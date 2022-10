„Wunderfalke-Events“: Naturvorträge im Tölzer Kurhaus

Von: Melina Staar

Spannende Bergsteiger-Geschichten erzählen die „Huberbuam“, Thomas und Alexander Huber. © Seppi Dabringer

Mit sechs zum Teil atemberaubenden Vorträgen locken am 9., 12. und 13. November erneut die „Wunderfalke-Events“ ins Kurhaus. Zu Gast sind prominente Sportler.

Bad Tölz - Den Anfang macht am Mittwoch, 9. November, Fotograf Michael Martin. Ab 19.30 Uhr berichtet er von seiner fünf Jahre andauernden Reise um die Welt. Er fotografierte laut Ankündigung in der Arktis, im Himalaya, in den Anden, im Südpazifik, in Arabien, im Amazonasbecken, in den Savannen Ostafrikas, sowie in der Taiga Sibiriens und den Steppen Zentralasiens. Dabei möchte er auf die Schönheit, aber auch die Zerbrechlichkeit unseres Planeten aufmerksam machen.

Eisbären und Moschusochsen

Gleich drei Veranstaltungen stehen am Samstag, 12. November, auf dem Programm. Bernd Römmelt begeistert um 12.30 Uhr mit seinen „Tiergschichtn“. Laut Veranstalter Steffen Heyn ist dies ein Familienvortrag, den Kinder und Eltern gleichermaßen genießen können. Der bekannte Naturfotograf verbrachte viele Wochen in Alaska, bekam Moschusochsen und Eisbären vor die Linse. Viele weitere spannende Tierbegegnungen wird er allen Interessierten mit seinen atemberaubenden Bildern präsentieren.

Einen Blick hinter die Kulissen seiner Sendung gibt „Checker Tobi“ Tobias Krell am 13. November. © Hans-Florian Hopfner

Nachdem Christine Thürmer um 15.30 Uhr von ihren Wanderabenteuern berichtet hat, kommen um 19.30 Uhr die Huberbuam auf die Bühne. Die beiden Bergsteiger-Brüder Thomas und Alexander Huber nehmen ihr Publikum zum „Gipfeltreffen“ mit auf ihre Expeditionen und Solo-Projekte.

Wiedersehen mit „Checker Tobi“

Tags darauf, am Sonntag, 13. November, um 12 und 16 Uhr, gastiert „Checker Tobi“ Tobias Krell in Bad Tölz. Er hat ein buntes Programm vorbereitet: Gemeinsam mit den Kindern blickt er hinter die Kulissen seines Dokumentarfilms „Checker Tobi und die Geheimnisse unseres Planeten“. Außerdem erzählt er von seinen größten Abenteuern und hat auch Mitmach-Spiele auf der Bühne vorbereitet. Zum Schluss gibt es eine Fragerunde und die Möglichkeit, an Selfies oder Autogramme zu kommen.

Mountainbiken in den ligurischen Alpen

Den Abschluss der „Wunderfalke-Events“ übernimmt an diesem Tag um 19.30 Uhr Harald Philipp. Der Mountainbiker landet bei einer Tour in einem verlassenen Bergdorf in den ligurischen Alpen und bezieht dort mit seiner Begleiterin ein 300 Jahre altes Steinhaus, ohne fließendes Wasser. Der nächste Supermarkt ist 40 Kilometer entfernt. Harald Philipp nimmt das Publikum mit auf seine persönliche Reise, in der das E-Bike zum Alltagsfahrzeug und Spielzeug zugleich geworden ist. Ein Vortrag für Mountainbiker, aber auch Bergsportler, Reisefans und Naturliebhaber.

Weitere Informationen sowie Tickets gibt es im Internet auf der Seite www.wunderfalke.de

