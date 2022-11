„Wir wissen damit umzugehen“: Asylhelferkreise fühlen sich besser aufgestellt als 2015

Von: Patrick Staar, Jannis Gogolin

Teilen

Wenn Notunterkünfte in Turnhallen eingerichtet werden, ist viel Logistik-Arbeit erforderlich. © Archivfoto: Pröhl

Für viele überraschend ist neben dem Ukraine-Krieg und der Energiekrise ein weiteres Thema auf der politischen Bühne aufgeschlagen: Es kommen immer mehr Geflüchtete nach Deutschland.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Auffanglager der Regierung sind voll, es haben wieder Zuteilungen an die Landkreise begonnen. „Die Situation ist schlimmer als 2015“, sagte Landrat Josef Niedermaier kürzlich. Die Helferkreise in den Städten und Gemeinden rechnen dementsprechend damit, dass auch der Bedarf an ehrenamtlicher Unterstützung steigt.

Ines Lobenstein, die den Wolfratshauser Asylhelferkreis leitet, stellt bereits eine Zunahme an flüchtenden und hilfesuchenden Menschen fest. Sie sieht das aber gelassen. „Der Helferkreis ist stabil. Wir wissen, damit umzugehen.“ Aus diesem Grund lässt sich die Lage aus Lobensteins Sicht nicht mit der Flüchtlingskrise von 2015 vergleichen. „Wir sind jetzt ganz anders aufgestellt.“ Auch engagieren sich in Wolfratshausen schon jetzt ungefähr 100 Ehrenamtliche. Der Verein unterstützt schätzungsweise 300 Menschen hauptsächlich aus der Ukraine, Syrien, Afghanistan und Nigeria.

25 Ehrenamtliche in Benediktbeuern und Bichl

In Benediktbeuern und Bichl stehen rund 25 aktive Helfer bereit. Seit 2015 gebe es sehr viele Ansprechpartner, die Strukturen seien sehr gut, sagt die Leiterin Marlies Jall. Momentan sei in den beiden Gemeinden kein einziger Asylbewerber untergebracht. Die Familien aus Eritrea, die während der großen Flüchtlingskrise 2015 in die Gemeinden gekommen sind, seien längst in Lohn und Brot, besitzen einen Führerschein und beherrschen die deutsche Sprache. Die Kinder seien laut Jall die „größte Erfolgsgeschichte“, sie gehen allesamt in die Schule.

Mittlerweile geht es um die dauerhafte Anerkennung. Diese scheitert allerdings daran, dass die Familien in Eritrea Reisepässe organisieren müssten. Jall: „Wir springen deshalb im Quadrat, die Bürokratie fällt uns auf die Füße.“ In dieser Frage gehe es nicht in erster Linie um Mitleid und Empathie, sondern auch um Eigennutz: „Wenn sie keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen, landen die Leute in der Grundsicherung. Und dann muss der Steuerzahler für sie aufkommen.“

Hoher Bürokratie-Aufwand für Flüchtlinge aus der Ukraine

Mehr als mit den ehemaligen Asylbewerbern ist der Helferkreis mit den Ukrainern beschäftigt – in der Spitze waren es rund 40. Die Arbeit mit ihnen sei „ganz anders“, sagt die Leiterin. Vor allem sei die Personengruppe sehr unbeständig, was es für die deutsche Bürokratie „sehr schwierig“ mache.

Manche Ukrainer würden schnell wieder in ihre Heimat zurückkehren, andere in einen anderen Ort in Deutschland umziehen. Jall selbst beherbergt in ihrem Haus eine Ukrainerin, die erst bei ihrem Vater in Freiburg untergekommen war, ehe es sie nach Benediktbeuern verschlug: „Sie wollte eine Krankenversicherung abschließen. Dann haben wir gemerkt, dass sie in Freiburg schon in den bürokratischen Zyklus reingeraten war und sich nicht abgemeldet hat.“ Derartige Dinge würden Probleme bereiten.

Andere Schrift ist eine Herausforderung

Ebenso schwierig sei die Kommunikation mit Ukrainern, da die meisten kein Englisch sprechen und in der kyrillischen Schrift schreiben. Gespräche laufen daher meist über eine App. Mit all diesen Herausforderungen seien Behörden-Mitarbeiter nach Jalls Beobachtung oft überfordert.

Sich um all dies zu kümmern, sei für sie ein „Fulltime-Job“, sagt der die 74-Jährige. „Aber man kann ja nicht dort, wo man lebt, die Augen zumachen.“ Dies sei aber ist nicht nur Großzügigkeit. „Es kommt viel zurück, das ist sehr sinnstiftend.“

„Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung ist enorm“

Ähnlich wie Jall beschreibt Rita Knollmann vom Tölzer Helferkreis die Situation in der Stadt: „Im Moment sind die Asylbewerberzahlen nicht massiv erhöht – aber ich weiß nicht, ob das so bleibt.“ Die Situation sei aus vielerlei Gründen „ganz anders“ als 2015. Im Zuge der damaligen Flüchtlingskrise hätten sich Helferkreise gebildet, die mit Beginn des Ukrainekriegs innerhalb weniger Tage wiederauferstanden seien: „Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung ist enorm“, sagt Knollmann. „Es ging von 0 auf 100. Für die Ehrenamtlichen war es selbstverständlich, dass sie wieder mitmachen – echt toll.“

Die Ukrainer würden „relativ autark“ leben. Momentan gehe es für den Helferkreis in erster Linie darum, Treffpunkte für Ukrainer aufzubauen, an denen sie Kontakte zu Landsleuten knüpfen können. Außerdem wurde im Mehrgenerationenhaus eine Spielgruppe für ukrainische Kinder ins Leben gerufen: „Jeden Tag sind sieben Kinder da“, sagt Knollmann.

Helfer tauschen sich aus

Eine weitere wichtige Aufgabe des Helferkreises sei es, bei Behördengängen zu helfen. So würden die Ukrainer eine sogenannte „Fiktionsbescheinigung“ benötigen, so lange die Behörden noch nicht über ihre Aufenthaltserlaubnis entschieden haben: „Die Ämter kommen mit dem Ausstellen nicht mehr hinterher“, sagt Knollmann. „Aber an diesen Bescheinigungen hängt alles.“ Erst kürzlich habe sie an einem Helfer-Meeting in München teilgenommen: „Da ist die Situation offenbar noch viel, viel wilder. Wenn man das hört, relativiert das die Lage hier.“

Vermehrte Anfragen nach ehrenamtlicher Unterstützung bekommt in diesen Tagen Hannah Schreyer, die in Geretsried im Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit für die Koordinationsstelle „Integration aktiv“ zuständig ist. Unter den ehemaligen afghanischen Ortskräften, die in Geretsried leben, sei der Bedarf groß. „Dabei geht es darum, beim Ausfüllen von Dokumenten oder Anmeldungen zu helfen oder da zu sein, wenn etwas zum ersten Mal anfällt, etwa eine Krankschreibung in der Kita.“

Info-Vorträge sind wichtig

Aktuell sind 150 Frauen und Männer im Verteiler des Geretsrieder Helferkreises, so Schreyer. Um die 30 sind aktiv, weitere helfen bei Veranstaltungen. Für die Menschen aus der Ukraine hat sich ein stabiles Netz gebildet. Besonders hilfreich sei, dass es in der Gruppe einige gibt, die Russisch sprechen. Sie organisieren regelmäßig Info-Vorträge, etwa über den Arztbesuch in Deutschland oder Rundfunkgebühren.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.