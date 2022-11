„Wohngeld plus“: Landratsamt Bad Tölz stimmt Antragsteller auf massiv erhöhte Wartezeiten ein

Von: Andreas Steppan

Durch die aktuelle Wohngeldreform werden künftig wohl deutlich mehr Anträge zu bearbeiten sein. © Jens Kalaene

Durch die Reform könnten ab 2023 in Bad Tölz-Wolfratshausen 1500 Haushalte Anspruch auf Wohngeld haben. Für das Landratsamt ist das eine große Herausforderung.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Bundesregierung spricht von der „größten Wohngeldreform in der Geschichte Deutschlands“. Doch kaum hatte der Bundesrat am Freitag dem „Wohngeld plus“ zugestimmt, da mehrten sich die Stimmen, die massive Probleme bei der Umsetzung sehen. So spricht auch die bayerische Staatsregierung von einem „Bürokratiemonster“. Das neue Gesetz zum 1. Januar 2023 in die Praxis zu überführen, sei „utopisch“. Auch Marlis Peischer, Sprecherin des Tölzer Landratsamts, spricht auf Anfrage von einer „Herausforderung“.

Landratsamt schätzt, dass 1300 bis 1500 Haushalte in Bad Tölz-Wolfratshausen Recht auf Wohngeld haben werden

Das Wohngeld ist für Menschen gedacht, die zwar prinzipiell ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten können, aber doch so wenig verdienen, dass sie mit ihren Wohnkosten überfordert sind. Durch das neue „Wohngeld plus“ soll nun zum einen die Zahl der Leistungsberechtigten deutlich ansteigen – bundesweit ist die Rede von rund 1,4 Millionen Berechtigten statt bisher 600.000. Zum anderen steigt das durchschnittlich ausbezahlte Wohngeld von 180 auf 370 Euro im Monat – auch, weil im „Wohngeld plus“ künftig eine dauerhafte Heizkostenkomponente enthalten ist.

Für die Umsetzung im Landkreis zuständig ist die Wohngeldstelle im Landratsamt. Hier geht man nach Angaben von Behördensprecherin Peischer davon aus, dass durch die Wohngeldreform ab Januar kommenden Jahres 1300 bis 1500 Haushalte berechtigt sein werden, Wohngeld zu beziehen. Zum Stand 30. September 2022 waren es laut Peischer 615 „reine Wohngeldhaushalte“.

„Große Herausforderung für die Wohngeldbehörden“

Sie stellt klar: „Die Erhöhung des Empfängerkreises wird für die Wohngeldbehörden eine große Herausforderung bedeuten.“ Für das kommende Jahr seien zunächst zwei zusätzliche Stellen in der Wohngeldstelle beantragt worden. Der Kreisausschuss des Kreistags hat dem in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt, allerdings muss erst noch der gesamte Kreistag den Haushalt inklusive Stellenplan verabschieden.

Dabei gibt Peischer zu bedenken: Ob die zwei zusätzlichen Stellen ausreichen werden, „kann noch nicht abgeschätzt werden“. Zu beachten sei in jedem Fall, „dass die Stellen erst noch besetzt werden müssen und dann das nötige Personal eingearbeitet werden muss“.

„Bearbeitungszeit von Anträgen wird sich massiv erhöhen“

Um Wohngeld zu beziehen, könne jeder, der zwar seinen Lebensunterhalt finanzieren kann, aber mit der Bezahlung der Miete Schwierigkeiten hat, die zusätzliche Unterstützungsleistung beantragen. „Das Landratsamt muss dann als zuständige Stelle eine genaue Prüfung durchführen“, so die Sprecherin. Schon jetzt sei aber „abzusehen, dass dies zu erheblichen Mehrbelastungen der derzeit vorhandenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen wird und dies die Bearbeitungszeit von eingehenden Anträgen massiv erhöhen wird“.

Einiges an Mehrarbeit fällt dort übrigens jetzt schon an. Denn wie Peischer gegenüber unserer Zeitung bestätigt, ist auch aktuell ein vermehrter Eingang von Erstanträgen auf Wohngeld festzustellen. Die Behörde registriere jede Woche 15 bis 20 Anträge. „Die Zahl wird bis Ende des Jahres noch ansteigen“, prognostiziert Peischer. Über die Gründe dafür könnten nur Vermutungen angestellt werden. Der Anstieg könne aber durchaus am neu hinzukommenden „Heizkostenzuschuss II“ liegen.

Schon jetzt steigt im Landratsamt die Zahl der Wohngeld-Anträge

Hintergrund: Zusätzlich zum bereits ausgezahlten „Heizkostenzuschuss I“ – in Höhe von mindestens 270 Euro für Wohngeldhaushalte – hatte die Bundesregierung einen zweiten Heizkostenzuschuss beschlossen, um für die Heizperiode von September bis Dezember rund zwei Millionen Menschen, darunter 1,5 Millionen Wohngeldempfängern, schnelle Hilfe zu leisten. Vorgesehen sind 415 Euro für eine Person, 540 Euro für zwei Personen und für jede weitere Person 100 Euro. Möglicherweise bemühen sich deshalb aktuell viele Menschen, in den Kreis der Wohngeldempfänger aufgenommen zu werden, um diesen Zuschuss noch zu erhalten.

