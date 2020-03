„Wunderfalke“-Festival in Tölz gut angenommen

Zahlreiche Reise-Vorträge aus aller Welt wurden beim „Wunderfalke“-Festival im Tölzer Kurhaus gezeigt. Höhepunkt war der Auftritt von Hans Kammerlander.

Bad Tölz – Kommt er überhaupt, nachdem die Staatsregierung angesichts der Corona-Krise als Vorsichtsmaßnahme ein Schul- und Kitaverbot für rückkehrende Südtirol-Urlauber ausgesprochen hat? Doch Hans Kammerlander war am Sonntagabend da beim „Wunderfalke“-Festival. Und weil Bergsteiger keine ängstlichen Naturen sind, ließen sie sich nicht nervös machen und kamen in Scharen ins gesteckt volle Tölzer Kurhaus zum Auftritt des prominenten Südtiroler Extrembergsteigers.

Kammerlander kam in Begleitung des Nordtiroler Bergführers Stephan Keck, Hauptdarsteller im Kinofilm „Manaslu – Berg der Seelen“. Der machte klar, dass es eigentlich unvereinbar ist, so einen Berg zu besteigen und einen Film zu drehen. Der Film erzählt das Drama an jenem Gipfelriesen, wo Kammerlander 1991 im Wetter-Inferno zwei seiner besten Freunde verloren hat. Der vielleicht formschönste Achttausender Nepals ist für den Ausnahme-Alpinisten sein „Schicksalsberg“, der ihn bis heute nicht loslässt.

Der Vortrag des Südtirolers ist daher mehr als ein Expeditionsbericht, er ist auch eine eindringliche Seelenreise durch sein von der Bergleidenschaft geprägtes Leben – mit vielen Höhen und Tiefen und entsprechenden persönlichen Einsichten. Es hat ihn demütig werden lassen, dass er überlebt hat und viele Freunde nicht. „Das wahre Glück“ erlebt er heute in Nepal, wenn er in eine mit Spenden geförderte Schule kommt und die Kinder strahlen sieht.

+ Beim China-Vortrag von Andreas Pröve waren auffallend viele Kinder im Saal (v. li.): Leonie, Franka, Helena, Carlotta und Luca. © rbe

Ewig lockt die Ferne, und die Protagonisten des Abenteuers bieten ihrem Publikum die ideale Projektionsfläche für eigene Träume. Auch die drei anderen Vorträge des „Wunderfalke“-Festivals fanden viel Anklang. Emotionen waren auch tags zuvor beimVortrag von Andreas Pröve im Spiel, der bei einem Unfall eine komplette Querschnittslähmung erlitten hat. Er hat vor diesem Schicksal nicht kapituliert, sondern lotet für sich ebenfalls die „Grenzen des Machbaren” aus (wir berichteten).

In China ist es ihm trotz logistischer und politischer Hindernisse und erzwungener Umwege gelungen, mit seinem Rollstuhl Marke Eigenbau den 6000 Kilometer langen Weg am Fluss Jangtse entlang „gegen den Strom” von der Mündung quer durch das Riesenreich bis zu den Quellen im Hochland von Tibet zu schaffen. Die befinden sich in einem militärischen Sperrgebiet.

Was die Verhältnisse im Land angeht, nimmt Pröve kein Blatt vor den Mund: „Die Menschen sind sehr gastfreundlich und hilfsbereit, aber China ist ein Überwachungsstaat.“ Durch Millionen von Kameras und soziale Medien werde eine totale Kontrolle ausgeübt. „Für negatives Verhalten gibt’s Punktabzüge bei einem Sozialkredit-System und Sanktionen.“ Gezielt zersetze das Regime durch seine Migrationspolitik die kulturelle Identität von ethnischen Minderheiten. Zu einer Diskussionsrunde über Inklusion lud Steffen Heyn in der Pause den Lenggrieser Monoski-Weltmeister Georg Greiter, den Behindertenbeauftragten Ralph Seifert und den blinden Markus Ertl auf die Bühne. Sie waren sich mit Andreas Pröve einig, dass man mit einem Handicap „oftmals an Grenzen stößt, es aber für fast alles eine Lösung gibt“. Hierzulande habe sich für Menschen mit Behinderung „die Situation sehr gebessert, aber mit der Deutschen Bahn ist das immer noch voll irre“.

Einen weiteren Vortrag hielt Harald Philipp, der mit dem Mountainbike in den Alpen, im Himalaya und in Nordkorea dort gefahren ist, wohin sich andere allenfalls zu Fuß trauen. Und Referent Dirk Schäfer hat mit dem Motorrad fantastische Landschaften im Südwesten der USA bereist.

Nach dem Abschlussvortrag zog Steffen Heyn eine zufriedene Bilanz des „Wunderfalke“-Festivals: „Es gab tolle Vorträge und viel Zuspruch. Das Publikum hat sich von der Corona-Krise nicht abhalten lassen, zu kommen.“

