WM: Darts-Fieber in der Tölzer Kneipe „Double In“

Von: Andreas Steppan

Darts-Experte: Helmut Winkler betreibt seit 17 Jahren das „Double In“ an der Königsdorfer Straße und veranstaltet auch große Turniere. © Arndt Pröhl/Archiv

Auch die Tölzer Kneipe „Double In“ profitiert von der aktuellen Begeisterung für die Sportart Darts. Neulich kamen 30 Interessierte in das Lokal um die WM zu verfolgen.

Bad Tölz – Mit seinem sensationellen Einzug ins Halbfinale der Darts-WM in London hat der Saarländer Gabriel Clemens Deutschland ins Darts-Fieber versetzt. Die Welle der Begeisterung kam auch in der Tölzer Darts-Kneipe „Double in“ an der Königsdorfer Straße an. Wirt Helmut Winkler (50) hofft, dass das Interesse an der Sportart von Dauer ist.

Herr Winkler, haben Sie auch bei der Darts-WM mitgefiebert?

Auf alle Fälle. Zum Halbfinale am Dienstag habe ich sogar außer der Reihe geöffnet. Etwa 30 Leute waren da, um das Halbfinale zusammen anzuschauen, und haben Gabriel Clemens gebührend gefeiert und angefeuert. Leider hat es ja dann doch nicht gereicht.

Deutscher Spieler Gabriel Clemens im Tölzer „Double In“ gebührend angefeuert

Spüren Sie auch sonst in Ihrem Lokal die aktuelle Darts-Begeisterung?

Definitiv. Schon in den vergangenen zwölf Monaten verspüre ich einen deutlichen Aufschwung, und das freut mich. Schließlich spiele ich selbst schon seit 33 Jahren Darts, und seit 17 Jahren betreibe ich das „Double In“. Auffallend ist, dass immer wieder Jugendliche Interesse zeigen. Auch zu unserem „Warm-up“ vor dem Halbfinale waren mehrere junge Leute, so im Alter zwischen 18 und 21, da. Die meisten spielen dann E-Darts – ich selbst mag ja Steel Darts lieber.

Warum? Was ist der Unterschied?

Beim E-Darts werden die Punkte elektronisch errechnet. Beim Steel Darts führt man selbst mit Kreide und Tafel Buch. Ich liebe Steel Darts, weil man genauer werfen, auch mit der richtigen Festigkeit, denn der Pfeil muss auch stecken bleiben, damit die Punkte zählen, während der Automat Punkte zählt, auch wenn der Pfeil auf den Boden fällt. Und nebenbei ist beim Steel Darts Kopfrechnen angesagt. Es ist mental anspruchsvoller. Und von der Atmosphäre ganz anders. Während im „Ally Pally“ (der Darts-Palast „Alexandra Palace“ in London, in dem auch die WM gespielt wurde, Anm. de. Red) Party hoch 10 ist, kann man in der Bundesliga bei einem Steel-Darts-Spiel eine Nadel fallen hören.

Wer spielt denn im Allgemeinen im „Double In“ Darts?

Unterm Jahr habe ich zum einen meine Stammgäste, zum anderen spielen bei mir zwölf Liga-Teams mit je fünf bis sechs Leuten. Mittwochs und donnerstags trainieren sie, freitags und samstags trage sie die Ligaspiele aus. Die Teams kommen aus der ganzen Region – zum Beispiel Tölz, Lenggries, Penzberg, Weilheim – und spielen in sechs oder sieben verschiedenen Ligen. Ich selbst bin parallel dazu Liga-Sekretär, das heißt, ich organisiere für den Deutschen Sportautomatenbund die Bavaria Dartliga mit 85 Mannschaften.

Drei bis vier große Darts-Turniere pro Jahr in Bad Tölz

Es gibt also offenbar eine lebendige Darts-Szene im Oberland.

Definitiv. Ich veranstalte zusätzlich auch drei bis vier große Turniere im Jahr, an denen auch bekannte PDC-Spieler (PDC ist der Verband „Professional Darts Corporation“, Anm. d. Red.) teilnehmen, wie Max Hopp oder „Little John“ Rodriguez. Dafür suche ich dann meistens Hallen, die ich auch selbst bewirte, wie zum Beispiel die Dreifachturnhalle an der Jahnstraße.

Und da kann jeder Interessierte zuschauen?

Ja, und auch selber mitspielen, wenn man mutig genug ist, das sind offene Turniere. Wann hat man sonst die Chance, gegen einen PDC-Spieler anzutreten?

