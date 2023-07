„Nicht praktikabler Quatsch“: E-Rezept lässt Ärzte frustriert zurück

Von: Vinzent Fischer

Teilen

Die Apotheker stehen beim E-Rezept laut Christopher Hummel in den Startlöchern. Doch bei den Ärzten hakt die Technik noch. © Pröhl

Mit dem elektronischen Rezept will die Bundesregierung die Digitalisierung im Gesundheitswesen vorantreiben. Doch während die Apotheker schon lange in den Startlöchern stehen, kämpfen die Ärzte im Landkreis mit der Umsetzbarkeit des E-Rezepts.

Bad-Tölz-Wolfratshausen – Was in Ländern wie Dänemark, Estland oder Portugal schon lange Standard ist, kommt jetzt auch nach Deutschland. Nach Plänen des Bundesgesundheitsministeriums soll das elektronische Rezept (E-Rezept) ab 2024 Pflicht werden. Das E-Rezept soll dann das bisher etablierte Papier-Rezept, auch bekannt als „rosa Zettel“, ersetzen.

E-Rezept wird im Landkreis zum Flop: „Das macht keiner, den ich kenne“

Die Freude darüber hält sich bei den Ärzten im Landkreis in Grenzen. „Wie so oft werden in Berlin Gesetze erlassen, ohne vorher deren Umsetzbarkeit zu prüfen“, sagt Dr. Matthias Bohnenberger, Facharzt und Tölzer Hausärztesprecher, auf Anfrage unserer Zeitung. „Mir sind bisher in der Region keine Praxen bekannt, die das E-Rezept verwenden“, sagt Bohnenberger weiter. „Das macht keiner, den ich kenne“, erklärt auch Dr. Jörg Lohse, Allgemeinmediziner in Münsing.

Wie so oft werden in Berlin Gesetze erlassen, ohne vorher deren Umsetzbarkeit zu prüfen.

Bereits seit dem vergangenen Jahr lassen sich Rezepte elektronisch einlösen, über eine App oder mittels QR-Code, der jedoch auf Papier ausgedruckt werden muss. Neu ist seit 1. Juli, dass Patienten das E-Rezept nur mittels ihrer elektronischen Gesundheitskarte in der Apotheke einlösen können. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) verspricht sich davon den Durchbruch des E-Rezepts.

Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Auch die Krankenkassen setzen auf das neue System. „Für unsere Versicherten ist die Gesundheitskarte ein einfacher Weg zum E-Rezept und damit ein Fortschritt gegenüber den anderen verfügbaren Verfahren“, erklärt Dr. Irmgard Stippler, Vorstandsvorsitzende der AOK Bayern. „Wir hoffen, dass wir mit den Arztpraxen sowie Apotheken einen qualitativ guten Prozess zum Wohle der Versicherten etablieren.“ Der „rosa Zettel“ bleibt parallel weiterhin verfügbar.

Ärzte und Apotheker sollen mit dem E-Rezept vor allem Zeit und Papier sparen, aber auch Wechselwirkungen zwischen Medikamenten sollen schneller erkannt werden. In seiner bisherigen Funktion wurde das digitale Rezept allerdings kaum genutzt. „Nur ganz wenige haben es wahrgenommen, es ist in der Bedeutungslosigkeit verschwunden“, berichtetet Landkreis-Apothekensprecher Christopher Hummel. Die Apotheker stünden laut Hummel in den Startlöchern. „Wir sind bereit für das E-Rezept“, sagt er. „Jetzt müssen nur noch die Ärzte mitspielen.“

Umstellung auf das E-Rezept: Ärzte sorgen sich um ältere Patienten

Bei denen hakt es allerdings noch ziemlich. Seine Arztpraxis sei technisch auf dem neuesten Stand, sagt Lohse, doch Software und Hardware bereiten den Ärzten bei den E-Rezepten Probleme. „Die Systeme sind nicht in der Lage, die Verordnungen auf die elektronische Gesundheitskarte zu übertragen“, sagt Bohnenberger. Beide Ärzte können die neue Funktion des E-Rezepts in ihren eigenen Praxen daher aktuell noch gar nicht nutzen.

Bedenken hat Lohse auch, wenn er an seine Patienten denkt. Vor allem älteren Menschen könnte die Umstellung auf die Technik Probleme bereiten. Apotheker Hummel vermutet zudem, dass manche Patienten ohne den „rosa Zettel“ vergessen könnten, ihr Rezept einzulösen. Doch daran ist aktuell ja noch gar nicht zu denken, solange das E-Rezept über die Gesundheitskarte in den Praxen nicht erhältlich ist.

Lohse findet den Zustand „frustrierend“. Sobald die Technik funktioniere, sei er beim E-Rezept sofort dabei. Doch bis dahin kommen Lohse, Bohnenberger und seine Kollegen nicht ohne Papier aus. Mit den aktuellen technischen Problemen hält der Münsinger das E-Rezept für „nicht-praktikablen Quatsch“. Die Politik sei „600 Kilometer entfernt von der Realität“. (vfi)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.