Zehn Jahre vegane Auszeit: Viele Angebot in Tölz zum Thema Ernährung und Nachhaltigkeit

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Freuen sich auf den „Tölzer Veg“ und die Aktionen zum Zehnjährigen: Marcus Mittermair und Susanne Frey-Allgaier von der Tölzer Tourist-Information. © arp

Der „Tölzer Veg“ feiert heuer seinen 10. Geburtstag. Dazu ist allerlei geplant. Unter anderem gibt es ein Foof-Festival.

Bad Tölz – Ein runder Geburtstag steht in der Kurstadt an: Der „Tölzer Veg“ feiert sein zehnjähriges Bestehen. Aus diesem Anlass gibt es neben den umfangreichen Angeboten während der vier veganen Wochen auch über das Jahr verteilt einzelne Veranstaltungen rund um die Themen gesunde Ernährung und körperliches Wohlbefinden. In einem Pressegespräch am Mittwoch stellten Susanne Frey-Allgaier, Markus Mittermair und Andrea Schuster von der Tölzer Touristinformation das Programm vor.

Foodfestival im Mai

„Ich erinnere mich noch gut an den ersten ,Tölzer Veg‘ vor zehn Jahren. Damals hätte wirklich niemand gedacht, dass das Ganze mal so eine große Bedeutung bekommen wird“, meinte die stellvertretende Kurdirektorin Susanne Frey-Allgaier. Die Zeiten haben sich gewandelt. Gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit liegen heute voll im Trend. „Daher haben wir das Programm immer größer gemacht, angepasst und viele nachhaltige Aspekte darin berücksichtigt.“ Wichtig sei den Organisatoren der veganen Wochen, dass es sich dabei nicht um ein strenges Dogma handelt. „Es geht nicht darum, sich für immer nur noch komplett vegan zu ernähren, sondern sich eine Zeit lang auf eine andere Ernährungsform einzulassen, Alternativen kennenzulernen und so das Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu schärfen“, so Frey-Allgaier.

Urlauber buchen eigens in den veganen Wochen

Vegan bedeutet, keinerlei tierische Produkte wie Fleisch, Fisch, Milch, Eier oder Honig zu konsumieren. Um tiefer in die Materie einzusteigen, bietet die Stadt in den vier Wochen zwischen dem 16. April und dem 14. Mai ein buntes Programm an. „Von Kochkursen über Vorträge und Workshops sowie Bewegungseinheiten ist alles geboten“, so Marcus Mittermair von der Marketing-Abteilung. Die Teilnahme an den Kursen und Veranstaltungen kostet zwischen 10 und 50 Euro. „Manche Krankenkassen übernehmen sogar die Kursgebühren.“

Als besonderen Höhepunkt bezeichneten Frey-Allgeier und Mittermair das Food-Festival, das im Rahmen des „Tölzer Veg“ vom 5. bis 7. Mai stattfindet. Im Kurpark werden an diesem Wochenende verschiedene vegane und vegetarische Essensstände aufgebaut sein. Darüber hinaus gibt es mit Yoga und Zumba an der frischen Luft auch einige Bewegungsangebote. „Dazu haben wir einige Events für Kinder und Familien. Wir haben bereits in den Vorjahren festgestellt, dass Kinderkochkurse sehr gefragt sind“, so Mittermair.

Kurse im gesamten Jahr

Neben vielen Stammgästen aus der Umgebung nutzen auch immer mehr Menschen von auswärts das Angebot. „Immerhin gibt es sowas wie den ,Tölzer Veg‘ nicht an vielen Orten“, betonte Susanne Frey-Allgaier. Einige Gäste würden eigens während der veganen Zeit Urlaub in der Kurstadt machen. Auch nach dem Ende der vier Wochen geht es für alle, die dranbleiben wollen, weiter. „Das ganze Jahr bieten wir vegane, nachhaltige und naturbewusste Events an“, so die stellvertretende Kurdirektorin.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.