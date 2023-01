„Das war ein historischer Tag“: Bürger aus dem Landkreis bei Papst-Beisetzung

Von: Christiane Mühlbauer

Gruppenfoto vor dem Petersdom: Gebirgsschützen aus Bad Tölz, Ellbach, Reichersbeuern, Kochel und Wolfratshausen waren mit dem Bus zur Beisetzung nach Rom gefahren. © Krinner

Als der emeritierte Papst Benedikt XVI. am Donnerstag im Petersdom beigesetzt wurde, befanden sich auch zahlreiche Bürger aus dem Landkreis in Rom. Der Tag war für alle ein bewegendes Erlebnis.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Martin Haberfellner, der Landeshauptmann der bayerischen Gebirgsschützenkompanien, flog ebenso wie Gerhard Meinl als Vertreter des Deutschen Ordens am Donnerstag nach Rom. In der Sondermaschine befanden sich neben Ministerpräsident Markus Söder noch zahlreiche andere Politiker sowie Vertreter verschiedener Institutionen.

Papst-Beisetzung im Petersdom - „So schnell werden wir nicht mehr einen Papst aus Bayern haben“

„So schnell werden wir nicht mehr einen Papst aus Bayern haben“, sagt Martin Haberfellner aus Kochel. Für ihn überlagere jetzt die Erinnerung die Trauer. Mit den Gebirgsschützen pflegte das verstorbene Kirchenoberhaupt eine jahrzehntelange Verbindung. Haberfellner kannte Kardinal Joseph Ratzinger schon gut, als dieser 1982 nach Rom beordert wurde. Es kam mehrfach zu Begegnungen, Empfängen und Privataudienzen, als er dann Papst war. „Das vergisst man nie“, sagt der Kochler.

In der Gesellschaft der Gebirgsschützen habe sich Benedikt XVI. „immer daheim gefühlt“, habe sich häufig nach einzelnen Personen erkundigt und regen Anteil an den Entwicklungen im Bistum München-Freising genommen. Nun habe sich das Kapitel in Rom geschlossen, sagt Haberfellner und meint nachdenklich: „Bei so einer Feier macht man sich unwillkürlich auch Gedanken, wie das eigene Leben endet. Wir alle werden eines Tages in einem Sarg liegen.“

Martin Haberfellner (li.), Landeshauptmann der bayerischen Gebirgsschützenkompanien, mit seinem Stellvertreter Hans Baur (re.) und Apostolos Malamoussis, bis 2017 griechisch-orthodoxer Pfarrer für Geretsried. © privat

Papst-Beisetzung im Vatikan: Bayernhymne ging allen unter die Haut

Die Zeremonie sei „sehr ergreifend“ gewesen, berichtet auch Gerhard Meinl aus Geretsried. Allerdings fand er das Requiem „etwas hurtig abgehandelt“. In der Predigt von Papst Franziskus hätte er sich mehr Bezug zur bayerischen Heimat seines Vorgängers gewünscht. Das hätten aber dann zum Schluss die Gebirgsschützen und die Feuerwehrkapelle Unterpfaffenhofen wettgemacht, als just in dem Augenblick, in dem der Sarg in den Petersdom getragen wurde, das Stück „Näher mein Gott zu dir“ erklang sowie dann die Bayernhymne. „Da haben wir alle mitgesungen. Das ging unter die Haut.“

Meinl war auch noch dabei, als nachmittags in der Kirche Santa Maria dell´ Anima – das ist die Nationalkirche der Deutschen in Rom – eine Vesper von Kardinal Reinhard Marx gehalten wurde. „Es war ein historischer, ganz besonderer Tag.“

Gerhard Meinl (li.) aus Geretsried war als Vertreter des Deutschen Ordens mit der Politiker-Maschine aus München nach Rom geflogen. Dort traf er auch mit Edmund und Karin Stoiber zusammen. © privat

Papst Benedikt XVI. tot - „Diese Verbindung nach Rom gibt es jetzt nicht mehr“

So empfand auch der Tölzer Schützenhauptmann Andreas Binder diesen Tag. Mit mehreren Bussen waren Abordnungen vom Bund der Gebirgsschützen bereits am Mittwoch in die Ewige Stadt gefahren. Unter ihnen waren Mitglieder aus Bad Tölz, Ellbach und Reichersbeuern. Auch für Binder war es nicht der erste Besuch, schon zweimal hatte er den Papst beziehungsweise Kardinal zuvor erlebt.

Die Gebirgsschützen aus dem Landkreis saßen zwar nicht so unmittelbar nah dran am Geschehen wie Haberfellner und Meinl, hatten aber trotzdem gute Plätze relativ weit vorne. „Dafür waren wir dankbar“, berichtete Binder am Freitag bei der Heimfahrt. Auch für ihn und seine Kameraden war es der emotionalste Augenblick, als zum Schluss des Requiems in der Musik der Bezug zu Bayern erklang. „Diese Verbindung nach Rom gibt es nun nicht mehr“, sagt Binder. „Und in dieser Konstellation waren wir das letzte Mal in Rom.“

In den Katakomben des Vatikan: Benedikt XVI. ist im Petersdom beigesetzt worden

Stoiber bei Papst-Beisetzung: „Das war eine Gefühlswallung“

Unter den Trauergästen befanden sich auch der ehemalige Ministerpräsident Edmund Stoiber und seine Frau Karin. Auch für sie war der Moment mit der Bayernhymne ergreifend. „Das war eine Gefühlswallung, wie ich sie selten erlebt habe“, sagt Stoiber tief bewegt. Es sei „ein großer Tag gewesen“ – für die katholische Kirche, die Christen, aber auch für Bayern, so Stoiber. „Der bayerische Papst wird immer bleiben.“

Dank von orthodoxen Christen

Auf dem Petersplatz war Martin Haberfellner mit Apostolos Malamoussis zusammengetroffen. Er ist Bischöflicher Vikar der griechisch-orthodoxen Metropolie von Deutschland in Bayern und war bis 2017 als Pfarrer auch für die Gläubigen in Geretsried zuständig. Für ihn sei es eine große Ehre gewesen, an der Beisetzung teilnehmen zu dürfen, sagt Malamoussis. Benedikt XVI. sei ein guter Brückenbauer zwischen der römisch-katholischen und der griechisch-orthodoxen Kirche gewesen.

Malamoussis kennt den Verstorbenen vor allem aus dessen Zeit als Kardinal in München. 1981 habe Joseph Ratzinger seiner Gemeinde die Allerseelen-Kirche kostenlos zur Verfügung gestellt. 13 Jahre konnte seine Gemeinde dort die Gottesdienste feiern. Dann war alles geregelt, um sich ein eigenes Kulturzentrum zu errichten. „Wir Orthodoxe haben Kardinal Ratzinger viel zu verdanken“, sagt Malamoussis. Das werden wir ihm nie vergessen.“ müh/cm

