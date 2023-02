Wohnraum für Krankenhaus-Mitarbeiter: Pläne stocken

Von: Carl-Christian Eick, Veronika Ahn-Tauchnitz

Neben dem Personalwohnheim der Tölzer Stadtklinik soll ein ebenfalls fünfstöckiger Neubau entstehen. Danach soll der Bestand saniert werden. Wann das Projekt umgesetzt wird, ist aber offen © arp

Im Landkreis braucht es mehr bezahlbaren Wohnraum - auch, um Arbeitskräfte zu finden. Die CSU erinnert daher an einen Antrag für die Kreisklinik aus dem Jahr 2018. Auch an de Tölzer Klinik sind Personalwohnungen geplant. Der Bau verzögert sich aber.

Bad Tölz/Wolfratshausen – Bezahlbarer Wohnraum ist knapp im Landkreis. Das macht auch die Suche nach Fachkräften nicht eben leichter. Anders herum, könnte es den einen oder anderen zum Arbeitsplatzwechsel animieren, wenn zur selben Zeit eine günstige Wohnung zur Verfügung stünde. Gerade im Pflegebereich wäre das wichtig. Daher erinnert nun die CSU-Kreistagsfraktion an einen Antrag aus dem Jahr 2018. Schon damals forderte die Union zu prüfen, ob die Errichtung von Wohnungen für die Mitarbeiter der Wolfratshauser Kreisklinik auf dem Klinikgelände oder im Klinikgebäude durch Erweiterungen, An- oder Neubauten möglich ist. Auch Wohnraum „in fußläufiger Entfernung zum Krankenhaus“ käme für die CSU noch in Frage.

CSU bringt Antrag auf Wohnungsbau aus dem Jahr 2018 wieder aufs Tapet

„Mittlerweile hat sich der Fachkräftemangel im Pflegebereich akut zugespitzt, während zeitgleich die Verfügbarkeit von bezahlbarem Wohnraum extrem zurückgegangen ist“, schreibt Fraktionsvorsitzender Martin Bachhuber jetzt an Landrat Josef Niedermaier (FW). „Aus diesem Grunde fordern wir erneut die Errichtung von Wohnungen für Mitarbeiter der Kreisklinik Wolfratshausen, wie am 12. Oktober 2018 beantragt.“

Schaffung von bezahlbarem Wohnraum „eine der größten politischen Herausforderungen der Gegenwart“

Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum sei „eine der größten politischen Herausforderungen der Gegenwart“, heißt es in dem Antrag. Damit die Kreisklinik „qualifizierte Fachkräfte dauerhaft an ihr Haus binden und neue Fachkräfte erfolgreich akquirieren kann, ist es unerlässlich, dass den dort beschäftigten Mitarbeitern bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung gestellt wird.“ Die CSU möchte nun einen aktuellen Entwicklungsstand in der Kreistagssitzung am 27. Februar hören.

Möglich wäre der Bau im Wolfratshauser Klinikgarten

Auch Ingo Kühn, Geschäftsführer der Kreisklinik, plädiert für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum auf dem Klinikgelände am Moosbauerweg. Das würde nach seiner Meinung die Akquise von Mitarbeitern vereinfachen. „Egal, was mit der Klinik passiert: Es wäre auf jeden Fall gut, wenn der Landkreis bezahlbaren Wohnraum anbieten kann“, so Kühn kürzlich in einem Interview mit unserer Zeitung. Möglich, so Kühn, wäre dies im Klinik-Garten, der ursprünglich für den Bau einer psychiatrischen Tagesklinik vorgesehen war. Dieser Plan existiert mittlerweile nicht mehr, wie berichtet errichtet die gemeinnützige kbo-Lech-Mangfall-Kliniken GmbH besagte Einrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf dem Grundstück an der Königsdorfer Straße 17 in Wolfratshausen. Dort war bis vor gut zehn Jahren das staatliche Forstamt beheimatet.

An der Tölzer Klinik sind die Planungen für Personalwohnungen ins Stocken geraten

Natürlich ist bezahlbarer Wohnraum auch für die Tölzer Asklepios-Stadtklinik immer ein Thema. Deren Neubaupläne sind aber zuletzt etwas ins Stocken geraten. Entstehen sollen an der Schützenstraße eigentlich 188 Wohneinheiten. Dazu ist ein fünfgeschossiger Neubau neben dem vorhandenen Personalwohnheim vorgesehen. Sobald der fertig ist, soll der Altbau mit derzeit 53 Einheiten komplett saniert und schließlich mit dem neuen Gebäude verbunden werden.

Steigende Baukosten machen es notwendig, das Projekt neu zu kalkulieren

Aus dem Jahr 2019 gibt es einen genehmigten Bauvorbescheid. „Leider hat sich das Projekt unter anderem durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Herausforderungen für die an der Planung und Genehmigung beteiligten Parteien verzögert. Zudem mussten komplexe vertragliche Details geklärt werden“, erklärt Klinik-Sprecher Christopher Horn auf Anfrage. „Zudem bekommen wir die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine zu spüren. Durch die gestiegene Inflation und die höheren Zinsen steigen auch die Material- und die Baukosten im Allgemeinen.“

Asklepios will den Neubau aber auf jeden Fall umsetzen

Und weil eben alles teurer wird, müsse das Projekt nun neu kalkuliert werden. Festhalten an den Plänen will Asklepios aber auf jeden Fall. Horn: „Da wir dringend zusätzlichen Wohnraum ins Besondere für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen wollen, werden wir den Neubau auf jeden Fall umsetzen, können derzeit aber noch keine Prognose geben, wann es genau losgehen kann.“

