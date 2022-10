Asklepios-Stadtklinik: „Wir sind keine Rosinenpicker“

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Seit 20 Jahren ist die einst städtische Klinik in Trägerschaft von Asklepios. © Klinik / A

Felix Rauschek, Geschäftsführer der Asklepios-Stadtklinik, gab nun im Kreistag einen Überblick über das Leistungsspektrum des Krankenhauses. Die ökonomischen Herausforderungen sind groß.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Etwas schmallippig wirkte der eine oder andere Kreisrat in der Sitzung am Montag in der Geretsrieder Schulturnhalle. Den Ausschlag dafür gegeben hatte ein Satz aus dem Vortrag von Felix Rauschek. Dabei hatte der Regionalgeschäftsführer von Asklepios nur darauf hingewiesen, dass seit der Übernahme des Tölzer Krankenhauses vor 20 Jahren 50,4 Millionen Euro an Eigenmittel (plus 16,7 Millionen staatliche Fördermittel) in Investitionen und 27,5 Millionen in die Instandhaltung der einst städtischen Klinik geflossen sind. Geld, das sonst Stadt und/oder Landkreis hätten aufbringen müssen, um das Krankenhaus zu erhalten. Der Kreistag weiß genau, wovon Rauschek spricht. Schließlich fließen jedes Jahr erkleckliche Summen in den Defizitausgleich der Wolfratshauser Kreisklinik. 3,85 Millionen (inklusive Geburtshilfe) werden es im laufenden Jahr und voraussichtlich auch im kommenden Jahr sein.

270 Betten in zwölf Fachabteilungen

Tatsächlich habe man die vertraglich festgelegten Vorgaben, die dafür sorgen sollten, dass der Standort nicht vernachlässigt wird, um mehr als 30 Millionen Euro übertroffen, fuhr Rauschek fort. „Und wir zahlen jedes Jahr knapp unter 70 000 Euro Pacht“ – an die Stadt und den Landkreis.

Neben dem finanziellen Aspekt ging es im Vortrag von Rauschek und Neurologie-Chefarzt Prof. Dr. Rüdiger Ilg um die Leistungen der Klinik der Grund- und Regelversorgung. 270 Betten in zwölf Fachabteilungen bietet das Haus. Im vergangenen Jahr wurden rund 28 000 Patienten versorgt. Außerdem gibt es am Standort eine Klinik für neurologische Reha mit 59 Betten, die eigene Krankenpflegeschule mit 90 Ausbildungsplätzen und ein Medizinisches Versorgungszentrum. Übernahm man 2002 491 Mitarbeitende, ist man mittlerweile bei rund 830 angekommen. „Wir haben uns deutlich weiterentwickelt und sind einer der großen Arbeitgeber und Ausbildungsbetriebe im Landkreis“, sagte Rauschek. Auch im Bereich der examinierten Pflegekräfte habe man deutlich zugelegt seit 2019. „Bei uns sind alle Bereiche offen.“ Stationsschließungen aufgrund von Pflegekräftemangel seien kein Thema.

Felix Rauschek, Regionalgeschäftsführer der Asklepios-Klinik. © Klinik

20 000 Fälle pro Jahr in der Notaufnahme

70 Prozent der Patienten kommen aus dem Landkreis. „Teilweise wird uns vorgeworfen, dass wir Rosinenpicker sind“, sprich nur lukrative Fachrichtungen vorangetrieben werden, sagte Rauschek. „Dem ist nicht so.“ Über 8000 der stationären Patienten seien beispielsweise Notfälle. Insgesamt werden rund 20 000 Fälle pro Jahr in der Notaufnahme versorgt. Dabei handele es sich um eine Stufe-2-Notaufnahme, die ein erweitertes Leistungsspektrum hat. Tölz sei eines von nur 144 Krankenhäusern in Deutschland (insgesamt rund 1950), die das bieten.

Ansonsten verfüge die Asklepios-Stadtklinik über eine zertifizierte Stroke-Unit, die Schlaganfallpatienten rasche, umfassende und hoch spezialisierte Versorgung biete, über eine zertifizierte Chest-Pain-Unit für die Behandlung von Patienten mit akuten Brustschmerzen und über das OP-Robotersystem da Vinci X, das in der Urologie und Chirurgie zum Einsatz kommt. Es gibt eine neue Hauptabteilung für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde/Kopf-Hals-Gesichtschirurgie und ein neues Schilddrüsenzentrum.

Über 2100 Corona-Patienten bislang

Die über zweieinhalb Jahre dauernde Corona-Zeit waren und sind für die Klinik eine Herausforderung. Über 2100 Corona-Patienten wurden seit Beginn der Pandemie ambulant oder stationär behandelt. Weiterhin gebe es ein striktes Hygienekonzept und eine hochfrequente Teststrategie, um große Ausbrüche unter den Mitarbeitern, von denen 95 Prozent geimpft seien, zu verhindern, so Rauschek. „Es ist eine herausfordernde Zeit. Wir haben viel über und an Corona gelernt“, sagte der Geschäftsführer.

Explodierende Energiepreise belasten Kliniken

Die Herausforderungen werden auch aus ökonomischer Sicht nicht kleiner. Zuschüsse beispielsweise für Betten, die aufgrund der Pandemie nicht mehr belegt werden konnten, seien längst ausgelaufen. Die Vergütungen steigen nicht einmal annähernd in dem Maße wie die Inflation, und die explodierenden Energiepreise belasten Kliniken besonders, „weil wir enorm viel Energie verbrauchen“, sagte Rauschek. Grob gesagt verbrauche ein Klinikbett genauso viel wie drei Einfamilienhäuser. Er wisse nicht, ob auch die Kliniken von dem neuen Entlastungspaket der Bundesregierung profitieren. Aber tun müsse sich dringend etwas. „Denn sonst wird es für viele sehr, sehr eng.“

Eigentlich war Rauscheks Vortrag bereits für die Juli-Sitzung geplant gewesen – gemeinsam mit der Vorstellung des Leistungsspektrums der Wolfratshauser Kreisklinik. Damals musste der Geschäftsführer aber krankheitsbedingt absagen.

