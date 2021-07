F.E.L.S. wird 10 Jahre alt – Es braucht mehr Sensibilität beim Thema sexuelle Gewalt

Aus dem Pressegespräch

Die Beratungsstelle F.E.L.S. im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen fungiert als Erstanlaufstelle beim Thema sexuelle Gewalt. Zum 10-jährigen Bestehen zogen die Mitarbeiter und Landrat Josef Niedermaier Bilanz.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Es ist traurig, aber wahr: Jedes Jahr werden in Deutschland viele Kinder und Jugendliche Opfer von sexuellen Übergriffen. „Da dürfen wir die Augen nicht zumachen. So etwas gibt es zu Hauf – leider oft unentdeckt – auch in unserem Landkreis“, sagte Landrat Josef Niedermaier beim Pressegespräch im Landratsamt. Deshalb gibt es bereits seit einem Jahrzehnt das Unterstützungs- und Beratungsangebot F.E.L.S. im Landkreis.

F.E.L.S. steht für Fachteam für Erstberatung im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen bei Sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen

Die Abkürzung F.E.L.S. steht für Fachteam für Erstberatung im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen bei Sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen. Im Landkreisteam gibt es insgesamt 14 Mitarbeiter aus verschiedenen Trägerschaften – eine Schnittstelle von Fachbereichen also. „Dass wir so interdisziplinär aufgestellt sind, ist auch unser Qualitätsmerkmal. Bei F.E.L.S. arbeiten Juristen, Mitarbeiter vom Jugendamt und viele andere Fachkräfte. Dazu sind wir in enger Zusammenarbeit mit Rechtsmedizinern, ,Fenestra‘ oder auch dem Weißen Ring, erklärte Teamleiterin Claudia Koch. Anlässlich des Jubiläums stellten Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle ihr Angebot vor. Übergeordnete Aufgabe ist die Erstberatung nach einem erfolgten Übergriff oder wenn Derartiges von einer dritten Person vermutet wird. Parallel hat F.E.L.S. eine weitere Aufgabe: „Man muss die Menschen nach wie vor viel mehr für das Thema sexuelle Gewalt sensibilisieren“, sagt Koch. Dies sei neben der Präventionsarbeit, bei der F.E.L.S. auch vom Institut „Fenestra“ in Benediktbeuern unterstützt wird, das A und O. Denn: „Ein Kind, das sexuelle Gewalt erfahren hat, muss sich durchschnittlich an acht Personen wenden, bis ihm jemand glaubt oder ein Erwachsener aktiv wird“, berichtet F.E.L.S.-Mitarbeiterin Josephin Haufe.

Viele haben Hemmungen sich Hilfe zu holen

Es gehe darum, die Hemmschwelle zu überwinden, sich Hilfe zu suchen. Ganz egal, ob man selbst betroffen ist, oder „einfach ein komisches Bauchgefühl hat“, sagte Koch. Auch viele Erwachsene, die eine Vermutung haben, würden den Weg, dies zu kommunizieren, oft scheuen. „Dies sollte man aber auf keinen Fall. Oft geht es ja bei einem Verdacht erst einmal nur darum, mehr Informationen zu sammeln“, erklärte Christine Klein von „Fenestra“. Man könne sich anonym und kostenfrei an die Berater wenden. Diese würden dann über mögliche Schritte individuell aufklären und ihr Netzwerk an Fachstellen den Betroffenen zur Verfügung stellen und vermitteln. Mit Blick auf die Professionalitätswahrung könne man daher – trotz vieler Anfragen – leider keine Ehrenamtlichen mit in das Team nehmen, betont Koch. Auch wenn F.E.L.S. speziell als Hilfe für Kinder und Jugendliche ausgerichtet ist, würde niemand, der sich meldet, weggeschickt. „Wir ziehen da keine klare Altersgrenze. „Das Wichtigste ist, jemanden der Hilfe sucht, ernst zu nehmen“, weiß Haufe. Wichtig ist ihr aber, was die Beratungsstelle nicht ist: „Wir sind weder die Polizei, die Ermittlungen tätigt, noch sind wir ein Kriseninterventionsteam, das sofort ausrückt, wenn etwas passiert ist.“

Mehr Anfragen in den vergangenen Jahren - Übergriffe auch zwischen Jugendlichen

In den vergangenen Jahren gab es einen stetigen Anstieg der Anfragen. „Vor drei Jahren waren es rund 35, vor zwei Jahren schon deutlich über 40 und vergangenes Jahr deutlich über 50“, bilanziert Koch. Die Dunkelziffer bei sexuellem Missbrauch sei jedoch extrem hoch. „Im Bereich Kinderpornografie gab es in den vergangenen Jahren beispielsweise einen enormen Anstieg der aufgedeckten Delikte – um 65 Prozent“, berichtet Haufe. Auch sei zu beobachten, dass es immer mehr Formen der sexuellen Gewalt gebe. „Nicht zuletzt durch die modernen Medien. Übergriffe finden auch zwischen Jugendlichen statt. Beispielsweise durch die Erpressung von intimen Fotos, die medial getauscht werden.“ Dass die vermehrten Anfragen 2020 im direkten Zusammenhang mit den Lockdowns und Schulschließungen stehen, könne man nicht feststellen. „Dazu ist es zu früh“, so Koch auf Nachfrage. Klein bemerkte aber bei der Sozialarbeit in den Schulen, dass „das Mitteilungsbedürfnis der Kinder seit Corona gestiegen ist“. Viele Schüler würden sich mit mehr privaten Themen an Lehrkräfte wenden. Eines machen die steigenden Anfragen allemal deutlich: Das Thema ist allseits präsent – „auch hier auf dem Land“.

Infos www.lra-toelz.de/felsteam

