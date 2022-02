Wohnungsnot: Wohlfahrtsverbände in Bad Tölz-Wolfratshausen schlagen Alarm

Von: Andreas Steppan

Auch immer mehr Senioren suchen in der Zeitung verzweifelt nach Anzeigen mit Mietangeboten. Das Problem der Wohnungsknappheit ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. (Symbolfoto) © dpa

Bezahlbaren Wohnraum zu finden, wird in Bad Tölz-Wolfratshausen immer mehr zum Ding der Unmöglichkeit. Aus dem „Arbeitskreis Armut“ kommt nun die Forderung einer Wohnbauoffensive.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Es trifft die alleinerziehende Mutter genauso wie die Rentnerin, den Studenten wie die kinderreiche Familie: Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist eines der drängendsten Probleme im Landkreis. Darauf machten am Mittwoch Vertreter des „Arbeitskreises Armut“ in einem Pressegespräch aufmerksam.

Bei allen im „Arbeitskreis Armut“ vernetzten Wohlfahrtsverbänden und sozialen Trägern schlägt das Thema Wohnungsnot immer häufiger und akuter auf, wie Ellen Wagner, Fachdienstleiterin Soziale Dienste bei der Caritas Bad Tölz, berichtete. „Das Problem ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen.“

BRK verliert Ehrenamtliche, weil sie keine Wohnung in Bad Tölz findet

Das hat man zum Beispiel beim BRK festgestellt. Akut seien auch ehrenamtliche Helfer selbst betroffen, berichtete Rita Knollmann, Leiterin des Tölzer Mehrgenerationenhauses. „Eine Frau ist jetzt aus dem Landkreis weggezogen, weil sie sich hier nichts leisten konnte“, sagte Knollmann. „Wir haben sie als Helferin verloren.“

„Mindestens 20 Parteien, die eine Wohnung suchen“ kennt Anette Lang von der AWO-Migrationsberatung in Bad Tölz. Darunter seien viele „Fehlbeleger“, die nach Abschluss ihres Verfahrens eigentlich aus der Asylunterkunft ausziehen müssten. Manche würden gern in eine günstigere Gegend in Deutschland umziehen. Doch in bestimmten Fällen haben Asylberechtigte die Auflage, dass sie im Landkreis wohnen bleiben müssen.

Wohnungsnot in Bad Tölz-Wolfratshausen: „So weit darf es doch nicht kommen!“

„Die vorherrschende Erfahrung ist: Wenn Vermieter am Telefon eine ausländische Stimme hören, kommt die Auskunft: Die Wohnung ist schon weg“, berichtete Michael Brunnhuber vom Jugendmigrationsdienst der AWO in Bad Tölz. Wenn, dann kämen seine Klienten teils in sehr prekären Unterkünften unter, „wo sie zum Beispiel mit Holz heizen müssen“. Akut beschäftigt ihn der Fall einer jungen Mutter, die mit ihrem Kind wohl in die Obdachlosenunterkunft ziehen muss. „Das sind Situationen, wo man sagt: So weit darf es doch nicht kommen!“

Auch Erzieherinnen, Kinder- oder Altenpflegerinnen hätten wegen ihres Einkommens auf dem Mietmarkt kaum eine Chance, sagte Ilka Öhrlein von der Sozialberatung der Diakonie in Bad Tölz. Im Oberland könnten sich bald nur noch Gutverdiener ansiedeln. „Aber alle wollen eine Putzfrau.“

„Lottogewinn wahrscheinlicher als eine Wohnung zu finden“

„Für eine Alleinerziehende, die auch noch einen Hund hat, ist es wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen, als als Mieterin in Frage zu kommen“, sagte Ann-Kathrin Güner von der Diakonie-Beratungsstelle in Geretsried. Leidtragende seien auch diejenigen, die zwar eine Wohnung haben – aber keine, die zu ihnen passt. „Die 83-Jährige, die im zweiten Stock ohne Lift oder die Familie mit zwei Kindern, die auf 60 Quadratmetern lebt, haben keine Chance umzuziehen.“

Studenten stünden unter unheimlichem Druck, sich neben den Vorlesungen den Lebensunterhalt zu verdienen, wenn sie für ein Zehn-Quadratmeter-Zimmer 400 Euro Miete bezahlen müssen, machte Nicole Schricker, Studentin der Sozialen Arbeit in Benediktbeuern, deutlich.

Hohe Mieten werden zur Schuldenfalle

Hohe Mieten und Nebenkosten würden nicht selten zur Schuldenfalle, ergänzte Albert Schäffenacker von der Schuldnerberatung der Caritas in Bad Tölz. Immer mehr Menschen hätten Schwierigkeiten, Geld für Notfälle zur Seite zu legen. „Und wenn dann die Waschmaschine kaputt geht, stehen sie da.“

Barbara Stärz von der Wohnungslosenhilfe der Caritas in Bad Tölz berichtete, dass mittlerweile auch Angehörige der Mittelschicht von der Obdachlosigkeit bedroht seien, junge Leute genauso wie Senioren „bis 90 Jahre“ und auch immer mehr Frauen – Letztere oft „verdeckt, weil sie etwa bei Bekannten auf dem Sofa schlafen“.

Zweitwohnungen in Bad Tölz-Wolfratshausen „ein Ärgernis“

„Was wir jetzt brauchen, ist eine Bauoffensive für bezahlbaren Wohnraum“, sagte Schäffenacker. Ein Problem sieht er auch darin, dass Wohnungen, die zuvor vermietet waren, in Ferienwohnungen umgewandelt würden. Auch die „nur wenige Wochen im Jahr genutzten Zweitwohnungen“ seien ein „zu diskutierendes Ärgernis“.

Die Idee, dass ihre Beratungsstellen helfen könnten, Vorbehalte abzubauen, formulierten Knollmann und Brunnhuber. So könne man vielleicht Senioren beraten, die allein in für sie überdimensionierten Häusern leben. „Wenn es da Ängste gibt, muss man das ernst nehmen. Aber viele ältere Leute wären sicher auch froh, wenn sie abends nicht allein im Haus sind.“ Nicole Stricker bedauerte dass Modelle wie „Wohnen für Hilfe“, die Senioren mit Studenten unter einem Dach vereinen könnten, an bürokratischen Hürden scheitern.

