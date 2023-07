Wohnblöcke auf Tölzer Flinthöhe: „Es wird niemand das Dach über dem Kopf verlieren“

Sechs Wohnblöcke mit 144 Wohnungen zwischen General-Patton-Straße und B 472 gehören der Stadt. Es soll auch künftig nicht weniger Wohnraum werden. © cs

Bürgermeister Ingo Mehner nimmt im Tölzer Stadtrat zu Gerüchten Stellung, es würden städtische Blöcke auf der Flinthöhe abgerissen.

Bad Tölz – Ein gemeinsamer Antrag von Grünen und FWG hat in der jüngsten Tölzer Stadtratssitzung den Fokus auf kursierende Gerüchte zu den sechs städtischen Wohnblöcken auf der Flinthöhe gerichtet. Eigentlich war es den zwei Gruppierungen um eine verbesserte Information und eine baldigst beginnende Bürgerbeteiligung für die Neugestaltung der Flinthöhe gegangen. Schließlich ergäben sich mit Fertigstellung der Nordumgehung viele Entwicklungsmöglichkeiten in dem Stadtteil.

Bürgermeister: „Es wird niemand das Dach über dem Kopf verlieren“

Gerüchte besagen, dass die Stadt plant, von ihren sechs Blöcken mit 144 Wohnungen entlang der Bundesstraße einige abzureißen. „Gerüchte, die sich gerade verselbstständigen“, mahnten Doris Bigos und Toni Kollmeier (Grüne) mehr Bürgernähe und -information an. Tatsächlich „gibt es da keinerlei Stadtratsbeschlüsse dazu“, sagte Bürgermeister Ingo Mehner (CSU) in seiner Antwort und betonte: „Es wird niemand das Dach über dem Kopf verlieren“.

Wie es zu den Gerüchten kam, ist schnell erklärt. Schon der frühere Bürgermeister Josef Janker dachte laut darüber nach, die Wiesenflächen entlang der derzeitigen Bundesstraße 472 nach Fertigstellung der Nordspange für den Bau weiteren Wohnraums zu nützen.

Es soll eher mehr Wohnraum entstehen

Bei seinen Bürgergesprächen im April, so sagte Ingo Mehner auf Nachfrage des Tölzer Kurier, sei er mit etlichen Verbesserungswünschen für die General-Patton-Blöcke (etwa Balkone) konfrontiert worden. Dabei habe er auch angesprochen, dass in Zukunft möglicherweise Blöcke, bei denen sich eine Sanierung nicht mehr lohnt, herausgenommen werden und durch einen Neubau ersetzt werden. Das würde, so Mehner auch optisch neue und bessere Möglichkeiten ergeben. Derzeit stünden die Blöcke schon sehr in Reih und Glied. Das Gerücht greife insofern nur „die Hälfte der Wahrheit“ auf. „Es wird in jedem Fall nicht weniger, sondern eher mehr Wohnraum entstehen.“ Das alles aber seien Optionen. „Es gibt weder Skizzen noch Beschlüsse.“

Bürgerbeteiligungsprozess soll im ersten Quartal 2024 starten

Zurück zum Antrag der Grünen/FWG. „Eigentlich sind wir da nicht weit auseinander“, meinte Mehner. Das Informationsgespräch für die Bürger werde noch heuer stattfinden. Nämlich dann, wenn der Investor „Schleich & Haberl“ seine Pläne für den Neubau des Josefistifts vorgelegt habe. „Dann macht es auch Sinn.“ Der Bürgerbeteiligungsprozess solle dann im ersten Quartal 2024 starten.

CSU-Sprecher René Mühlberger empfand einen Déjà-Vue-Moment. Das alles sei schon einmal verkündet worden. Bärbel Weixner und Toni Kollmeier (Grüne) sahen das anders. Gerade die Gerüchte und baulichen Veränderungen machten es nötig, immer wieder Öffentlichkeit herzustellen.

SPD sieht auch den Bund in der Pflicht

Willi Streicher (SPD) bemühte sich um Verständnis für beide Seiten. „Wir kriegen da oben die größte Baustelle, so lange ich denken kann.“ Er sah den Bund in der Pflicht, den Nordspangen-Bau bei regelmäßigen Jour-fixe-Terminen zu erklären. „Das könnte die Stadt auch beim Neubau des Pflegeheims machen.“ (cs)

