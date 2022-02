„Wunsch nach Vernichtung“: Antisemitisches Gedankengut per E-Mail verschickt

Teilen

In einer E-Mail machte ein Tölzer aus seiner Abneigung gegen Juden keinen Hehl. © Lukas Schulze/dpa

Ein 56-jähriger Tölzer beleidigt in einer E-Mail den Vorsitzenden des Verbands jüdischer Studenten. Deshalb musste er sich nun vor Gericht verantworten.

Bad Tölz/Wolfratshausen – Ein Beitrag der TV-Sendung „Report München“ vom 18. Mai 2021 brachte acht Monate später einen Mann (56) aus Bad Tölz vor Gericht. In dem Film ging es um die pro-palästinensischen Demos jener Tage und den wachsenden Antisemitismus in Deutschland. Darüber hatte sich neben anderen auch Michael Movchin besorgt geäußert. Ein paar Tage später fand der Vorsitzende des Verbands jüdischer Studenten in Bayern in seinem Mail-Postfach ein wütendes Schreiben des Tölzers.

„Ich bin Deutscher, der Zweite Weltkrieg ist mir wurscht“

Dieser hielt sich mit seiner Abneigung gegen Juden nicht zurück, formulierte Sätze wie „ihr seid ein aggressiver Staat“, „Ich bin Deutscher, der Zweite Weltkrieg ist mir wurscht“, „Nur ihr Juden habt es geschafft, uns Schuld zu suggerieren“, „Ich hoffe auf den Iran, da bin ich ehrlich“ und äußerte den „Wunsch nach Vernichtung“. Nun wurde der Tölzer wegen Beleidigung zu sechs Monaten Gefängnis mit Bewährung verurteilt.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Angeklagte dachte nicht, „dass das eine Anzeige gibt“

„Ich habe das geschrieben“, bestätigte der Angeklagte. „Aber ich distanziere mich heute vom Inhalt.“ Verantwortlich dafür machte er „teilweise mein damaliges Umfeld“, von dem er sich beeinflusst gefühlt habe. Nach der Sendung sei beim Wein diskutiert worden. „Es kam einiges zusammen, was mich so in Rage gebracht hat. Da habe ich mich dazu hinreißen lassen“, so der 56-Jährige. Inzwischen habe er sich von einem Teil seines früheren Bekanntenkreises verabschiedet. „Das ist eigentlich nicht mein Denken“, versicherte er mit Blick auf den Inhalt seiner Mail. Allerdings habe er „auch nicht gedacht, dass so was eine Anzeige gibt“.

Tölzer bittet in handschriftlichem Brief um Verzeihung

Zu einer Entschuldigung bei Movchin war es bis zur Verhandlung nicht gekommen. Sein Anwalt habe ihm zu einem handschriftlichen Brief geraten, den der Angeklagte nun dem Richter übergab, mit der Bitte, ihn weiterzuleiten. In dem vom Gericht verlesenen Schreiben entschuldigt sich der Mann für seine Beleidigungen, bat um Verzeihung und bekundete, gerne ein persönliches Gespräch mit dem Geschädigten führen zu wollen.

Staatsanwältin findet Sinneswandel schwer zu glauben

„Es fällt mir schwer zu glauben, dass er einen Sinneswandel vollzogen hat“, sagte die Staatsanwältin. Zu dezidiert seien die Beleidigungen geäußert und sehr ausführlich seine Meinung zu Juden formuliert worden. Zu Lasten des Beschuldigten wertete sie zudem, dass der Mann zweimal einschlägig vorbestraft ist und er seine Hasstiraden kurz nach Ablauf einer Bewährungsstrafe abgeschickt hatte. Deshalb und weil es sich bei der neuen Straftat um eine „massive Rechtsverletzung“ handle, sei nun eine Vollzugsstrafe geboten. „Gegen die Zunahme von antisemitischen Äußerungen muss massiv vorgegangen werden“, so die Staatsanwältin.

Verteidigung beantragt „maßvolle Geldstrafe“

Sie beantragte wegen Beleidigung eine Haftstrafe von sechs Monaten. Die Verteidigung hielt eine „maßvolle Geldstrafe“ für ausreichend. Richter Helmut Berger folgte dem Antrag der Staatsanwältin, setzte die Strafe jedoch für zwei Jahre zur Bewährung aus.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie hier.