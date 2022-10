„Wir freuen uns auf lachende Gesichter“: Prominente Botschafter freuen sich auf SOBY-Winterspiele in Tölz

Botschafter der SOBY-Winterspiele (v. li): Lucas Bögl, Paula Bönte, Ralph Merz und Martina Ertl. © cs

Martina Ertl und Lucas Bögl unterstützen Paula Bönte und Ralph Merz als Botschafter der Winterspiele in Bad Tölz.

Bad Tölz – „Gemeinsam stark“: So lautet das Motto der Special Olympics Bayern (SOBY) Winterspiele, die von 23. bis 26. Januar 2023 in Bad Tölz stattfinden werden. 85 Delegationen aus Deutschland und vier weiteren Ländern (Italien, Österreich, Schweiz und Finnland) schicken insgesamt 620 Athleten nach Bad Tölz.

Sie treten in zehn Disziplinen an. Und zwar nicht nur in klassischen Wintersportarten wie Skifahren, Stockschießen und Schneeschuhlaufen, sondern auch zum Beispiel im Klettern, Tanzen und Floorball. „Das ist Sportpolitik des Bundesverbands“, erklärte Erwin Horak, Präsident von SOBY im Tölzer Rathaus die nicht auf den ersten Blick erklärliche Auswahl.

SOBY-Motto: „Gemeinsam stark“

Im Sitzungssaal wurden ganz im Sinn des Mottos „Gemeinsam stark“ die vier Gesichter der Winterspiele Tölz, also die Werbebotschafter bei Promo-Touren und auf Plakaten, vorgestellt. Neben Paula Bönte, Schülerin der Von-Rothmund-Schule der Lebenshilfe in Bad Tölz, und Ralph Merz von den Oberlandwerkstätten saßen vor Zeitungs-, Radio- und Fernsehjournalisten zwei, man darf schon sagen, weltbekannte Sportler: Martina Ertl aus Lenggries, die in ihrer aktiven Karriere bei fünf Olympischen Spielen zweimal Silber und einmal Bronze gewonnen hat. Neben ihr hatte Ski-Langläufer Lucas Bögl Platz genommen. Der dreifache Deutsche Meister vom SC Gaißach war 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking Mitglied des Deutschen Olympia Teams.

Prominente Botschafter aus dem Landkreis

Beide Top-Sportler betonten, wie wichtig es ihnen sei, der Region, aus der sie stammen, durch ihre Präsenz bei den Winterspielen wieder etwas zurückzugeben. Sport sei übergreifend für alle da, verortete Bögl die SOBY-Athleten mitten in der Gesellschaft. Er wünschte sich Freude, Sportsgeist und Spaß und war sich sicher, dass man „beeindruckende Leistungen“ zu sehen bekommen werde.

Martina Ertl, die genau wie Bögl persönlich bei den Sportveranstaltungen dabei sein will, ist nicht die einzige der Familie, die bei den Winterspielen anpackt. Sie erzählte, dass ihre Tochter zu einer der Klassen der Hohenburger Schulen gehöre, die sich als freiwillige Helfer zur Verfügung stellen werden. Das sei für die Mädchen bestimmt eine wichtige Erfahrung. Auch Ertl selbst ist stolz, Botschafterin der Winterspiele zu sein. Sie freue sich jetzt schon auf die vielen lachenden Gesichter auf dem Podium. Das sei gerade in der heutigen Zeit so wichtig.

Martina Ertl und auch Tochter packen als bei Veranstaltungen mit an

Paula Bönte freute sich darauf, in drei Monaten andere Wintersportler kennenzulernen und eine Menge Spaß zu haben. Der temperamentvolle Ralph Merz war froh, dass Klettern nun eine Special Olympics-Disziplin ist. Er startet für und trainiert bei der DAV Sektion Bad Tölz. Genau solche inklusive Projekte will SOBY anstoßen, sagt SOBY-Präsident Erwin Horak. Nicht zuletzt habe ihn die Betonung des Themas Nachhaltigkeit im Tölzer Bewerbungskonzept für die Spiele überzeugt.

„Sind die insgesamt 1300 Sportler, Betreuer und Familienangehörigen, die erwartet werden, bereits untergebracht?“, lautete eine der Fragen der Journalisten. Ja, antwortete Kurdirektorin Brita Hohenreiter. Aber nicht nur in Tölz, sondern auch zum Beispiel in Lenggries, wo die Wintersportarten stattfinden. „Für die Region entsteht hier ein echter Mehrwert“, sagte Hohenreiter. Das Programm der Eröffnungsfeier am 23. Januar wird gerade geplant. Auch Landtags-Präsidentin Ilse Aig-ner hat ihr Kommen zugesagt. Es wird zum Beispiel Darbietungen einer inklusiven Tanzgruppe geben und natürlich einen großen Einzug der Athleten mit der Special Olympics Fahne.

