsam. Und außer uns ist niemand da, der als Milchbauern-Lobby auftritt.“

Am laufenden System wurde nichts geändert

Man habe zudem nachgefragt, warum der vor mehreren Jahren im Landwirtschaftsministerium eingerichtete „Runde Tisch Milch“, an dem Vertreter der Milchbranche aus jeweiliger Sicht mögliche Übereinstimmungen erarbeiten sollten, aufgelöst worden sei. „Wir haben zur Antwort bekommen, vonseiten der Molkereien habe es geheißen, man brauche diesen Runden Tisch nicht.“ Die gehandhabte politische Richtung, Förderungen für die Bauern zu bewilligen, aber nichts am laufenden System mit Überproduktion, billigen Lebensmitteln und inakzeptablen Erzeugerpreisen zu ändern, sei zwar praktisch für das Sozialsystem des Staats, aber kein Weg für die Bauern. Im vorigen Jahr seien unter den speziellen Umständen zwar auch die Milcherzeugerpreise nach oben gegangen. Angesichts der allgemeinen Teuerungen habe dies aber nur bedingt zu einer Entlastung geführt. Der positive Trend dürfte zudem nicht von Dauer sein, so der BDM-Landesvorsitzende.

Erzeugungskosten müssen Grundlage für Preisverhandlungen sein

Vize-Kreischef Hainz erinnerte daran, dass die von anderen Verbänden lange Zeit abgelehnte Strategie des BDM mit einer freiwillig befristeten Mengenreduzierung gegen Entschädigung 2016 den Erzeugerpreis aus dem tiefen Keller herausgeholt habe. Die herbeigeführte Errichtung einer europäischen Marktbeobachtungsstelle sei indes nur von Nutzen, wenn entsprechend der aufgezeigten Marktsituation die richtigen Maßnahmen folgten – was bisher ebenso abgelehnt wird, wie Leis feststellte. Die ermittelten Erzeugungskosten müssten Grundlage für die Preisverhandlungen mit den Molkereien sein. Hier aber würden Molkereien und Handel blockieren. Generell seien in der Marktordnung durchaus Möglichkeiten im Sinne der Bauern enthalten, man müsse die Politik dazu bringen, diese Möglichkeiten anzuwenden.

Vor der Landtagswahl mit Politikern ins Gespräch kommen

Wachsamkeit erfordere zudem das erneute Bestreben, der grünen Gentechnik mit den damit einhergehenden Abhängigkeiten in Deutschland die Türen zu öffnen. Leis’ Appell: Angesichts der im Herbst stattfindenden Landtagswahlen sollten die Landwirte in den kommenden Monaten allerorten verstärkt Gelegenheit suchen, mit politischen Kandidaten Gespräche zu führen. (Rosi Bauer)

