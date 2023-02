„Wir sind ein Frei- und kein Zwangsstaat“: Markus Söder bei der Kreis-CSU zu Gast

Neujahrsempfang

Von Veronika Ahn-Tauchnitz schließen

Markus Söder im Gefängnis? Im Tölzer „Jailhouse“ („Gefängnis“) hat sich der bayerische Ministerpräsident beim Neujahrsempfang der Kreis-CSU offensichtlich sehr wohl gefühlt.

Bad Tölz – Die Titelmelodie von „Star Wars“ erklingt, etwas zögerlicher Beifall begleitet den nach allen Seiten grüßenden Ministerpräsidenten Markus Söder zu seinem Platz. „Danke für die freundliche Begrüßung – sie war angemessen“, scherzt er später zu Beginn seiner Rede. Knapp eine Stunde spricht er beim Neujahrsempfang von Tölzer CSU und Kreisverband im „Jailhouse“ vor rund 250 Besuchern. Gut, er sei schon „ein bisschen verunsichert“ gewesen, als er eine Einladung ins „Jailhouse“, also ins Gefängnis bekam, weil er sich gefragt habe, was er wohl angestellt habe, räumt er ein. „Aber es ist wirklich eine tolle Location.“

Dank an Martin Bachhuber

Weite Teile seiner launigen Ansprache hält Söder so derzeit wohl landauf, landab bei den unzähligen Neujahrsempfängen, die sich in Wahljahren besonders weit ins Jahr hinaus auszudehnen scheinen. Aber in den ersten Minuten ist er ganz bei seinen Gastgebern. Martin Bachhuber, der im Oktober nicht noch einmal für den Landtag kandidieren wird, dankt er für seine Arbeit. Bachhuber habe immer „ein großes Herz für die Menschen“. Und er sei keiner, der nur in der Lokalzeitung gegen die Staatsregierung wettere und dann „mit jedem Kilometer näher an München immer stiller“ werde. „Der Martin hatte seine Ausbrüche, glaube ich, immer nur in meiner Gegenwart“, erinnert sich Söder. Für Bachhubers Einsatz „sage ich Vergelt’s Gott – auch im Namen der bayerischen Staatsregierung“. Mit Thomas Holz kandidiere nun jemand, „der jünger, aber kein Frischling ist“, einer, der „voller Leidenschaft aus der Kommunalpolitik“ komme. „Ich würde mir wünschen, dass der Thomas mit großem Rückenwind in den Landtag einzieht.“

+ Rund 250 Zuhörerinnen und Zuhörer füllten am Dienstagabend beim Neujahrsempfang der CSU das Tölzer „Jailhouse“. © arp

Lob für Landrat Josef Niedermaier (FW)

Lob gibt es von Söder aber auch für Landrat Josef Niedermaier, der unter den Zuhörern ist. „Sie haben hier einen sehr guten Landrat, den ich sehr schätze. Gut, er ist bei der falschen Partei“, sagt Söder mit Blick auf die Freie-Wähler-Zugehörigkeit Niedermaiers, „aber: Nobody’s perfect.“

Danach spannt Söder einen weiten thematischen Bogen. Direkte Angriffe auf den politischen Gegner sind selten, stattdessen stellt der Ministerpräsident heraus, was Bayern in seinen Augen so viel besser macht als andere. Das beginnt bei der Einführung des Landespflegegelds für pflegende Angehörige und die bald kostenfreie Meisterausbildung, führt über die niedrige Armuts- und Arbeitslosenquote bis hin zur geringen Kriminalitätsrate und der bayerischen High-Tech-Agenda, die Investitionen in Höhe von rund 3,5 Milliarden Euro vorsieht. Und selbst in den Bereichen, in denen Bayern schlecht geredet werde, sei es weitaus besser. Beispiel: Ausbau der erneuerbaren Energien. „Wir haben beim Bund mal nach den offiziellen Zahlen gefragt“, sagt Söder. Und Bayern sei alles andere als Schlusslicht „Wir sind bei der Photovoltaik absolute Nummer 1, genauso wie bei der Wasserkraft.“ Und selbst bei der Windkraft liege man auf Platz acht. „Bei uns weht halt eben auch weniger Wind. Dafür scheint im Norden weniger Sonne“, sagt Söder. Generell habe er in Berlin oft den Eindruck, „dass es erneuerbare Energien erster und zweiter Klasse gibt“. Anders könne er sich nicht erklären, „warum Biomasse ausgebremst wird. Ich habe das Gefühl, dass es in Berlin ein tiefes Misstrauen gegenüber der Landwirtschaft gibt“, die zum Teil „stärker kontrolliert wird als manche Sicherheitseinrichtungen“.

Söder: „Leben und leben lassen“

Generell sei er ein Gegner der neuen „Wokeness“. Er habe „es ein bisschen satt, dass wir nur noch nach bestimmten Dogmen bestimmter Gruppen leben sollen. Mich stört, wenn man vorschreibt, wie man reden soll, was man noch essen und wie man sich kleiden darf“. In Bayern gelte der Grundsatz: „Leben und leben lassen. Wir sind ein Frei- und kein Zwangsstaat.“

Ansonsten geht es um die bayerische Klage gegen die Erbschaftssteuer und die angedrohte gegen den Länderfinanzausgleich. Zehn Milliarden Euro hat der Freistaat im vergangenen Jahr bezahlt. „Wenn ihr Bundestagsabgeordneter Alexander Radwan für Sie einen Besuch in Berlin organisiert und Sie dort ankommen, müssten die Berliner eigentlich um Ihren Bus herumstehen und sagen: Danke, Danke, Danke.“

Zum Schluss gibt‘s „Tölzer Prügel“

Es gibt einen Rückblick auf die Corona-Jahre („durch unsere Maßnahmen haben wir 130 000 Leben gerettet“), einen Blick auf die vom Kanzler angekündigte Zeitenwende, „die eher Zeitlupe ist“ und auf den Ukraine-Krieg. „Manche reden sich mit Leidenschaft in diesen Krieg hinein, und dann gibt es auch noch eine Außenministerin, die sagt, dass wir mit Russland im Krieg sind. Das sind wir nicht. Wir müssen helfen, aber wir wollen keinen Krieg mit Russland.“ Natürlich geht es auch um die Energiekrise. Hier gebe Deutschland „ein peinliches Bild ab“, meint Söder. Man bitte Frankreich um Atomstrom, die USA um Fracking-Gas und mache in Katar „einen Hofknicks“, um an Gas zu kommen, nachdem man zuvor deren Menschenrechtsverletzungen angeprangert habe. „Wir müssen uns auf das konzentrieren, was notwendig ist“, sagt Söder. Und das bedeute, die Kernkraftwerke zwar nicht für immer, aber doch so lange, wie es notwendig ist, laufen zu lassen.

Nach knapp einer Stunde endet Söder mit den Worten: „Gott schütze Bayern“. Dann nimmt er vom Tölzer CSU-Chef Karsten Bauer ein Trachtenhemd entgegen und von Kreischef Thomas Holz „Tölzer Prügel“ aus Schokolade, bevor er sich für einen Ratsch zu ihnen an den Tisch setzt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.