Wunsch des Tölzer Behindertenbeauftragten: „Bauen wir die Hindernisse Schritt für Schritt ab“

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Berichtete über seine Arbeit im vergangenen Jahr: der Behindertenbeauftragte Ralph Seifert. © Arp/A

Landkreis-Behindertenbeauftragter Ralph Seifert wurde für weitere vier Jahre bestellt. Seit 17 Jahren setzt er sich dafür ein, Barrieren abzubauen - im Alltag und in den Köpfen. Seinen Jahresbericht hielt er in leichter Sprache.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Ralph Seifert setzt sich seit 2005 für die Belange von Menschen mit Handicap ein. Nun hat ihn der Kreistag für weitere vier Jahre als ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten für den Landkreis bestellt. Die neue Amtszeit beginnt im Januar 2023. „Herzlichen Dank, dass Sie diese Arbeit machen“, sagte Vize-Landrat Thomas Holz (CSU), der zu diesem Zeitpunkt die Sitzung leitete.

Weil viele Behördendeutsch nicht mehr verstehen: Tätigkeitsbericht in leichter Sprache

Seifert blickte zudem auf das vergangene Jahr zurück. Da es für viele Menschen – nicht nur für solche mit einer Beeinträchtigung – immer schwerer werde „Beamtendeutsch zu verstehen“, Formulare oder Anträge richtig auszufüllen, hielt Seifert seinen Tätigkeitsbericht in leichter Sprache.

„Ich bin der Beauftragte für Menschen mit Behinderungen. Ich arbeite für und mit Menschen mit Behinderungen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Meine Arbeit war im Jahr 2021 durch Corona anders als sonst. Es gab weniger Anfragen. Bei den erfolgten Anfragen habe ich den Menschen geholfen“, sagte Seifert.

„Eine Barriere ist ein Hindernis. Hindernisse verhindern die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen.“

Insgesamt habe es 39 Beratungen und Termine gegeben. „Siebenmal habe ich für die Bauaufsicht meine Meinung zu einem Vorhaben aufgeschrieben. Die Bauaufsicht ist eine Behörde vom Kreis. Sie denkt bei allen Bauplanungen und Bauvorhaben an die Menschen mit Behinderungen. Das ist im Gesetz so bestimmt. Darum fragt sie mich als Beauftragten für Menschen mit Behinderungen auch um meine Meinung“, so Seifert. Bei Terminen in den Gemeinden sei es um das Thema barrierefreies Bauen gegangen. „Eine Barriere ist ein Hindernis. Hindernisse verhindern die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen.“

16 Beratungen für Menschen mit Behinderung übernahm der Benediktbeurer zudem. Dazu kamen acht Telefonberatungen und die Teilnahme an einer Ausbildung für Übungsleiter. „Übungsleiter sind Anleiter im Sport. Man kann auch Trainer sagen. Übungsleiter müssen eine Ausbildung machen. Die Ausbildung war vom Behindertensportverband. Das Thema war Sport mit dem Rollstuhl in der Turnhalle.“

Selbstbestimmtes Reisen mit der BRB ist noch nicht möglich

Auch die Impfzentren im Landkreis nahm Seifert in Sachen Barrierefreiheit unter die Lupe. Und für diese setzte er sich ebenfalls bei der Bayerischen Regiobahn ein. „Es darf keine hohen Einstiege geben. Rollstuhlfahrer oder Personen mit Gehhilfe müssen in die Bahn reinfahren können. Personen mit Kinderwagen müssen in die Bahn einsteigen können. Für Menschen mit Sehbehinderung muss es Ansagen geben. Für Menschen mit Hörbehinderung muss es Informationen in Schriftform geben. Für Menschen mit Lernbeeinträchtigung müssen die Texte im Fahrkartenautomat zu verstehen sein“, so Seifert, der selbst im Rollstuhl sitzt.

Hier habe man der BRB viele Verbesserungsvorschläge gemacht. Seiferts Fazit: „Es ist noch viel zu tun. Selbstbestimmtes sicheres Reisen ist dort noch nicht möglich.“ Im Zuge der angestrebten Elektrifizierung sollten Menschen aus Behindertenvereinen unbedingt bei der Planung mit einbezogen werden, so Seifert Forderung: „Die alten Fehler sollen nicht nochmal passieren. Alle Menschen sollen sicher mit der Bahn fahren können. Das gilt auch für alte Menschen. Das gilt auch für Menschen mit Behinderung.“

Drohende Triage machte behinderten Menschen Angst

Dass es wegen der Überlastung der Intensivstationen zu einer Triage kommen könnte, besorgte viele Menschen. „Viele Coronaerkrankte brauchten eine Beatmung. Sie konnten nicht mehr ohne Maschine atmen. Nun gab es mehr Kranke als Beatmungsgeräte. Die Mediziner mussten vor Ort schnell überlegen: Welcher Patient bekommt das Bett mit der Maschine? Wer geht leer aus? Diese Entscheidung nennt man Triage“, erklärte Seifert. Die Angst sei gewesen, dass chronisch kranke Menschen oder solche mit Behinderung automatisch aussortiert werden. Hier habe er auch in seiner Funktion als Vorsitzender der Vereinigung kommunaler Interessenvertreter von Menschen mit Behinderung in Bayern viele Gespräche geführt – unter anderem mit den lokalen Bundestagsabgeordneten. „Es gab dann ein Gesetz. Jetzt steht Folgendes ausdrücklich im Gesetz: Niemand darf im Fall einer Triage wegen seiner Behinderung automatisch aussortiert werden.“

Politik muss Probleme wahrnehmen und sie auch wirklich lösen wollen

Nach Seiferts Meinung ist es immer noch schwer, genug Gehör zu finden. „Politik muss die Probleme von Menschen mit Behinderung wahrnehmen. Und Politik muss diese Probleme auch wirklich lösen wollen.“ Besonders am Herzen liegen dem Behindertenbeauftragten Bushaltestellen ohne Hindernisse und barrierefreie Wohnungen. „Komplette Barrierefreiheit passiert nicht von heute auf morgen. Das weiß ich. Aber lassen Sie uns die Hindernisse nicht aus den Augen verlieren. Bauen wir sie Schritt für Schritt ab.“

