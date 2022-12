Wirtschaft in Bad Tölz: „Stimmung ist besser als die Lage“

Die nach wie vor boomende Baukonjunktur ist aus Sicht des Tölzer Stadtkämmerers Hermann Forster einer der Gründe dafür, dass Bad Tölz heuer weit mehr an Gewerbesteuer einnimmt als kalkuliert. © Symbolbild: ast

Die Stadt Bad Tölz kann sich freuen, nimmt sie heuer doch fast 14 Millionen Euro Gewerbesteuer ein. Das bleibt aber nicht so, machte der Kämmerer im Finanzausschuss deutlich.

Bad Tölz – Solche Zahlen, so gab Kämmerer Hermann Forster zu, habe er nie erwartet. Eigentlich waren im Haushalt 2022 neun Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen eingeplant. Tatsächlich, so der Stand Mitte November, werden es wohl 13,8 Millionen Euro sein, gab der Tölzer „Finanzminister“ in der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses einen aktuellen Sachstandsbericht.

Forster versuchte, die Zahlen zu erklären. Er sprach von einer nach wie vor boomenden Baukonjunktur. Auch hätten die Corona-Ausgleichszahlungen des Bundes für die Betriebe eine Rolle gespielt. „Die gehen ja direkt in die Gewinne hinein.“

Die zusätzlichen Einnahmen bedeuten auch zusätzliche Ausgaben

Von der explosiven Wirtschaftsentwicklung am Gesundheitsmarkt – Forster nannte das Beispiel Biontec – hätten auch Unternehmen vor Ort profitiert. Forster gab aber zu bedenken, dass das System der Gewerbesteuerfestsetzung Doppel-, ja Dreifacheffekte beinhalte. Zu den Folgekosten gehöre zum Beispiel, dass die Gewerbesteuer-Umlage um etwa 440 000 Euro steigt. Auch sind 1,9 Millionen Euro zusätzliche Kreisumlage an den Landkreis abzuführen.

Von den Mehreinnahmen bleiben nur 30 Prozent übrig

Die erhöhte Steuerkraft der Stadt Tölz wirkt sich auch auf den Finanzausgleich aus. Der Kämmerer rechnet damit, dass die Stadt im Jahr 2024 geschätzt bis zu einer Million Euro weniger an Schlüsselzuweisungen des Staates erhalten wird. Tatsächlich bleiben so dem Stadthaushalt von den zusätzlichen 4,8 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen nur etwa 30 Prozent, also 1,46 Millionen Euro übrig.

Kämmerer mahnt zu zurückhaltender Ausgabenpolitik

Kämmerer sind ja von Berufs wegen „Jämmerer“, ist sich Forster bewusst. Dennoch mahnte er angesichts des unerwarteten Millionenplus’ dringend zu einer zurückhaltenden Ausgabenpolitik. Konjunktureinbruch, Energiekrise, Kriegsfolgen und Facharbeitermangel: „Es ist kaum vorherzusagen, wie es weitergeht. Die Anzeichen sind nicht positiv.“ Hinzu komme eine mögliche Krise im asiatischen Raum – Stichwort: Taiwan. Forster: „Dann heißt es wirklich: Gute Nacht.“ Auch die weitere Zinsentwicklung sei nicht absehbar. Die Immobilienpreise senkten sich jedenfalls.

Mehreinnahmen nicht investieren, sondern sparen

Peter von der Wippel (FWG) teilte die Skepsis und die Befürchtungen Forsters: „Die Stimmung ist besser als die Lage.“ Die Wirkung der Sondereffekte werde sich nicht verstetigen. Er plädiere dafür, die Mehreinnahmen nicht für Investitionen zu verwenden, sondern in die Rücklage zu stecken. Auch empfahl der Unternehmer, die städtische Kreditaufnahme nicht zu drosseln. „Wir werden in zwei Jahren keine besseren Abschlüsse erzielen.“ Anton Mayer (CSU) pflichtete seinem Vorredner bei. „Parken wir lieber das Geld.“ (cs)

